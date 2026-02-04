Capitana Ella, primera musulmana vocera de las FDI en árabe

La capitana Ella es una de las mujeres más seguidas en redes sociales en Medio Oriente. A este récord se suma la noticia, de su nombramiento como nueva portavoz en árabe del ejército israelí: la primera vez que una «mujer árabe, musulmana e israelí», como se autodenomina con orgullo, lo hace.

Ella Waweya, de 36 años, fue elegida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para reemplazar al legendario coronel Avichay Adraee, quien durante la guerra advirtió a la población «enemiga» en sus redes sociales sobre los ataques israelíes, advirtiéndoles de la necesidad de una evacuación rápida. Lo hizo en Gaza, Líbano, Yemen e Irán.

Esta labor lo hizo famoso fuera de Israel porque su información marcaba la diferencia entre la vida y la muerte.

Con su elegante árabe (su familia es de origen marroquí-iraquí) y sus videos con el brío de un actor, Adraee también fue blanco de un intento fallido de asesinato en los últimos meses y, por supuesto, de feroces insultos y amenazas.

Ella, quien lo sucede, no solo emite advertencias a la población civil, sino que también informa directamente al mundo árabe sobre Israel, proporcionando una comunicación directa, sin el filtro de los medios árabes.

Pero para la próxima, la misión es aún más desafiante: no es judía, trabaja para el ejército israelí y, desde 2022, es la mujer musulmana de mayor rango (mayor) en las Fuerzas de Defensa de Israel y está a punto de recibir el rango de teniente coronel. Cuando sale, sabe que debe cuidarse las espaldas. Cada vez que pisa Jerusalem Este, le piden selfis y la vitorean (sobre todo mujeres), pero el nivel de alerta sigue siendo alto.

No obstante, tiene claros los objetivos de su trabajo: «El ámbito mediático es un campo de batalla. Es una guerra tan difícil como otros frentes», declaró en una entrevista el pasado julio en la Conferencia de Seguridad y Servicios, refiriéndose claramente, explicó, a la abrumadora superioridad del discurso desde Gaza que prevalece en los medios occidentales en comparación con la limitada eficacia de la comunicación israelí durante el conflicto.

La capitana Ella, nacida en el seno de una familia musulmana en la ciudad árabe-israelí de Qalansuwa, dentro de la Línea Verde y no lejos de Tulkarem, es la menor de cinco hermanos.

Decidió alistarse en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tras años de dilemas de identidad. Durante mucho tiempo, ocultó su alistamiento a su familia (para los árabes israelíes, el servicio militar no es obligatorio, sino voluntario), consciente de la influencia de los prejuicios en su comunidad.

Gracias a la fuerza de sus ideas, y sin muchos recursos económicos, logró estudiar comunicaciones a pesar de que sus padres querían que fuera maestra, o en el mejor de los casos, abogada.

Ella misma habló repetidamente de lo difícil que es para las mujeres musulmanas salir de casa para estudiar en la universidad y dormir fuera antes de casarse.

En un acto público, explicó: «Cuando recordamos el 7 de octubre, los terroristas de Hamás entraron en Israel, lo hicieron con cámaras, con el objetivo de moldear la conciencia y crear un círculo vicioso de odio. Hoy, vemos que cada persona en la calle tiene un teléfono y se ha convertido en un periodista.

Debemos presentar algo diferente. Ese ‘algo diferente’ no es manipulación, sino algo que muestre el contexto», dijo.

Y añadió: «Mi experiencia es comparable al mito platónico de la caverna: todos en mi sociedad, en mi familia, vivimos en la caverna y solo vemos lo que sabemos sobre la sociedad árabe, su cultura, a través de las famosas sombras. Soy una persona que buscaba preguntas incluso antes que respuestas. Cuando salí, vi que el mundo no era solo Qalansuwa, y comencé a hablar de ello», manifestó.