Científicos de Israel más cerca de comprender el envejecimiento

Anteriormente consideradas un fallo del sistema, una nueva investigación demuestra que las células T CD4 podrían ser clave para mantener un sistema inmunitario adecuado a la edad.

El profesor Alon Monsonego, descubrió que los linfocitos T auxiliares, un subgrupo de células inmunitarias que regulan la inmunidad, experimentan cambios funcionales con la edad.

Estos cambios pueden indicar la edad biológica de las personas, que puede ser mayor o menor que su edad cronológica.

Mantener un sistema inmunitario adecuado a la edad.

Entre estos cambios, el equipo (los laboratorios del profesor Monsonego y la profesora Esti Yeger-Lotem) descubrió un nuevo subgrupo de linfocitos T auxiliares que se acumula con el envejecimiento.

Sin embargo, no se percataron de la importancia de su función hasta que un estudio japonés sobre supercentenarios (personas que viven más de 100 años) reveló que sus sistemas inmunitarios estaban repletos de este subgrupo de linfocitos T auxiliares.

Ahora, el profesor Monsonego cree que son una de las claves para mantener un sistema inmunitario adecuado a la edad.

Los hallazgos, liderados por el Dr. Yehezqel Elyahu del laboratorio del Prof. Monsonego y en colaboración con el Prof. Valery Krizhanovsky del Instituto Weizmann de Ciencias, fueron publicados este mes en Nature Aging .

En el ámbito científico, el envejecimiento es un proceso por el cual las células pierden la capacidad de reparar el desgaste natural.

Como consecuencia, las personas envejecen.

Específicamente, las células senescentes cumplen una función fisiológica cuando se mantienen bajo una regulación adecuada.

Sin embargo, cuando se acumulan, como ocurre con el envejecimiento, pueden causar inflamación y daño.

Sorprendentemente, se descubrió que una fracción de las células T auxiliares que se acumulan con la edad poseen propiedades citotóxicas.

Por lo tanto, estas células T auxiliares actúan para eliminar las células senescentes del organismo.

De hecho, el profesor Monsonego descubrió que si se reducían las concentraciones de estas células T auxiliares en ratones, estos envejecían más rápido y vivían menos tiempo.

Curiosamente, este subconjunto único e inesperado de células T auxiliares aumenta con la edad y desempeña un papel destacado en la reducción del envejecimiento.

Si las células T auxiliares cambian con la edad y son cruciales para el proceso de envejecimiento, entonces, según el profesor Monosonego y su equipo, debemos comenzar a monitorizar a las personas a partir de los 30 años para evaluar el ritmo de envejecimiento lo antes posible y controlar la edad biológica de los individuos, de modo que las intervenciones tempranas ayuden a mantener un envejecimiento normal.

Esto podría no ser así.

Puede llegar a existir una diferencia de décadas entre la edad biológica y la cronológica.

«Se dice que para revertir el envejecimiento y “rejuvenecer”, es necesario restablecer el sistema inmunitario al nivel de una persona de veinte años.

Sin embargo, nuestra investigación demuestra que esto podría no ser así.

Las personas no necesitan un sistema inmunitario sobrepotenciado; necesitan uno que funcione correctamente y sea adecuado para su etapa vital.

Por lo tanto, uno de los “axiomas” sobre cómo ralentizar el envejecimiento podría ser erróneo», afirma el profesor Monsonego.

Además, las células que descubrieron pueden utilizarse para estrategias diagnósticas y terapéuticas asociadas con el envejecimiento desregulado, la longevidad y las enfermedades relacionadas con la edad.