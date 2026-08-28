Cirujanos israelíes reemplazan la pelvis del adolescente

Un equipo de cirujanos del Centro Médico Infantil Clalit-Schneider y del Hospital Clalit-Beilinson sustituyó la mitad de la pelvis de un adolescente de 15 años con un implante de titanio y un polímero avanzado fabricado a medida mediante impresión 3D.

Mark llegó a Israel desde Rusia en busca de un tratamiento. A los dos años le diagnosticaron rabdomiosarcoma y logró superar esa enfermedad. Sin embargo, cuando tenía 14 años desarrolló un osteosarcoma, un tipo poco frecuente y agresivo de cáncer de hueso, localizado en la pelvis y con metástasis en los pulmones.

La extensión del tumor en varios huesos de la pelvis llevó a especialistas a considerar que el caso no podía operarse. Como la cirugía era determinante para sus posibilidades de supervivencia, su madre decidió trasladarlo al Centro Médico Infantil Clalit-Schneider. Después de recibir quimioterapia dirigida por la doctora Orli Michaeli, las metástasis pulmonares desaparecieron y el tumor principal disminuyó de tamaño, aunque la intervención seguía siendo muy compleja.

Los equipos de ambos hospitales prepararon la operación durante cientos de horas con planificación digital. Finalmente realizaron una cirugía de 19 horas en la que retiraron la mitad de la pelvis afectada y la reemplazaron por un implante diseñado específicamente para la anatomía del paciente.

El doctor Israel Weiss, responsable de la Unidad de Oncología Ortopédica de ambos hospitales, señaló que fue uno de los casos más difíciles que han afrontado. Explicó que la combinación de diseño personalizado en 3D y tecnología de impresión avanzada permitió ofrecer una alternativa quirúrgica donde antes no la había. También destacó la participación del doctor Eviatar Nesher y del profesor Yona Kosashvili en el procedimiento.

Por su parte, el doctor Arie Greenberg indicó que el objetivo era extirpar el tumor y preservar la movilidad del paciente. Añadió que el implante incorpora un polímero avanzado que favorece el crecimiento del hueso dentro de su estructura y se adapta a la anatomía del adolescente.

Mark permanece en recuperación en el Centro Médico Infantil Clalit-Schneider, donde sigue un proceso de rehabilitación mientras el equipo médico controla su evolución.