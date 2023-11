Cómo Hamás construyó una ciudad subterránea en Gaza

Ynet Español- por Italy Ilnai

El incipiente proyecto subterráneo del líder de Hamás, Yahya Sinwar, creció rápida y silenciosamente hasta convertirse en una floreciente red de 500 kilómetros de túneles que suministra a los terroristas todo lo que necesitan para seguir luchando contra Israel. Crédito foto: Gadi Kablo

En algún momento hacia finales de 1998, al archi-terrorista Yahya Sinwar , entonces prisionero en una prisión israelí, se le ocurrió una idea novedosa. Con dos compañeros de celda, los terroristas de Hamás, Rouhi Moushtaha y Tawfik Abu Naim, Sinwar planeó secuestrar a un soldado israelí de la Franja de Gaza (que entonces todavía estaba bajo control total de las FDI) y, a través de un túnel, introducirlo clandestinamente en Egipto.

La idea se inspiró en las lecciones aprendidas por Hamás: la organización terrorista había secuestrado al soldado Nachshon Waxman y lo había mantenido cautivo en un escondite secreto en Cisjordania. Cuando la inteligencia israelí identificó la ubicación de Waxman, la Unidad de Reconocimiento del Estado Mayor General de las FDI, Sayeret Matkal, fue enviada a una audaz misión para liberarlo.

Tanto Waxman como el combatiente de Sayeret, Nir Poraz, murieron. Sinwar no quería repetir el error de Waxman. Luego pensó en otro rehén, capturado en un país distinto de Israel y que por tanto había desaparecido del radar de la inteligencia israelí: Ron Arad.

Con permiso directo del líder de Hamás, el jeque Ahmed Yassin, los tres terroristas liderados por Sinwar, desde prisión, comenzaron a planificar una operación de secuestro. Por orden suya, los agentes de Hamás en la zona de Rafah fueron enviados a cavar un túnel debajo de la valla perimetral con Egipto. Aunque aquí ya existían túneles antes, generalmente se utilizaban para el contrabando criminal. El túnel de Sinwar fue el primer túnel terrorista de Hamás.

Al año siguiente, la inteligencia israelí descubrió que el túnel exponía el túnel de Sinwar. En el interior encontraron vías de ferrocarril con vagones, un sistema de iluminación, tuberías de ventilación y líneas telefónicas. Estaba a 25 pies bajo tierra y 250 pies de largo – entonces un récord en Gaza. Las FDI, claramente, se enorgullecían de haber descubierto el sofisticado túnel y haber frustrado un secuestro.

Veinticuatro años después, Yahya Sinwar, primer ministro de Hamás en Gaza y líder de facto del movimiento, gobierna un vasto sistema subterráneo construido debajo de toda Gaza. Incluye salas de mando y control, sistemas y ventilación de comunicaciones, instalaciones de almacenamiento de combustible, agua y alimentos, fosos ocultos para lanzadores de cohetes y salas para gestionar combatientes y almacenar equipo militar. Una ciudad subterránea del terror.

El propio Sinwar se esconde actualmente en uno de esos espacios subterráneos; como lo expresó esta semana el Primer Ministro Netanyahu: “Un pequeño Hitler en un búnker”. Desde aquí, Sinwar comanda la campaña contra Israel. Cientos de terroristas de Hamás se esconden habitualmente en túneles reforzados con hormigón excavados en el suelo arenoso de Gaza.

Los informes afirman que están preparados para una estancia larga, con una gran cantidad de equipamiento militar. La inteligencia israelí cree que algunos de los rehenes israelíes están retenidos en los cientos de túneles que atraviesan Gaza, algunos de los cuales fueron utilizados el 7 de octubre. Yocheved Lifschitz, un rehén liberado por Hamas, recordó que después de que fueron llevados a la Franja de Gaza, ella y Más rehenes, caminaron a través de largos túneles antes de llegar a un “gran salón, donde se reunieron unas 25 personas”.

