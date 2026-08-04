Cirujanos israelíes implantan la primera pared torácica personalizada totalmente impresa en 3D a un paciente con cáncer

Cirujanos del Hospital Beilinson del Centro Médico Rabin realizaron lo que describen como el primer implante en Israel de una pared torácica totalmente personalizada, impresa en 3D, en una joven que padecía un tumor excepcionalmente raro en el esternón.

La paciente, una mujer de veintitantos años, fue diagnosticada con un cáncer poco común que se había extendido por gran parte de su esternón, lo que requirió que los cirujanos extirparan casi toda la parte frontal de su pared torácica en una operación de gran complejidad.

La extirpación del esternón se considera uno de los procedimientos más complejos en cirugía torácica. Además de eliminar el tumor, los cirujanos deben reconstruir la estructura ósea que protege el corazón y los pulmones, manteniendo la estabilidad necesaria para una respiración normal.

Tradicionalmente, la reconstrucción en estos casos se basa en mallas sintéticas, cemento óseo médico y placas de titanio. Si bien estos materiales proporcionan soporte estructural, pueden asociarse con complicaciones como infecciones, inestabilidad de la pared torácica y problemas estéticos.

En cambio, el equipo quirúrgico de Beilinson adoptó un enfoque innovador: diseñó y fabricó un esternón y una caja torácica personalizados para cada paciente mediante tecnología avanzada de impresión 3D. El implante se diseñó a medida para adaptarse a la anatomía del paciente con una precisión milimétrica.

El implante se fabricó con un polímero sintético especializado, diseñado para favorecer el crecimiento gradual del tejido del paciente dentro del material, permitiendo su integración con el cuerpo. Además, se diseñó para conectarse perfectamente con las costillas restantes, reemplazando la pared torácica extirpada con una reconstrucción anatómicamente precisa.

Los cirujanos realizaron la operación mediante una incisión estética con el fin de minimizar las cicatrices visibles y maximizar las posibilidades del paciente de retomar su vida cotidiana con una apariencia natural.

«El reto en estas operaciones no reside únicamente en extirpar el tumor por completo, sino también en restaurar una pared torácica estable que proteja el corazón y los pulmones, permitiendo al mismo tiempo una respiración normal», declaró el Dr. Yuri Sakhovich, jefe de Cirugía Torácica del Hospital Beilinson. «Esta innovadora reconstrucción nos permitió alcanzar un nivel de precisión sin precedentes».

El Dr. Israel Weiss, jefe de Oncología Ortopédica del hospital, afirmó que el diagnóstico del paciente representaba «un tumor extremadamente raro en una localización aún más infrecuente».

«Solo se han descrito unos pocos casos similares en la literatura médica», declaró Weiss. «La tecnología de impresión tridimensional nos permitió planificar y reconstruir una caja torácica completa con total personalización, algo que no se había realizado antes en Israel».

Este procedimiento pionero forma parte de un esfuerzo más amplio del hospital para integrar la tecnología avanzada de impresión 3D en la reconstrucción oncológica compleja.

A finales de este mes, Beilinson tiene previsto realizar otra operación pionera a un joven de 15 años cuyo agresivo tumor destruyó casi la mitad de su pelvis. Los cirujanos planean extirpar el tumor y reemplazar el hueso pélvico dañado con un implante de polímero totalmente personalizado, impreso en 3D y diseñado específicamente para su anatomía.

A diferencia de los implantes metálicos convencionales, el nuevo dispositivo de polímero está diseñado para permitir que el hueso crezca dentro de su estructura, manteniendo una resistencia comparable a la del metal y proporcionando un ajuste anatómico más natural. Los responsables del hospital afirman que el procedimiento podría ofrecer una alternativa para preservar la extremidad a pacientes que, de otro modo, se enfrentarían a una amputación.

De tener éxito, ambas operaciones podrían marcar hitos importantes en la aplicación de la tecnología de impresión 3D personalizada para la reconstrucción compleja de casos de cáncer en Israel.