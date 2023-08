Árabes israelíes denuncian el BDS como “malo y peligroso”

Enlace Judío México

Diversas voces dentro de la comunidad árabe israelí han criticado ferozmente el Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel, destacando una desconexión significativa entre el movimiento, que es mayormente activo fuera del país, y la forma en que afecta negativamente a las personas que afirma apoyar, publicó World Israel News.

La semana pasada, varios activistas palestinos y árabes israelíes arremetieron contra el movimiento BDS por haber presionado intensamente a Emel Mathlouthi, una popular cantante tunecina, para que cancelara actuaciones tanto en Judea y Samaria como en Haifa, para públicos árabes.

El movimiento BDS acusó a Mathlouthi, que es una feroz crítica de Israel, de “normalizar la ocupación por medios culturales” recorriendo Israel y los territorios palestinos. Mathlouthi pagó por su fechoría cuando cancelaron su actuación en un gran festival internacional en Túnez.

Según Al Araby News, de Londres, lo que desencadenó el boicot fue la “intención de Emel de celebrar una fiesta en la ciudad de Haifa, dentro de un salón propiedad de un palestino, antes de retractarse más tarde”.

Según informó Haaretz el martes pasado, la cantante tenía la intención de actuar en un bar árabe llamado Fattoush en la ciudad costera del norte hasta que una campaña de BDS llamó a “tunecinos y árabes y a todos los partidarios de Palestina en todo el mundo” a boicotear todos sus espectáculos y música porque la actuación era en Israel.

Haaretz citó duras críticas al movimiento BDS por parte de los árabes en Israel, quienes afirman que el movimiento solo está empeorando las cosas.

La artista Haya Zaatry de Nazaret dijo: “Impedir o cancelar una actuación musical de un artista árabe en un espacio palestino independiente en Haifa solo aumenta el embargo cultural en el que vivimos (los ciudadanos palestinos de Israel), y esto es algo malo y peligroso”.

Zaatry también criticó la política de BDS de boicotear las obras de los árabes israelíes. “Estamos trabajando duro para producir arte palestino independiente. Estamos trabajando duro para construir un espacio cultural palestino independiente. Estamos trabajando duro para que nuestra voz se escuche en el mundo”.

“Y, lamentablemente, solo escuchamos sus voces como ataque contra nosotros, y esto es una contradicción”.

El informe citó a otro activista acusando al movimiento de estar fuera de contacto, ya que los activistas de BDS viven en el extranjero y no tienen idea de lo que realmente está sucediendo en el país.

“Soy palestina. Y quiero hablar de lo que quiero sin que alguien de afuera me mire y me diga cómo luchar y cómo vivir”, escribió.

“¿Qué sabes de nuestra vida aquí aparte de lo que ves y escuchas en las noticias? Pones en duda nuestra identidad palestina y actúas como un hombre que cree que tiene que explicarle a una mujer lo que puede y no puede hacer en su lucha contra la masculinidad tóxica, lo que está permitido y lo que está prohibido”.

Las críticas al BDS por parte de los propios palestinos no son un fenómeno nuevo, como destacó el grupo pro-Israel Stand With Us en un informe que cita a varios palestinos prominentes.

El renombrado activista palestino de derechos humanos Bassem Eid criticó el movimiento en 2015 diciendo que era “el tipo de ‘activismo pro-palestino’ del que bien podríamos prescindir”.

“Los portavoces del BDS justifican el llamado a boicots que resultarán en mayores dificultades económicas para los palestinos al afirmar que los palestinos están dispuestos a sufrir tales privaciones para lograr su libertad. No hace falta decir que ellos viven en circunstancias cómodas en otras partes del mundo y no sufrirán tales dificultades”, dijo Eid según un análisis del Instituto de Política del Cercano Oriente de Washington.

Incluso Norman Finkelstein, un renombrado crítico de Israel, cuestionó las organizaciones [que están] detrás del BDS. “Son ONG en Ramallah, operaciones de una sola persona… Son solo ONG de Ramallah que no representan absolutamente nada”, dijo en una entrevista de 2012.

Mohammed S. Dajani Daoudi, director de estudios estadounidenses en la Universidad Al-Quds, fue citado en The New York Times diciendo: “Estoy en contra del boicot en general, necesitamos más diálogo con los demás. Por eso creo que no debería haber un boicot general contra Israel ni un boicot contra las universidades israelíes”.

El expresidente de la Universidad Al Quds, Sari Nusseibeh, también se ha opuesto públicamente a los boicots.

Incluso el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, anunció públicamente que la Autoridad Palestina no apoya el boicot a Israel. “No le pedimos a nadie que boicotee a Israel en sí”, dijo, según informó The Times of Israel.

Majdi Khaldi, asesor de Abbas, se hizo eco de este sentimiento y afirmó: “Somos vecinos de Israel, tenemos acuerdos con Israel, reconocemos a Israel, no le pedimos a nadie que boicotee los productos de Israel”, según un artículo publicado por el Instituto Europeo de Administración Pública.

Los salarios de miles de trabajadores palestinos en fábricas y parques industriales israelíes en Judea y Samaria son una enorme fuente de flujo de efectivo en las arcas escasamente estiradas de la Autoridad Palestina, con la mayoría de los salarios israelíes duplicando o triplicando el salario promedio palestino.