Ataque terrorista en Túnez amenaza con dar un “golpe mortal” a peregrinaje judío

UnidosxIsrael (traducido de The Times of Israel)

El asesinato de dos judíos y un soldado corre el riesgo de deshacer una interacción judío-árabe mantenida por las visitas anuales de unos 8.000 judíos franceses, israelíes y otros al país árabe.

La peregrinación judía a la isla de Djerba en Túnez conmovió tanto a Rudy Saada que prometió repetirla con algunas de las personas más cercanas a él.

Entonces Saada, un periodista judío-francés que vive en París y visitó Djerba por primera vez el año pasado, regresó esta semana a la isla y a su sinagoga El Ghriba con sus padres nacidos en Túnez, Frank y Josefine, ambos de 70 años.

Su regreso dio un giro trágico: el martes por la noche, minutos después de que Saada saliera de la sinagoga, un hombre armado mató a dos fieles y a un oficial de policía e hirió a varios más en el peor ataque terrorista en el hito judío-tunecino en más de 20 años.

El ataque, cuyos detalles no se conocen por completo pero que ocurrió a pesar de los arreglos de seguridad extraordinariamente robustos, ha provocado una ola de dolor y consternación entre los miembros de la creciente comunidad de peregrinos a El Ghriba, la sinagoga aún en funcionamiento más antigua de África, y la mayor círculo de judíos tunecinos. También es un gran revés para los organizadores y partidarios de la peregrinación, que es un raro ejemplo de la supervivencia del parentesco árabe-judío en un país árabe.

“Los disparos resonaron minutos después de que yo y la mayoría de los judíos extranjeros saliéramos de la sinagoga hacia sus hoteles”, dijo Saada a The Times of Israel el miércoles. Asegurándose de que sus padres, que ya habían regresado a su hotel, estuvieran a salvo, Saada se dirigió de regreso a la sinagoga para informar sobre la situación para RCJ Radio, una estación de radio franco-judía con sede en París.

La mayoría de los turistas ya habían salido de la sinagoga, que recibe unos 8.000 peregrinos anualmente en Lag BaOmer, cuando al menos un asaltante disparó y mató a Aviel y Benjamin Hadad, primos que vivían en Israel y Francia, respectivamente, así como al menos un oficial de seguridad, dijo Saada. Los que quedaron, dijo, eran casi exclusivamente de la comunidad judía local de varios cientos de personas, que se encuentran entre las pocas comunidades judías existentes en el mundo árabe.

“Una colorida y folclórica costumbre llena de esperanza y alegría se ha convertido en tragedia”, dijo Saada, de 41 años, quien dirige el departamento de noticias de RCJ Radio. “Es un revés importante para la peregrinación, que es motivo de orgullo para las autoridades y un vínculo importante y raro que conecta a los judíos tunecinos y sus descendientes de todo el mundo con su país de origen”.

Los judíos, en su mayoría de origen tunecino, viajan a Djerba durante todo el año, pero especialmente en Lag BaOmer, que este año cayó el 9 de mayo; miles de peregrinos se reúnen en la isla del sur, que solía tener miles de judíos y mantiene una población judía cada vez menor de unas 1.000 personas hasta el día de hoy.

Inusualmente, a los israelíes también se les otorgan visas de entrada en Lag BaOmer a pesar de que Túnez e Israel no mantienen relaciones diplomáticas; estos colapsaron durante la Segunda Intifada menos de una década después de su establecimiento tras los Acuerdos de Oslo de 1994.

Las autoridades del país predominantemente musulmán, donde los terroristas en 2002 ya atacaron la sinagoga de El Ghriba y mataron a 19 personas, mantienen una sólida presencia de las fuerzas de seguridad en Djerba, especialmente durante la peregrinación.

“La cantidad y el despliegue de las fuerzas de seguridad incluso antes del ataque fue notable”, dijo Saada. “Reflejó el nivel de importancia que las autoridades atribuyen a la peregrinación, lo que significa una gran fuente de ingresos para una isla con pocas o ninguna fuente de ingresos más allá del turismo”. En términos prácticos, “estamos hablando de un oficial de policía en cada esquina”, agregó.