Pero el proyecto de túnel de Hamas, o como lo llama el ejército israelí “sistema subterráneo”, construido durante 15 años y costó más de mil millones de dólares, se ha convertido no sólo en un escondite para Sinwar, sus combatientes y los rehenes, sino también en un activo estratégico. “El centro serio de la guerra de Hamás”, como lo denominan las FDI, ha constituido la principal amenaza al avance de las FDI hacia las profundidades de la Franja de Gaza durante las últimas semanas. Para ganar la guerra, los túneles son también el bastión más importante que las FDI tendrán que destruir.

Quiso la suerte que el suelo debajo de Gaza sea muy fácil de excavar. Está formado por arena mezclada con arcilla y arenisca, un material blando que puede excavarse incluso con los medios más primitivos como azadas o picos. Por lo tanto, todavía no se ha encontrado evidencia que sugiera que Hamás haya estado cavando túneles con equipos mecánicos o herramientas de ingeniería más sofisticadas que un taladro doméstico.

La abundancia de mano de obra barata en la Franja de Gaza y el hecho de que, en un día normal, un adulto puede cavar 30 pies bajo tierra, significa que el proyecto de túneles de Hamás está verdaderamente hecho a mano.

Estos sistemas subterráneos se interconectan otorgando a Hamás una inmensa movilidad subterránea. Es un trabajo largo y duro que ahora le está dando a las FDI un gran dolor de cabeza. “Los túneles son el hueso más difícil de resolver en esta campaña contra Hamás”, explica el coronel (Res.) Yossi Langotsky, quien sirvió como asesor del Jefe de Estado Mayor para lidiar con los túneles de Hamás. Además comenta: “Para Hamás, este es su Stalingrado”.

¿Qué tamaño tiene la ciudad subterránea que Hamás construyó en Gaza?

En mayo de 2021, durante la Operación Guardián de los Muros, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó lo que denominó el “metro” de Hamás y afirmó haberlo dañado “críticamente”. El mes siguiente, en su discurso de victoria tras el fin de la operación, Sinwar anunció que en Israel “dicen que destruyeron 60 millas de túneles de Hamás. Les digo que en la Franja de Gaza hay más de 300 millas de túneles. Entonces, incluso si su historia es cierta, sólo destruyeron el 20% de los túneles”. No hay razón para pensar que Sinwar estuviera mintiendo en su discurso.

También podemos suponer razonablemente que en los dos años transcurridos desde ese discurso (tiempo en el que Hamás aceptó la responsabilidad por no haber disparado ni un solo cohete contra Israel y se centró en prepararse para el ataque asesino del 7 de octubre), las ruinas del “metro” han sido reparadas y que Hamás ha profundizado aún más.

“Pero el término ‘metro’ no es tan bueno”, nos dice Langotsky. Durante años ha advertido del peligro inminente que representan los túneles. “Un metro se construye en líneas rectas, mientras que el ‘Metro de Gaza’ es un sistema de cuadrícula que incluye varios niveles entre los cuales uno puede moverse. No me sorprendería que hubieran construido ascensores. Tienen una amplia experiencia en construcción trabajando en Israel. Ellos, muy gradualmente, construyeron un sistema completo que les permitía vivir bajo tierra durante largos períodos sin que les trajeran suministros del exterior”.

Hamás hace grandes esfuerzos para ocultar su sistema clandestino al enemigo. Pero a lo largo de los años, las organizaciones terroristas han invitado a varios periodistas extranjeros a recorrer los túneles y filmarlos desde dentro. La semana pasada, un equipo de televisión ruso vislumbró un túnel de la Jihad Islámica.

El informe muestra un cable que baja al periodista ruso por un pozo de 200 pies. Más tarde se ve al periodista, ligeramente agachado, en un túnel horizontal con paredes de hormigón decoradas con fotografías de mártires palestinos. A lo largo del túnel, se pueden ver combatientes de la Jihad Islámica con equipo militar completo.

