Cómo los medios de comunicación mundiales compraron las mentiras de Hamás

Un rápido repaso a los principales medios de comunicación occidentales que cubrieron la explosión en el hospital de Gaza esta semana, revela que Israel es percibido intrínsecamente de forma negativa, casi en todas partes.

La sensación subjetiva de los israelíes de que la masacre cambia la perspectiva del mundo respecto a su heroica postura contra el terror islámico, no se traduce necesariamente en la continuación de titulares de apoyo.

Las horripilantes imágenes de la masacre en el sur, publicadas por Hamás en las redes sociales, revolvieron los estómagos en las capitales del mundo.

Miles de millones de personas quedaron expuestas a los horrores cometidos por seguidores del ISIS en comunidades del sur de Israel, y no hubo mucha necesidad de intensos comentarios israelíes para transmitir lo que ocurrió. Las imágenes, algunas de ellas casi en directo, hicieron el trabajo. Israel sufría un ataque bárbaro, y así se percibió también en todo el mundo. La conmoción fue profunda. La matanza indiscriminada de niños, mujeres y ancianos: no son imágenes que dejen indiferente a la gente.

Sin embargo, lo sucedido en el hospital de Gaza reveló rápidamente cómo los medios de comunicación mundiales, como The New York Times, la BBC y la CNN, ven realmente a Israel, ya que se apresuraron a adoptar la narrativa de Hamás, afirmando que el Estado judío era responsable del bombardeo.

Las cifras son realmente estremecedoras, y ninguna persona en su sano juicio podría permanecer indiferente ante las imágenes de bebés muertos. Así es precisamente como reaccionaron los principales medios de comunicación de todo el mundo: se abalanzaron sobre la noticia e informaron de las víctimas.

Es loable y correcto. Así es como se comporta un mundo normal, humano y empático.

Pero esos medios también hicieron algo más: Creyeron a Hamás. Abrazaron las mentiras de la organización terrorista más brutal del mundo actual.

Sin filtros, sin esperar datos israelíes, imágenes de satélite o una declaración de un portavoz de las FDI. Una semana después de la brutal masacre en Israel, periodistas profesionales de todo el mundo, supuestamente capaces de diferenciar entre la verdad y la mentira, optaron por creer a Hamás. No a Israel.

Esta situación evidencia el declive de las relaciones públicas de Israel. Quizá pueda disfrutar de unos días de apoyo y compasión tras una catástrofe, pero tiene una vida útil muy limitada. Ni siquiera 2.000 muertos, incluidos bebés y niños masacrados en sus camas, bastaron para conceder a Israel una simpatía significativa.

El crédito de sangre se agota rápidamente y vuelve la parcialidad. En el Occidente liberal, especialmente entre los grupos ultraliberales y progresistas, Israel fue percibido durante años como un Estado ocupante e imperialista que reprime las aspiraciones nacionales palestinas. Los detalles no importan; el marco general sí.

En este marco, Israel es el gran Goliat dominante de Oriente Medio.

Tras innumerables guerras y rondas de combates en Gaza, y tras el reciente cambio significativo en la actitud de los medios de comunicación hacia Israel, es hora de enfrentarse a la realidad y considerar que “HASBARA” ya no es algo relevante. No porque Israel no necesite un mecanismo profesional de relaciones públicas, sino principalmente porque parece que es una batalla que estamos perpetuamente destinados a perder.

Reconocer este hecho podría conducir a un cambio en la forma en que Israel trata con la opinión pública mundial.

Vale la pena señalar: la noche en que el mundo se hizo eco de los horrores en el hospital de Gaza, no fue el Estado de Israel el que defendió su nombre. El Estado tardó horas en reagruparse y dar respuestas a las muchas preguntas que llegaban de todas direcciones. Quienes asumieron la misión de relaciones públicas mundial en las plataformas sociales fueron los ciudadanos. Y, sobre todo, personalidades influyentes de Internet y muchos periodistas israelíes que, día a día, no dudan en criticar los fallos del gobierno.

Pero en este caso, la injusticia y la mentira calaron hasta los cielos. No se podía permanecer de brazos cruzados. Durante horas, cientos, si no miles, de israelíes se sentaron con sus teléfonos inteligentes para inundar las redes sociales con lo que faltaba en los titulares de los principales medios de comunicación mundiales: La verdad.

Se puede criticar la lentitud del portavoz de las FDI y la minuciosidad con la que los profesionales del establecimiento de defensa examinan afirmaciones palestinas. También se puede criticar la intensidad con la que Israel decidió responder a las mentiras publicadas en todo el mundo cuando los hechos ya estaban claros. Esto, sin embargo, es inútil. La velocidad a la que se forma la opinión pública en el siglo XXI es inalcanzable para los grandes sistemas serios que todavía se adhieren a los hechos y a la verdad.

Para un ejército, incluso para el mejor ejército del mundo, lleva tiempo determinar la verdad de los hechos. Esta rapidez no se corresponde con la necesidad de los medios de comunicación, en Israel o en cualquier otra parte del mundo, de responder a un drama en directo. Las imágenes, los gritos de desesperación, la narrativa dictada por las víctimas… son como un tsunami imparable que arrasa los sistemas mediáticos. No hay relaciones públicas israelíes que puedan bloquear un tsunami de esta magnitud en tiempo real, arrasando cientos, si no miles, de medios de comunicación de todo el mundo.

Lo que sí puede hacerse es crear un diálogo continuo y persistente con el mundo, un diálogo que fomente la confianza en Israel y en sus mecanismos de relaciones públicas. Todos los que se dedican a la comunicación saben que la relación entre el portavoz de las FDI y los representantes de los medios de comunicación extranjeros no siempre es buena. A veces, además, estas relaciones adolecen de una profunda desconfianza debida a acontecimientos pasados. Es necesario reparar esta situación, una corrección que permita a los profesionales israelíes exigir con prontitud a los editores de periódicos de todo el mundo que actúen de forma responsable, honesta y justa.

Porque lo que ocurrió en el suceso del hospital de Gaza fue un acto de irresponsabilidad, incluso de puro desprecio por parte de periodistas supuestamente profesionales. Este tipo de irresponsabilidad, independientemente del lugar, puede costar vidas.