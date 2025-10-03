CCIU condena atentado en Manchester durante Iom Kipur

Iom Kipur, el día más sagrado del judaísmo, fue la ocasión que aprovechó un terrorista para atacar a un grupo de judíos congregados en una sinagoga de Manchester (Reino Unidos). El CCIU condena y repudia el atentado, otra perla más del antisemitismo a nivel mundial, que causó dos muertos, se solidariza con las familias de los asesinados, Adrian Daulby (Z’L) y Melvin Cravitz (Z’L), y desea la pronta recuperación de los heridos. Crédito foto: Reuters

BBC Mundo

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas después de que un hombre arremetiera con su vehículo contra un grupo de fieles que asistían a una ceremonia religiosa en una sinagoga de Mánchester, en Reino Unido, y luego intentara apuñalar a varios de ellos.

El hecho ocurrió durante la festividad religiosa del Yom Kipur, el día más sagrado para los judíos.

El sospechoso fue abatido a tiros por la policía.

Horas después del ataque, las autoridades lo identificaron como Jihad Al-Shamie, de 35 años.

“Es ciudadano británico de ascendencia siria”, afirmó la policía, que aún no había realizado la identificación formal.

El jefe de la policía antiterrorista nacional dijo en una conferencia de prensa en Scotland Yard que el ataque había sido declarado un “incidente terrorista”.

En unas imágenes del lugar de los hechos se puede ver a un grupo de policías que se aleja del hombre abatido en el suelo y gritan: “¡Tiene una bomba!”.

Un equipo de expertos se desplazó hasta la zona para comprobar si el sospechoso portaba algún material explosivo.

El ataque tuvo lugar en torno a las 9:30, hora local (8:30 GMT) en las inmediaciones de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, situada en la zona de Crumpsall, en el norte de Mánchester.

Se trata de una zona con una importante comunidad judía, a unos 6 km del centro de la ciudad.

Para muchos, el momento elegido para el ataque, el día más sagrado del calendario judío, parece diseñado para maximizar el dolor que sienten las comunidades judías, explica Aleem Maqbool, editor de Religión de la BBC.

Yom Kipur es un día de ayuno y expiación, y se cree que es el día en que Dios sella el destino de cada persona para los años venideros.

Es un día solemne en el que está prohibido trabajar y se reserva para la oración y la reflexión.

También es un día en el que muchas personas que no acuden habitualmente a los servicios de la sinagoga lo hacen. Por ello, a menudo se refuerza la seguridad en el Yom Kipur.

El ataque a una sinagoga en Halle, Alemania, en 2019, en el que murieron dos personas, también tuvo lugar en Yom Kipur.

El testimonio de un testigo

Un testigo identificado como Gareth, que conducía su furgoneta de reparto cerca del lugar de los hechos, le dijo a la BBC que vio a un hombre “desangrándose en el suelo”.

Según Gareth, vio a otro hombre “tirado en el suelo” delante de un coche y pudo oír a gente gritando.

También vio a otra persona, un hombre, con un cuchillo, “intentando entrar” a un edificio cercano.

“En cuestión de segundos, llegó la policía, le dieron un par de advertencias, él no hizo caso, así que abrieron fuego”, explicó, y añadió que el hombre que empuñaba el cuchillo cayó al suelo.

Luego “empezó a levantarse y ellos (la policía) le dispararon de nuevo”, aseguró Gareth, que describió la escena como “estresante”.

La policía afirma que un gran número de personas que se encontraban rezando en la sinagoga en el momento del incidente “fueron retenidas en el interior mientras se garantizaba la seguridad de la zona circundante, pero ya han sido evacuadas”.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, declaró que “el peligro inmediato parece haber pasado”.

No obstante, se advirtió a los ciudadanos que evitaran la zona mientras la policía se ocupaba del incidente.

Se ha podido ver a miembros de la comunidad judía y al público en general reunidos alrededor del lugar del ataque.

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien se encontraba en Copenhage para una cumbre europea, regresó a Londres cuando se supo la noticia.

Starmer se mostró conmocionado por el ataque y aseguró que se desplegarían “recursos policiales adicionales” en las sinagogas de todo el país.

“Haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestra comunidad judía”, afirmó a los medios.