“Mis soldados están esperando aquí la batalla con el ejército israelí”, le dice al periodista un comandante de la Jihad Islámica. “Este es sólo uno de los muchos túneles que hemos preparado para el ataque israelí”. También dice que los túneles permiten a sus fuerzas seguir disparando cohetes contra Israel. “Estamos preparados para varios meses de lucha”.

La mayoría de los túneles de Hamás y la Jihad Islámica, como el que se muestra en el informe, tienen 5 pies de alto y más de 6 pies de ancho. Algunos túneles son mucho más anchos e incluso pueden albergar vehículos. Hamás también cuenta con túneles más sofisticados con sistemas de drenaje, generadores de energía, comunicaciones y sistemas médicos que albergan talleres para la producción de municiones y depósitos de miles de galones de combustible que la organización ha acumulado bajo tierra, así como armas avanzadas.

Invariablemente se accede a los túneles a través de casas civiles, lo que permite a los terroristas de Hamás caminar por las calles vestidos de civil y luego bajar a un túnel para equiparse con armas y uniformes. En los túneles, Hamás también tiene equipos para el lanzamiento de cohetes y morteros, capacidades de observación, recopilación de inteligencia, puntería y fabricación de bombas.

Las fuerzas de Nukhba, la unidad de élite de Hamás, desarrollaron un método de lucha especial para secuestrar soldados, ejercido con éxito en la Operación Margen Protector en 2014 por los soldados secuestradores Oron Shaul y Hadar Goldin.

La decisión de Hamás de excavar bajo tierra tiene sentido. Después de años de luchar contra Israel en la superficie, cuando Israel tenía la ventaja en cuanto a disparos y puntos de observación, Hamás decidió excavar túneles que eliminarían la ventaja de Israel, tal como las “ratas de túnel” del Vietcong pusieron a prueba al gran, aunque torpe, ejército de Estados Unidos.

El método de batalla de Hamás se demuestra en un vídeo subido la semana pasada en el que se ve a un combatiente saliendo de la entrada de un túnel, camuflado con ramas de árboles, y corriendo rápidamente hacia un tanque israelí Merkava en la Franja de Gaza. Luego, el terrorista coloca un artefacto explosivo en el tanque y regresa corriendo a su agujero. Unos segundos más tarde se oye una fuerte explosión y sale humo del tanque, que no parece haber sufrido daños graves.

En otro vídeo, publicado dos días después por el portavoz de las FDI, los soldados de las FDI exponen lo que parece ser el túnel desde el que se lanzó el intento de ataque. Los terroristas de Hamás también salen a veces de esos túneles para disparar misiles antitanques contra tanques y vehículos blindados de transporte de personal israelíes, o lanzar drones ofensivos. Se trata de tecnología avanzada unida a la excavación de agujeros en el suelo.

Este juego mortal del gato y el ratón caracteriza, en muchos sentidos, la guerra actual en Gaza. Hamás esperó la invasión terrestre de Israel antes de alojar a la mayoría de sus combatientes bajo tierra, esperando que las FDI llegaran hasta ellos. Las FDI están destruyendo principalmente estos pozos de entrada y salida que están por encima del suelo y por lo tanto son más fáciles de manejar.

En sus esfuerzos por destruir los pozos de los túneles, al entrar en cualquier barrio o aldea, las fuerzas de las FDI dedican mucho tiempo a localizarlos. Esta primera etapa se basa en información de inteligencia que, a diferencia de la disponible antes del 7 de octubre, a medida que avanza la guerra, está resultando precisa. Los pozos conocidos por la inteligencia están marcados en mapas que comparten todas las fuerzas terrestres, y actualmente se están realizando esfuerzos para llegar a todos ellos.

