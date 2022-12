¿Antisemitismo? Entonces, ¿qué pasa con la Autoridad Palestina?

Hatzad Hasheni- por Karma Feinstein Cohen (The Jewish Press)

La Autoridad Palestina (AP) sigue siendo una de las instituciones más antisemitas del mundo. No pasa un día sin que un representante o medio de comunicación oficial de la Autoridad Palestina arroje su virulencia contra los judíos. No israelíes (o “sionistas”, frecuentemente utilizados por muchos como sustituto), sino judíos.

Hay una triste pero importante conversación que tiene lugar en todo el mundo, y en los EE.UU. en particular, sobre el crecimiento del antisemitismo. El odio y las teorías de conspiración contra los judíos arrojadas por gente como Kanye West y compartidas por Kyrie Irving han aumentado el interés en encontrar formas de combatir el odio más antiguo. Sin embargo, a pesar de la creciente comprensión de la necesidad de adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto por parte de un número impresionante de países y grupos, queda una institución que es completamente ignorada.

Según Palestina Media Watch, hace solo unos días, Omar Hilmi Al-Ghoul, columnista habitual del diario oficial de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida y exasesor en asuntos nacionales del exprimer ministro de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad, escribió un artículo: “La despertar de los judíos estadounidenses”, donde demostraba todos los motivos antisemitas tradicionales contra los judíos afirmando que controlan el gobierno, los medios y Hollywood. Al-Ghoul entró en más detalles que Kanye West o cualquiera de sus seguidores en las últimas semanas.

Mientras la comunidad internacional se prepara para conmemorar el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto el próximo mes, la TV de la Autoridad Palestina enseña a los televidentes que el Holocausto fue el precio que pagaron los judíos por sus “conspiraciones y maldad”.

La manipulación y apropiación del Holocausto no es algo nuevo, ya que el líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se paró hace unos meses junto al canciller alemán Olaf Scholz en Berlín y dijo que Israel había cometido “50 Holocaustos” contra los palestinos. Esto no es sorprendente para un hombre cuya propia tesis doctoral se basó en negar partes centrales del Holocausto.

En la mayor parte del mundo, una institución que propague este odio sería sancionada y condenada, pero la Autoridad Palestina sigue recibiendo apoyo y financiación de Occidente mientras que su odio a los judíos se considera una mera distracción.

Hace algunos años, cuando se le pidió a un alto funcionario de la Unión Europea responsable de los fondos dirigidos a la Autoridad Palestina que investigara su incitación y antisemitismo, su respuesta fue que necesitaba una investigación como si necesitara “un dolor de cabeza”.

Desafortunadamente, el “dolor de cabeza” que experimentan algunos europeos, estadounidenses y otros cuando actúan para suprimir el antisemitismo difícilmente se compara con los ataques terroristas y asesinatos muy concretos infligidos contra los judíos en Israel como resultado de esto.

La maquinaria de odio de la Autoridad Palestina empequeñece cualquier cosa que sucede en Occidente. El antisemitismo es antisemitismo, dondequiera que se esconda, pero actualmente existe una jerarquía de antisemitismo de dos niveles.

El antisemitismo occidental se menciona con razón la mayor parte del tiempo. Desafortunadamente, el antisemitismo de la Autoridad Palestina es ignorado. El silencio frente a este antisemitismo, que tiene un efecto mucho mayor en tiempo real y conduce a mucho más derramamiento de sangre, es de hecho complicidad.

El antisemitismo en la Autoridad Palestina es el combustible que impulsa su guerra de más de 100 años contra la soberanía del pueblo judío en su patria ancestral e indígena. No es un tema secundario o una distracción, es el impulsor central del terror y la guerra contra los judíos.

No hay posibilidad de paz sin abordar el antisemitismo y la incitación en la Autoridad Palestina.

No hay posibilidad de paz, sin embargo, uno ve una resolución al conflicto, sin abordar el antisemitismo y la incitación en la Autoridad Palestina. No puede ser moderado o comprometido; debe ser derrotado.

El liderazgo de la Autoridad Palestina debe escuchar un mensaje más fuerte por parte de Israel y Occidente, en relación a que el antisemitismo ya no será tolerado, y hasta que desaparezca por completo, será visto como las acciones de un régimen que no está interesado en la paz y cuya voluntad de continuar con esta guerra deba ser derrotado.

Si cualquier otro liderazgo o régimen actuara y difundiera el odio a los judíos como la Autoridad Palestina, sería rechazado y bajo una enorme presión para cambiar. Se utilizarían sanciones, se retendrían los fondos y las asociaciones y se perseguiría enérgicamente a los involucrados en ataques reales contra judíos, en los que las personas empleadas y asociadas con la Autoridad Palestina se están involucrando cada vez más.

Sin estas medidas, las palabras y declaraciones contra el antisemitismo están vacías.

Para que la guerra contra el antisemitismo tenga algún significado, debe ser constante y consistente en todo el mundo. Al ignorar y eludir el antisemitismo de la Autoridad Palestina, algunos muestran que esta guerra no es realmente seria, porque cuando las vidas de los judíos están en juego, no importa. Esto no puede continuar.

La guerra contra el antisemitismo de la Autoridad Palestina debe pelearse y ganarse, tan vigorosamente y despiadadamente como en cualquier otro lugar.

Karma Feinstein Cohen es directora ejecutiva de World Herut, miembro de la junta de gobernadores de la Agencia Judía y escritora del Proyecto de Victoria de Israel.