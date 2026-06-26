Análisis de sangre sin agujas: una nueva IA israelí detecta anemia en los ojos

Un desarrollo conjunto entre la Universidad de Tel Aviv y el hospital Sheba, en Israel, promete revolucionar el millonario mercado de los análisis clínicos: crearon un sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de detectar la anemia y medir marcadores clave en sangre mediante un simple escaneo ocular de diez segundos, eliminando por completo la necesidad de usar agujas. Crédito foto: Charlie-Helen Robinson/Pixels

El estudio, destacaron desde la universidad, marca un avance significativo hacia las pruebas de sangre no invasivas, una de las necesidades insatisfechas más importantes de la medicina y para los pacientes.

Los investigadores desarrollaron un sistema basado en IA capaz de evaluar los niveles de hemoglobina y el conteo de glóbulos rojos mediante una breve grabación en video de los vasos sanguíneos en la conjuntiva del ojo, la membrana transparente que cubre la parte blanca del ojo, sin la necesidad de un pinchazo de aguja o una extracción de sangre.

Las conclusiones del estudio, liderado por el investigador Tamir Denis junto a los profesores Haim Suchowski y Lior Wolf y los doctores Ygal Rotenstreich e Ifat Sher-Rosenthal, fueron publicadas en la revista científica npj Digital Medicine.

Un camino hacia pruebas más rápidas y económicas

Los análisis de sangre se encuentran entre los procedimientos médicos más realizados en todo el mundo, pero todavía dependen de un muestreo de sangre invasivo y de un procesamiento de laboratorio complejo. Intentos previos enfocados en otros sitios anatómicos no lograron demostrar una correlación significativa.

Ahora, los investigadores señalaron que esta nueva tecnología eventualmente podría permitir pruebas más rápidas y accesibles, particularmente en regiones donde el acceso a los servicios de atención médica es limitado.

El estudio recordó que la anemia es una de las condiciones médicas más prevalentes en el mundo, afectando aproximadamente al 30 por ciento de la población global.

Puntualmente, el trabajo giró alrededor de una tecnología llamada Video-to-Vessels, que convierte grabaciones de alta magnificación de los diminutos vasos sanguíneos en la conjuntiva del ojo en una representación digital compacta de la estructura vascular y la dinámica del flujo sanguíneo.

Luego, esta información se introduce en un sistema de inteligencia artificial entrenado para identificar correlaciones entre las características del flujo sanguíneo y marcadores sanguíneos clave, como los niveles de hemoglobina (Hb) y el conteo de glóbulos rojos (RBC).

El experimento incluyó a 224 participantes que se sometieron tanto a análisis de sangre estándar como a imágenes de la conjuntiva utilizando una cámara RGB de 50 aumentos. Se recolectaron grabaciones de video de diez segundos de ambos ojos de cada participante.

Precisión «bastante alta»

Voceros de la Universidad de Tel Aviv señalaron que el principal hallazgo del estudio fue que el sistema logró una tasa de precisión relativamente alta del 82,8 por ciento en la detección de anemia. Además, se encontró una fuerte correlación entre las predicciones del sistema y los resultados de laboratorio tanto para los niveles de hemoglobina como para el conteo de glóbulos rojos.

Los investigadores enfatizaron que este sigue siendo un estudio de prueba de concepto, y que se necesitarán estudios más amplios y diversos antes de que la tecnología pueda implementarse en la práctica clínica. Pero, al mismo tiempo, creen que eventualmente podría convertirse en un dispositivo portátil compacto que sirva como herramienta de detección de primera línea en clínicas, entornos de atención médica comunitaria e incluso en el hogar.

«Una de las cosas que más nos fascinó es el hecho de que en esta región del ojo no solo se pueden ver los vasos sanguíneos, sino que, en algunos casos, se puede observar el flujo sanguíneo mismo», describió Denis. «Eso hace de la conjuntiva un área de investigación única y muy atractiva», remarcó.

Para los investigadores, concluyó, eso representa «una nueva fuente de información fisiológica que, combinada con el procesamiento de imágenes y la inteligencia artificial, podría transformar por completo tanto la experiencia de las pruebas como el acceso a ellas en el futuro».

Estudios incluso afuera del hospital

Rotenstreich, por su parte, consideró el estudio como «un paso significativo hacia el desarrollo de una nueva generación de pruebas médicas no invasivas».

La capacidad de extraer información sobre el perfil sanguíneo de una persona utilizando solo un breve video de los vasos sanguíneos en el ojo «demuestra el enorme potencial de combinar la física, la óptica y la inteligencia artificial en la medicina», declaró.

El experto reconoció que se trata todavía de «un estudio en etapa inicial», pero subrayó que «los resultados son muy alentadores y apuntan a la posibilidad futura de realizar pruebas de detección más rápidas, simples y accesibles, incluso fuera del entorno hospitalario».