Las fuerzas que llegan a cualquier sitio reciben instrucciones para buscar nuevos pozos desconocidos para la inteligencia. Fuentes de las FDI afirman que se han encontrado cientos de pozos de este tipo en cada barrio conquistado. Algunos están escondidos debajo de escuelas o mezquitas.

Esto no es una sorpresa, considerando que Hamás coloca sus importantes complejos subterráneos debajo de instituciones públicas como hospitales y oficinas de la UNRWA porque saben que las FDI se abstendrán de atacarlos. Las FDI afirman que el cuartel general principal de la Brigada Izz ad-Din al-Qassam está ubicado debajo del Hospital Shifa.

Cuando se localiza un pozo, se introducen explosivos en él, lo que provoca que el pozo colapse. Estas explosiones a menudo crean “géiseres” de polvo desde el interior del suelo, que a veces alcanzan los 100 pies del lugar de la explosión, lo que demuestra la enorme extensión de los túneles.

Cuando las FDI pasen a la siguiente etapa, podemos suponer que los túneles serán investigados bajando en ellos dispositivos tecnológicos como robots y cámaras o desplegando Yahalom, el pelotón subterráneo del Cuerpo de Ingeniería de Combate.

Ahora mismo, sin embargo, el objetivo es bloquear los pozos, atrapar a los terroristas dentro de los túneles y hacerles la vida lo más difícil posible. En el ejército se supone que, a medida que pase el tiempo, más y más compañías de terroristas de Hamás se derrumbarán bajo las duras condiciones de vida subterráneas y decidirán deponer las armas y salir de los túneles.

El enfoque de las FDI hasta ahora ha demostrado su eficacia. El ejército se enorgullece de su ritmo de progreso y de sus cifras de bajas relativamente bajas, en comparación con los primeros días de las operaciones terrestres. Las FDI no habrán logrado su objetivo incluso si gobiernan toda la Franja de Gaza en la superficie si los hombres de Hamás siguen bajo tierra.

“Hamás sabía que las FDI entrarían en la Franja de Gaza después del 7 de octubre y lo planearon”, dice Guy Aviad, investigador de Hamás y autor de “Lexicon of the Hamas Movement”. “Hamás tiene la capacidad de desplazarse entre combatientes, rehenes y cualquier otra cosa que se encuentre bajo tierra, seguir disparando cohetes, salir de los túneles y atacar a los cuerpos blindados y a la infantería israelíes. Esto debe ser decisivo para que la campaña sea decisiva. Seguimos hablando de operaciones terrestres, pero necesitamos hablar de operaciones subterráneas”.

Esta operación subterránea probablemente será larga y complicada

Los túneles comenzaron a funcionar después del acuerdo de paz con Egipto y la retirada de Israel del Sinaí tras la división de la ciudad de Rafiah, una medida que dividió a las familias. Los primeros túneles se cavaron para permitir el encuentro de familias de ambos lados de la frontera. Estos túneles eran cortos y excavados cerca de la superficie y no requerían ventilación ni sistemas de soporte.

En la siguiente fase, elementos criminales, principalmente del extremo sur de la Franja de Gaza, reconocieron el potencial comercial de los túneles. “Las brechas de mercado entre Egipto e Israel significaban que uno podía comprar barato en Egipto, contrabandear mercancías a través de túneles y vender caro en Israel. Entonces comenzaron a construir túneles para el contrabando”, nos cuenta Aviad.

Dice que el primer uso masivo de los túneles para el contrabando comenzó durante la primera Intifada, cuando las FDI ejercieron más presión sobre las organizaciones en la Franja de Gaza. “En esos años, decenas de terroristas, algunos de muy alto rango, comenzaron a escapar a Egipto a través de estos túneles”, dice.

A finales de los años 90, Hamás comenzó a cavar túneles diseñados para ataques terroristas, como el que Sinwar planeó desde la prisión. Se produjo un gran avance durante la Intifada de Al Aqsa de 2000-2005 que, a diferencia de la primera Intifada, se basó no sólo en disturbios civiles como el lanzamiento de piedras y cócteles Molotov, sino que también empleó fuego real.

