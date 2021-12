Científicos israelíes descubren “sistema de insulina de reserva” para diabéticos

Visavis

Científicos israelíes del Instituto Weizmann descubrieron que los bebés fabrican insulina en sus intestinos antes de nacer. Esto significa que los adultos pueden tener un sistema de “reserva” que podría reactivarse para tratar la diabetes.

La revelación se hizo en una investigación que revisaron pares y se publicó este jueves en la revista Nature Medicine.

Un equipo que dirige el profesor Shalev Itzkovitz, del Instituto de Ciencias Weizmann, analizó tejidos de fetos y recién nacidos cuyos padres dieron su permiso.

“Para nuestra sorpresa, descubrimos que los recién nacidos tienen una población de células que expresan insulina de forma inesperada. Estas células ya no son activas en la producción de insulina después del nacimiento”, afirmó Itzkovitz a The Times of Israel.

“Las células en cuestión siguen existiendo después del nacimiento, segregando otras hormonas, pero cierran el proceso de producción de insulina”, agregó uno de los científicos israelíes.

Por su parte, las células eran del tipo conocido como K/L y se ubican en el intestino delgado. Allí tiene lugar la mayor parte de la absorción de nutrientes de los alimentos.

A lo largo de la vida, la insulina se crea en el páncreas. La diabetes, un trastorno que afecta a casi 500 millones de personas en todo el mundo, suele aparecer cuando el páncreas no produce suficiente insulina. Itzkovitz, además, aseveró que la identificación de un sistema paralelo de producción de insulina ofrece esperanza.

“Esto indica que los humanos pueden tener un aparato de producción de insulina inactivo desde antes de nacer, y que potencialmente se puede reactivar cuando sea necesario algún día”, manifestó.

Adi Egozi, estudiante de doctorado de Itzkovitz, y los equipos de Weizmann y Yale crearon un “atlas” de las células intestinales del feto. Para ello utilizaron la tecnología secuenciación de ARN unicelular, que crea perfiles de toda la expresión génica en miles de células individuales simultáneamente. A continuación, los investigadores compararon estos perfiles con los de las células de los intestinos de los recién nacidos.

Itzkovitz también dijo que la existencia del aparato productor de insulina antes del nacimiento es un misterio. Eso es porque la madre normalmente alimenta al feto y equilibra su insulina. “No sabemos por qué las células están ahí, pero la hipótesis es que puede estar ahí en caso de que la madre tenga diabetes gestacional y no esté equilibrando los niveles de glucosa del feto”, aseguró.

“La esperanza ahora es que se pueda utilizar algún tipo de medicamento para reactivar estas células en los adultos. Porque si las personas diabéticas tuvieran células en su cuerpo que pudieran percibir los niveles de glucosa y segregar insulina según los niveles de glucosa, esto curaría realmente su diabetes”.