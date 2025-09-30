CCIU en presentación de proyecto de ley para crear un “Registro de Entidades Terroristas”

CCIU acompañó ayer la presentación del proyecto de ley de Creación del Registro Nacional de Entidades Terroristas. Los Senadores Andrés Ojeda, Robert Silva y Gustavo Zubía recordaron que la idea del proyecto surgió el año pasado cuando estuvieron en los actos del 30º aniversario del Atentado a la AMIA y buscan que Hamás y Hezbollah sean las primeras organizaciones que integren el registro. Crédito fotos. Parlamento

El CCIU estuvo representado en el acto realizado en la Antesala de la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo por su presidente Roby Schindler.

Los legisladores recordaron el atentado a la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, en la ciudad de Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994; el acto terrorista de Hamás, del 7 de octubre de 2023, en territorio israelí y el atentado a la fiscal Mónica Ferrero en Uruguay.

A partir de ello los Parlamentarios expusieron instrumentos contra el terrorismo: uno relacionado a la prevención del financiamiento del terrorismo, en referencia al lavado de activos, y el proyecto de ley de Creación del Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales.

El proyecto plantea que el listado tiene como objetivo ser una “herramienta de inteligencia estratégica para la seguridad del Estado” y servirá como “como instrumento de prevención en materia de financiamiento del terrorismo y lavado de activos”.

El artículo 7 del proyecto dispone que la inclusión en el registro habilitará al Estado a congelar bienes y activos financieros de las entidades en territorio nacional; impedir cualquier tipo de transacción económica, financiera o comercial en las mismas; denegar el ingreso, permanencia o tránsito de sus miembros por el territorio nacional; informar a entidades del sistema financiero y otras entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas; comunicar de forma inmediata a la Fiscalía General de la Nación, para que evalúe la promoción de acciones penales o de cooperación internacional que correspondan, y aplicar sanciones administrativas a las instituciones o personas que incumplan las prohibiciones o deberes derivados de esta ley.

La iniciativa también incluye la creación de un comité de evaluación encargado de “proponer la inclusión, exclusión o actualización del registro”, y estará integrado por la Secretaría de Inteligencia, la Senaclaft (Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terorismo), el Banco Central del Uruguay, y los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores e Interior.

“En presencia de la embajadora de Israel, Michal Hershkovitz, le pedimos al gobierno que lo inicie incluyendo a Hamás y a Hezbolá en la previa del 7 de octubre, habiendo aún rehenes en poder de Hamás”, señaló el secretario general colorado. En el listado de la ONU no figuran los dos grupos previamente mencionados porque países como Rusia e Irán “no lo permiten”. “Hamás es de los grupos terroristas genocidas más violentos del mundo, y que no esté en el listado es una tomada de pelo”, argumentó Ojeda.