“Cuando hay un conflicto grave, surge la necesidad de llevar tantas armas como sea posible a la Franja de Gaza”, explica Aviad. “Y luego, los túneles de Rafiah se modernizan y se convierten en la principal ruta de contrabando de armas, convirtiendo a Gaza en un gran arsenal”.

En ese momento, estos túneles se convirtieron en armas por derecho propio: mientras las FDI controlaban el corredor de Filadelfia en la frontera entre Gaza y Egipto, Hamás comenzó a cavar túneles terroristas debajo de los puestos de avanzada a lo largo de la frontera. 14 soldados de las FDI murieron en ataques de 2001 a 2004 contra estos puestos de avanzada.

En 2004, terroristas armados se infiltraron en el cruce de Erez a través de un túnel y mataron a un soldado de las FDI. Tras la retirada de 2005, Hamás también empezó a cavar “túneles ofensivos”, es decir, túneles desde Gaza hacia territorio israelí. En 2006, Gilad Shalit fue secuestrado mediante el uso de uno de esos túneles.

Hasta el año 2000, los túneles de Hamás generalmente alcanzaban una profundidad de 40 pies y no requerían apoyo interno. A medida que Hamás experimentaba con túneles más profundos, algunos comenzaron a derrumbarse, enterrando tanto a los excavadores como a los terroristas. Luego, Hamás comenzó a revestir los túneles con construcciones de madera y luego pasó a hacerlo con hormigón. Imágenes recientes de los túneles los muestran revestidos continuamente con estas losas de hormigón, lo que les permite volverse más largos y resistentes.

Con el tiempo, mejoraron tanto los sistemas de comunicación dentro de los túneles como la capacidad mental de Hamás para pasar largos períodos en ellos. Los túneles estaban equipados con sistemas de ventilación (tuberías que se extendían hasta la superficie, con fuelles que bombeaban oxígeno bajo tierra), una especie de “snorkel”.

La amenaza de los túneles, principalmente los túneles terroristas que atacaron los puestos avanzados de las FDI a lo largo del Corredor de Filadelfia, obligó a las FDI a responder. En diciembre de 2004, el entonces Jefe de Estado Mayor, Moshe “Bogie” Ya’alon nombró al geólogo y ex alto funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar, dos veces ganador del Premio de Defensa de Israel del Ministerio de Defensa, Coronel (Res.) Yossi Langotsky como su asesor en materia de túneles.

Langotsky desempeñó el papel de forma totalmente voluntaria. “Cuando comencé a trabajar y hablé con personas que se ocupaban de este tema en el ejército, me dijeron que estaban cavando túneles en Gaza a una profundidad máxima de 30 a 60 pies”, recuerda Langotsky. “Le expliqué que en Gaza se puede excavar hasta el nivel freático, y que en el área en cuestión eso es entre 100 y 230 pies”.

Por lo que dijo Langotsky esta semana, entendemos que el establishment de seguridad no estaba muy interesado en sus conclusiones sobre los túneles. En su informe de 2005 presentado al jefe de gabinete, titulado “Resumen del estudio sobre la amenaza de los túneles”, Langotsky intentó hacer sonar todas las campanas de advertencia.

“El éxito del enemigo en la realización de los objetivos de los túneles y la relativa simplicidad de su uso constituyen una aceleración que aumentará su uso por parte del enemigo”, escribió Langotsky en lo que ahora se lee como una profecía fatalista autocumplida.

“Parece que las condiciones geológicas desde la superficie del suelo hasta el nivel freático (hasta 230 pies) pueden explotarse… la experiencia ha demostrado que el enemigo está operando en este frente con perspicacia, paciencia, sofisticación y determinación”, dijo Langotsky. esta semana que su informe cayó en oídos sordos. “El establecimiento de seguridad no priorizó con el profesionalismo requerido”.

