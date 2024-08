Columnista de diario emiratí: “Hamás, al igual que otras organizaciones terroristas, comete crímenes contra la humanidad; Yahya Sinwar debería ser procesado”

En su columna del 13 de junio de 2024 en el diario emiratí Al-Arab que se edita en Londres, el periodista yemení Hani Salem Mashour acusó a Hamás de utilizar al pueblo de Gaza como escudos humanos y de cometer crímenes contra la humanidad bajo la apariencia de “resistencia”, haciendo uso de Islam para justificar sus crímenes. [1] Crédito foto: Al Arab, Londres

Hamás, dijo, se parece a otras organizaciones terroristas islamistas, como Al-Qaeda e ISIS, que abrazan una ideología malvada que no atribuye ningún valor a la vida humana y perpetran atrocidades que van contra el verdadero espíritu del islam en la búsqueda de sus objetivos políticos.

Al tiempo que pedía a los países árabes que adopten una política dura frente a las organizaciones terroristas y procesen a sus líderes – incluido el de Hamás, Yahya Sinwar – también les pidió que desarrollen planes de estudios religiosos que se adapten al espíritu de los tiempos e inculquen valores de tolerancia, moderación y respeto a los derechos humanos, con el fin de garantizar la seguridad y la estabilidad de la región.

Lo siguiente son extractos traducidos de su columna: [2]

«[Una revisión de] la historia de la violencia y el extremismo revela claramente el enfoque ideológico de las organizaciones religiosas extremistas. Estas personas declaran lícito derramar sangre humana y utilizan a personas inocentes como escudos humanos en sus conflictos y en la búsqueda de sus objetivos específicos. Sus ideologías perversas justifican la violencia y la explotación de los inocentes, no atribuyen ningún valor a la vida humana y consideran el sacrificio de la vida como un medio para alcanzar sus objetivos políticos y aparentemente religiosos”.

“El uso de la religión como justificación para la violencia [es evidente en muchos ejemplos], desde Juhayman Al-Otaybi, quien profanó la santidad de la mezquita de La Meca y tomó como rehenes a peregrinos, [3] hasta Yahya Sinwar, quien [ahora] está usando a los civiles de Gaza como escudos humanos. En su intento de tomar la mezquita de La Meca en 1979, Juhayman demostró cómo las ideologías extremistas utilizan lugares sagrados y personas inocentes para lograr sus objetivos. Juhayman Al-Otaybi no fue el único que adoptó esta estrategia. Fue seguido por [el líder de Al-Qaeda] Abu Mus’ab Al-Zarqawi, [radicado en] Al-Faluja de Irak, quien aprovechó el caos y el conflicto en el país para consolidar la influencia de su organización, mientras utilizaba a civiles como combustible en su guerra contra las fuerzas estadounidenses e iraquíes. Al-Zarqawi fue precedido por Osama bin Laden en Afganistán, quien planeó los ataques del [11] de septiembre de 2001 mientras usaba redes terroristas globales para sembrar el caos y el miedo. Él también veía a la gente únicamente como un medio para lograr sus objetivos. En cuanto al líder de ISIS, Abu Bakr Al-Baghdadi, se destacó en el uso de personas como escudos humanos cuando convirtió a Mosul en un bastión terrorista y utilizó a su gente como escudos en sus campañas contra las fuerzas iraquíes y la coalición internacional. Estos actos bárbaros reflejan claramente [su] ideología malvada, que no atribuye ningún valor a la [vida] humana y justifica el sacrificio de personas inocentes para hacer realidad [el establecimiento de] el llamado estado califato”.

“En el mismo contexto, [también] tenemos a Yahya Sinwar, el líder de Hamás en Gaza, quien – como parte de su conflicto con Israel y bajo el pretexto de la resistencia – utiliza a los civiles palestinos como escudos humanos, colocándolos así en peligro e intensificando su sufrimiento. El uso de la religión para justificar estas atrocidades refleja hasta qué punto estas ideologías extremistas se desvían de los valores de humanidad y moralidad. Estas ideologías continúan propagándose gracias a la terrible situación social, económica y política que prevalece en algunos países árabes: pobreza, desempleo y división política que contribuyen a la creación de un entorno en el que el pensamiento extremista puede difundirse”.