Pero incluso eso dejó a las autoridades y los peregrinos expuestos al ataque del martes, que parecía, al menos en parte, haber sido un trabajo interno: un hombre que el Ministerio del Interior de Túnez describió en un comunicado como asistente en el Centro Naval de la Guardia Nacional en Djerba disparó y mató a un oficial de policía, tomó las municiones del oficial y disparó a los fieles antes de que otros oficiales de seguridad lo mataran a tiros. Al menos seis policías resultaron heridos en el intercambio.

El hecho de que el ataque ocurrió a pesar de las medidas de seguridad “sugiere la impresión de inevitabilidad”, dijo Avi Chana, un judío franco-israelí que nació en Túnez y visitó Ghriba por última vez durante la peregrinación hace varios años. “Creo que es un golpe mortal, al menos en el futuro previsible, a una hermosa tradición y peregrinación, y está causando un dolor palpable. Esto le está dando a la peregrinación un golpe mortal”.

La Dra. Miryam Gez-Avigal, presidenta de la Federación Mundial de Judíos Tunecinos en Israel, describió sus sentimientos como “dolor intenso”. Pero Gez-Avital, que nació en Israel y ha visitado Djerba al menos 17 veces, no se sorprendió del todo por el ataque.

“Recientemente he estado sintiendo tensión, lo que me hizo decidir no organizar una delegación oficial de la Federación el año pasado y este”, dijo. “Personalmente, no tengo miedo de ir a Túnez, donde la población es en gran medida acogedora, apoya a los judíos e incluso a Israel. Pero una delegación y la peregrinación son objetivos más grandes para una franja radical pequeña pero creciente”. Su grupo dejó de organizar delegaciones a Ghriba luego del cierre de COVID-19 de 2020.

Gez-Avigal describió la tensión como sutil. “Son amigos y contactos que no devuelven mensajes, que no comparten en las redes sociales, como solían hacerlo. No es algo que te digan directamente, pero sientes con varias personas una presencia tensa en la relación, que es el miedo”.

En los últimos años, en medio de la agitación política interna que siguió a la revolución de 2011 que desencadenó la Primavera Árabe y condujo al ascenso y posterior caída del poder de un partido islamista, la normalización con Israel, que muchos ven reflejada en la presencia de israelíes en Djerba, se ha vuelto un pararrayos para las críticas de los intransigentes.

Las autoridades del presidente Kais Saied han tratado de separar la peregrinación, que los funcionarios tunecinos han descrito como perteneciente a un elemento del patrimonio local, de las discusiones sobre la posición de Israel y Túnez sobre el conflicto palestino-israelí.

Saada también informó haber sentido nerviosismo antes del ataque. “La policía estaba tensa. El ambiente era tenso, y por una buena razón: aparentemente se encontró una grieta en la armadura”, dijo.

Martine Cohen, una judía francesa nacida en Túnez de 70 años que vive en París, reaccionó con ira ante la noticia del ataque, no solo frente a la sociedad tunecina, que dijo que está «irremediablemente infectada con el antisemitismo», sino también con judíos que van allí en masa.

“No entiendo esta locura de la peregrinación en Túnez”, dijo Cohen, quien se fue de niña con su familia después de la Guerra de los Seis Días de 1967, en medio de lo que muchos emigrantes judíos describieron como una atmósfera de sentimiento antijudío que llevó a múltiples disturbios antisemitas. “Esta nostalgia por el buen Túnez solo puede ser compartida por aquellos que no conocen el lugar o lo olvidaron”, dijo. “Si la tragedia, que me entristece inmensamente, tiene un resquicio de esperanza es que tal vez detenga la peregrinación que pone en peligro a tantas personas innecesariamente”.

El rabino Pinchas Goldschmidt, presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos, que visitó Djerba con el liderazgo de su organización en 2018, dijo que, en medio del dolor por las víctimas del ataque, “expresamos nuestra gratitud y admiración a los servicios de seguridad sin cuya acción esta tragedia habría sido aún mayor.”

Goldschmidt agregó: “El mundo debe unirse y condenar en voz alta otro ataque cobarde contra los judíos en el culto”.