Langotsky incluso presenta un expediente que contiene 132 páginas que acumuló a lo largo de los años, titulado “La amenaza de los túneles: una bomba de tiempo estratégica”, que contiene correspondencia con varias fuentes estatales sobre los túneles. En general fueron ineficaces.

Langotsky cita el discurso del Instituto Geofísico de Israel al Ministro de Defensa en 2001, en el que el instituto ofreció a los funcionarios de seguridad apoyo para combatir los túneles. Langotsky dice que en lugar de adoptar la experiencia del instituto, que es una empresa gubernamental, los funcionarios del Ministerio de Defensa no tuvieron la sensatez de establecer ningún tipo de colaboración fructífera. “El establishment de defensa lo ignoró”, dice. “Espero que la comisión de investigación después de la guerra investigue este episodio”.

Tras la Operación Margen Protector, el fiscal general también publicó un informe sobre los túneles, en el que concluyó que sólo a finales de 2013, después de la exposición de tres túneles ofensivos de Hamás ese año, “la Dirección de Inteligencia Militar aumentó significativamente su capacidad de abordar la amenaza de los túneles, a pesar de que los túneles fueron excavados años antes. Se conocía la gravedad de la amenaza”.

El fiscal general descubrió además que el personal asignado a las fuerzas terrestres para descubrir armas y mapear y destruir túneles en territorio enemigo era extremadamente limitado en los niveles inferiores. Hasta mediados de 2013, solo había un jefe de sección que se ocupaba del tema, y ​​era solo un puesto a tiempo parcial.

La negligencia de Israel no fue sólo con respecto a los túneles ofensivos que resultaron mortales para los soldados de las FDI durante la Operación Margen Protector. Los túneles de defensa y logísticos creados por Hamás dentro de la Franja de Gaza tampoco parecen haber recibido suficiente atención por parte del sistema de defensa.

En 2014, tras la Operación Margen Protector, Langotsky concedió una entrevista televisiva, declarando una vez más sus profecías fatales, diciendo. “Otra cosa que debe servirnos de advertencia: así como el Vietcong en Vietnam construyó ciudades enteras bajo tierra, Hamás ha construido un sistema de túneles dentro de la Franja de Gaza. Cualquier fuerza terrestre que entre en la Franja de Gaza entrará en estos túneles”. Esto también ha demostrado ser exacto.

El profesor Yoel Raskin intentó despertar a las FDI de su letargo respecto a los túneles. Geólogo y geomorfólogo del Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad Bar Ilan que, a principios de la década de 2000, se desempeñó como oficial de investigación de campo en el Comando Sur.

“Empecé a investigar los túneles por iniciativa propia en 2002”, dice esta semana. En 2003, llevamos a cabo un estudio exhaustivo de los túneles para las FDI pero, con el paso de los años, el ejército no comprendió su importancia. Otros y yo les rogamos que realizaran mediciones geológicas y trazaran un mapa de los túneles de manera ordenada, que anotaran su profundidad, etc.

El ejército debería haber tenido respuestas… antes de que los caballos huyeran. Podría haberse hecho. Podrían haber utilizado esfuerzos tecnológicos, de ingeniería y científicos y transmitir el mensaje de que estamos a cargo bajo tierra. No sucedió.

Durante la retirada, cuando determinaron el nuevo despliegue de las FDI a lo largo de la frontera, presentamos un documento explicando que aunque las FDI, visualmente, tenían control sobre el suelo, no tenían control sobre los cielos (es decir, disparando desde trayectorias empinadas de lanzamiento de cohetes) o debajo del terreno. Después de que Israel abandonó Gaza, Hamás aprovechó estas dos dimensiones.

