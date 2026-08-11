Cáncer de pulmón: el análisis de sangre israelí que supera el 90 por ciento de precisión

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv desarrollaron un nuevo análisis de sangre para detectar el cáncer de pulmón que no requiere secuenciación de ADN, puede realizarse en dos o tres días y tiene un costo estimado de apenas 60 dólares por muestra. En la foto, Prof. Yuval Ebenstein (fuente: Universidad de Tel Aviv)

El método identifica la «huella química» de las células tumorales con una precisión superior al 90 por ciento y podría complementar las tomografías computarizadas tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de los pacientes.

La investigación fue dirigida por el profesor Yuval Ebenstein, en colaboración con investigadores de JaxBio Technologies, el Centro Médico Bnai Zion y el Hospital Sheba, considerado uno de los mejores del mundo. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista científica Nature Precision Oncology.

Desde la universidad israelí recordaron que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con esa enfermedad en todo el mundo.

Actualmente, el diagnóstico temprano depende principalmente de las tomografías computarizadas, pero esas pruebas generan una alta proporción de hallazgos sospechosos que finalmente resultan ser benignos, lo que en algunos casos conduce a biopsias y cirugías innecesarias.

Al mismo tiempo, las biopsias líquidas existentes se basan generalmente en la secuenciación de ADN, un proceso costoso y complejo que requiere infraestructuras informáticas avanzadas.

Un test sin secuenciación

Este nuevo método, destacaron, evita la necesidad de esa secuenciación. Después de extraer el ADN libre de células de una muestra de sangre, los investigadores lo individualizan con un marcador que emite luz y lo fijan a un chip de ADN, una pequeña superficie diseñada para detectar determinados fragmentos de material genético.

Luego, el chip es analizado con un escáner óptico y los patrones de luz resultantes son procesados para identificar rápidamente la huella biológica del cáncer de pulmón.

El estudio incluyó a 103 participantes: cincuenta y un pacientes con cáncer de pulmón y cincuenta y dos personas sanas que conformaron el grupo de control.

Después de una fase de entrenamiento del modelo, los investigadores desarrollaron una firma compuesta por 170 regiones genómicas —fragmentos específicos del ADN— que funciona como una especie de patrón característico, y la probaron en un grupo independiente de validación mediante un análisis ciego, con una alta precisión diagnóstica.

Además, pudieron distinguir entre los dos principales subtipos de cáncer de pulmón —adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas— a partir de sus distintas firmas de ADN.

Además, monitorear los efectos de los tratamientos

Más allá del diagnóstico, los científicos también analizaron el potencial para monitorear la respuesta al tratamiento. Entre los pacientes evaluados, la huella química del ADN cambió de acuerdo con esa respuesta: en quienes mejoraron, se fue pareciendo al perfil de las personas sanas, mientras que en aquellos que no respondieron, no se observaron cambios significativos.

Los investigadores subrayan, sin embargo, que se trata de un hallazgo preliminar y que serán necesarios estudios a gran escala para confirmar la capacidad del método para monitorear la evolución de los pacientes.

Ebenstein explicó que el objetivo es «hacer que los análisis de sangre para el diagnóstico del cáncer sean más accesibles, simples y económicos sin comprometer la precisión». Según señaló, desarrollaron un enfoque que «no requiere secuenciación genética», sino que identifica la «huella» química del tumor mediante luz y utiliza una tecnología que puede implementarse en laboratorios clínicos convencionales.

«Este es un paso importante hacia el desarrollo de una herramienta que pueda complementar las pruebas de diagnóstico por imágenes y ayudar a los médicos a diagnosticar el cáncer de pulmón y monitorear la eficacia del tratamiento«, concluyó el investigador israelí.