“Cabe señalar que muchos gobiernos e instituciones religiosas moderadas hacen esfuerzos intensivos para combatir estas ideologías extremistas con campañas de información y programas para rehabilitar [a los prisioneros islamistas]. Además de procesar a [los extremistas] y exigirles que rindan cuentas, es posible desarrollar planes de estudios para niños y jóvenes que difundan los valores de tolerancia y moderación, y [también] mejoren el papel de los medios de comunicación en la difusión de la conciencia y la presentación de la verdadera imagen de la religión islámica”.

«Estas organizaciones, con diferentes nombres y en diferentes lugares, comparten una única ideología que considera a las personas nada más que herramientas prescindibles. Creen que su objetivo supremo justifica los medios crueles y bárbaros que emplean. Al justificar la violencia y utilizar a personas inocentes con ideologías disfrazadas de religión, estas organizaciones demuestran su incapacidad para comprender los valores reales de la religión y de la humanidad”.

“A la luz de todo esto, existe una necesidad notoria y urgente de combatir estas ideologías malvadas. Los gobiernos árabes moderados deben adoptar una política contundente vis-à-vis estas organizaciones y sus líderes. Deben procesar [a los líderes de] Hamás, [incluido] Yahya Sinwar y cualquier otra persona que intente actuar a su propia discreción a expensas de los pueblos árabes y los países árabes. Procesar a estos líderes terroristas no sólo será un paso hacia la impartición de justicia, sino que también transmitirá un poderoso mensaje de disuasión a cualquier otra persona que esté pensando en tomar el mismo camino”.

«La adopción de una política de persecución y rendición de cuentas fortalecerá la posición de los gobiernos moderados en la lucha contra el terrorismo y demostrará al mundo que los Estados árabes son capaces de actuar contra el terrorismo de forma independiente, sin necesidad de intervención externa. Esto también mejorará la estabilidad regional e impedirá que se repitan esas operaciones terroristas en el futuro”.

«La verdadera defensa de los Estados árabes y sus pueblos requiere un enfoque claro y audaz en la lucha contra el extremismo. Los gobiernos deben actuar para crear conciencia entre sus poblaciones e inculcar valores humanos y religiosos que respeten la vida y se alejen de la violencia. Además, deben seguir apoyando esfuerzos internacionales contra el terrorismo y mejorar la cooperación con otros países en este campo”.

“En el contexto de la lucha contra las ideologías extremistas, los llamados a renovar el discurso religioso y promover la tolerancia mientras se abandona el odio son encomiables y deben intensificarse. La acción decisiva contra las ideologías extremistas por parte de los niveles más altos del gobierno en [varios] estados nacionales fortalecerá la capacidad del estado y su poder para proteger a su pueblo de corrientes ideológica y políticamente desviadas, [tanto] sunitas como chiítas… Los gobiernos y las instituciones religiosas deben colaborar para actualizar y desarrollar planes de estudios religiosos en línea con los valores modernos y que respeten los derechos humanos”.

«En conclusión, se puede decir que el extremismo religioso y la explotación de personas inocentes con fines políticos y religiosos son crímenes contra la humanidad y contra los verdaderos valores de la religión. Responsabilizar a estos líderes terroristas y castigarlos severamente es la única manera de garantizar la justicia y evitar que se repitan actos tan atroces en el futuro. Los gobiernos árabes moderados deben oponerse resueltamente al terrorismo y continuar actuando para lograr la seguridad y la estabilidad para sus pueblos y para toda la región».

[1] Cabe señalar que Mashour también publicó un artículo crítico contra Hamás aproximadamente una semana después de que esta organización llevara a cabo su ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Véase MEMRI Despacho Especial No. 10919 –Columnista en diario de los Emiratos Árabes Unidos: Hamás, una facción de la Hermandad Musulmana, busca derrocar a los países árabes y revivir el califato; No representa a los palestinos y no tiene derecho a involucrarlos en guerras– 31 de octubre de 2023.

[2] Al-Arab(13 de junio, 2024).

[3] Juhayman Al-Otaybi fue un ex oficial de la Guardia Nacional Saudita que encabezó un grupo de extremistas religiosos en la década de 1970. En noviembre de 1979, el grupo se apoderó de la Gran Mezquita de La Meca y tomó como rehenes a los fieles, luchando contra los intentos del ejército saudí de retomar la mezquita, que provocaron cientos de bajas. Cuando los militares recuperaron el control de la mezquita, Al-Otaybi y sus seguidores fueron capturados y posteriormente condenados a muerte por el régimen saudí.