Cuando determinaron el nuevo despliegue de las FDI a lo largo de la frontera, presentamos un documento explicando que aunque las FDI, visualmente, tenían control sobre el suelo, no tenían control sobre los cielos (es decir, disparando desde trayectorias empinadas de lanzamiento de cohetes) ni debajo del terreno.

“Para Hamás, el ritmo al que crecieron los túneles, no sólo en tamaño, sino también en su propósito, constituyó un cambio en su propia percepción de sus operaciones”, continúa Raskin. Comenzó con el contrabando de mercancías, pasó al de armas y luego a los túneles del terror. Hamás actuó tácticamente en estas fases. Más tarde, los túneles se convirtieron en túneles de secuestro, como los utilizados para el secuestro de Gilad Shalit, y luego se convirtieron en túneles ofensivos. La siguiente fase fue la de túneles ofensivos desarrollados durante la Operación Margen Protector. Estos nuevos túneles se adaptaron al gran apetito operativo de Hamás, ya que Hamás vio que siempre funcionaba y que las FDI no podían responder”.

En un estudio de 2020, titulado “La guerra subterránea en la Franja de Gaza y la complejidad militar de combatirla”, concluye que se puede suponer con justicia que existe una extensa red de docenas de túneles que se extienden por cientos de kilómetros. Dice que el obstáculo subterráneo construido por Israel a lo largo de la frontera puede impedir que los terroristas se infiltren en Israel desde la clandestinidad.

Sin embargo, esto no impidió que Hamás hiciera un uso estratégico de los túneles para acercarse a la frontera sin quedar expuesto. “Calculo que, en algunos casos, excavaron hasta el nivel freático para utilizar el agua allí”, dijo esta semana.

Como parte de su estudio, Raskin presenta un boceto de un modelo del sistema subterráneo. Divide el sistema en tres niveles. “El primer nivel son los túneles poco profundos, conectados directamente a los pozos que llegan a la superficie. Estos son importantes para escuchar y operar en trayectorias empinadas”, dice. “Creo que los generadores de energía y el combustible se encuentran en un nivel poco profundo, hasta 30 pies de profundidad.“

El segundo nivel de los túneles, a una profundidad de 60 a 90 pies, incluye las principales rutas de movilidad que parten de la ciudad de Gaza en dirección a las fronteras con Israel, Egipto y hacia el mar. “Aquí está el sistema logístico: dormitorios de los soldados, cocinas, comida, baños, clínicas, etc.”, dice Raskin.

Considera que los túneles más profundos, los que requieren mucho más esfuerzo, incluyen las células de control y mando de Hamás. “Yo diría que aquí se almacenan los equipos más sofisticados, como los drones y la guerra electrónica”, afirma. “Es razonable suponer que este será el último búnker que Israel tendrá que destruir”.

Los túneles de Hamás no son sólo una herramienta militar, sino también una máquina económica. Hamás ha ganado una gran cantidad de dinero a través de todo lo relacionado con los túneles que cruzan la frontera entre Israel y Egipto. Hamás se ha asegurado de cobrar aranceles por los bienes contrabandeados a través de estos túneles, incluidos automóviles y productos electrónicos, así como novias prometidas a sus novios al otro lado de la frontera.

“Yo diría que aquí se almacenan los equipos más sofisticados, como los drones y la guerra electrónica”, afirma. “Es razonable suponer que este será el último búnker que Israel tendrá que destruir”.

Estos aranceles alcanzan aproximadamente 50 millones de shekels cada mes. Mientras tanto, los túneles de Hamás se han convertido en una especie de atracción turística: destinos para viajes escolares, campamentos de verano e incluso fotografías de bodas.

Los túneles han proporcionado el sustento a miles de excavadores de túneles. Hamás obliga invariablemente a los residentes de Gaza a ayudar en la excavación de los túneles: decenas de niños utilizados por Hamás como excavadores debido a su pequeño tamaño corporal han muerto mientras cavaban. Algunos testimonios afirman que los excavadores fueron obligados a trabajar bajo tierra las 24 horas del día, bajo la supervisión de Hamás, golpeándolos si no mantenían el ritmo. Los informes afirman que Hamás también ha ejecutado a decenas de excavadores por temor a transmitir información de inteligencia a Israel.Gran parte del dinero que Hamás ganó a través de los túneles se reinvirtió en el proyecto del túnel. A finales de 2013, cuando el cuerpo de ingenieros expuso túneles en la zona de Khan Younis, en el extremo sur de la Franja de Gaza, fuentes de las FDI estimaron que el túnel tenía aproximadamente una milla y media de largo y utilizaba 25.000 bloques de hormigón, con un peso de 800 toneladas.

Este fue sólo uno de los 30 túneles expuestos por Israel. Parte del dinero para el hormigón provino de donaciones enviadas desde Qatar y otros países. A lo largo de los años, Hamás ha logrado controlar el cemento que se introduce en la Franja de Gaza y se utiliza para construir los túneles.

Los informes palestinos afirman que, a principios de la década de 2010, Hamás tomó sacos de cemento de alta calidad de Turquía, los vació y los rellenó con cemento barato, probablemente egipcio, que pasó a los residentes de Gaza. Los habitantes de Gaza comenzaron a quejarse de que sus casas estaban a punto de derrumbarse debido al cemento de mala calidad.

La explotación de civiles por parte de Hamás para construir los túneles no debería sorprender: hace sólo unas semanas, el miembro del politburó de Hamás, Musa Abu-Marzuk, admitió que los túneles construidos en Gaza están diseñados para proteger a Hamás y no a los residentes de la Franja de Gaza.

Cuando en una entrevista televisiva del 27 de octubre se le preguntó: “Ya que han construido 500 kilómetros de túneles, ¿por qué no han construido refugios antiaéreos donde los civiles puedan esconderse durante los bombardeos?”, respondió: “Hemos construido los túneles porque no tenemos otra opción” forma de protegernos de ser atacados y asesinados. Estos túneles están destinados a protegernos de los aviones. Estamos luchando desde el interior de los túneles”.

La excavación de Hamás a gran profundidad constituye actualmente un enorme dolor de cabeza para las FDI, que poseen herramientas tecnológicas y fuerzas especiales diseñadas para entrar en túneles. Sin embargo, tal medida sería peligrosa y extremadamente complicada.

El profesor Raskin dice que “el ejército tiene la capacidad, tanto desde el aire como desde tierra, de raspar la capa superior de los túneles y desde allí puede comenzar a utilizar equipos para profundizar en los túneles. “Pero de cualquier manera, la primera fase de la limpieza de los túneles consiste en tomar el control de extensas áreas sobre el suelo. Cuando estás en el campo, puedes crear un proceso para aprender y recopilar constantemente información sobre lo que hay bajo tierra, cuya naturaleza no tiene precedentes en la historia de la humanidad. De un lugar a otro, se tratará de mapear, o destruir, o hacer que la vida en los túneles sea tan dura que huyan de la amenaza de la superficie, y luego los atraparemos vivos”.

“Hay muchas opciones, pero creo que los logros de las FDI al final serán muy impresionantes. Debes recordar que los terroristas de Hamás están atrapados bajo tierra. Tal vez supusieron que las FDI no llegarían tan profundamente a Gaza, y “Por lo tanto, no estamos preparados para quedar atrapados en los túneles durante tanto tiempo, con soldados de las FDI justo encima de ellos”, añadió.

Esto se ve reforzado aún más por lo que nos dice un oficial que lucha en Gaza: “Aunque Hamás pensó que la clandestinidad resolvía sus problemas, en realidad les causó problemas”, dice. “Es un lugar que le da a Hamás una ilusión de protección. Maniobraron hasta un espacio donde es fácil destruirlos. Ya no pueden escapar de los túneles”.