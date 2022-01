Al igual que los israelíes: ¿se adaptarán los emiratíes a la vida bajo la amenaza de misiles?

UnidosxIsrael (desde Israel Hayom)

Dos atentados con misiles en una semana en los Emiratos Árabes Unidos han hecho que algunos residentes se sientan al borde de la seguridad por primera vez en la capital del estado del Golfo, Abu Dhabi, sede de torres de gran altura, museos de categoría mundial y un circuito de carreras de Fórmula 1. Crédito foto: Getty Images.

Los EAU, un refugio comercial seguro que no había visto nada de la violencia sufrida por Israel y algunos otros países árabes, se vieron sacudidos por una incursión de los hutíes de Yemen el 17 de enero que mató a tres personas en Abu Dhabi, el primer ataque de este tipo confirmado en su territorio.

El lunes, los residentes se despertaron por los sonidos de fuertes explosiones sobre la capital costera en las primeras horas de la mañana cuando los EAU interceptaron otro ataque.

“Definitivamente estamos nerviosos”, dijo a Reuters la ecografista sudafricana Shaynaaz Govinda, de 31 años, que lleva tres años viviendo en el país, en un centro comercial de Abu Dhabi el lunes.

“Pero tenemos plena fe en los dirigentes de los EAU… Estoy seguro de que tienen un buen sistema de defensa”, dijo.

Los EAU, que se enorgullecen de su seguridad y estabilidad y que hasta hace poco rara vez hablaban de su seguridad públicamente, dijeron que el último ataque fue frustrado y que no hubo víctimas.

La ejecutiva de ventas y marketing Randa Rizk, egipcia de 35 años, dijo sentirse “un poco preocupada”, pero también expresó su confianza en la capacidad del gobierno para seguir proporcionando un país seguro a su familia y a otras personas.

La mayoría de las personas que viven en los EAU, uno de los principales centros mundiales de viajes, destino turístico y comercial, son extranjeros, y muchos de ellos residen en la rica ciudad petrolera de Abu Dhabi.

En Abu Dhabi no había aparentemente un mayor nivel de seguridad el lunes, y los residentes parecían moverse libremente.

“La vida es normal”, dijo el expatriado indio Nilanjan Sen, de 57 años, que ha vivido en los EAU durante los últimos 22 años.

En Twitter, el destacado analista político emiratí Abdulkhaleq Abdulla dijo a sus más de 200.000 seguidores que EAU “confía en sus defensas y capacidades y se esfuerza por la seguridad de sus ciudadanos y residentes”.

Mientras que Abu Dhabi posee la riqueza petrolera del país, la vecina Dubái tiene una economía centrada en el turismo y los negocios internacionales, y es más vulnerable a las crisis.

“Esto es preocupante, pero sinceramente no veo que se hable mucho de ello”, dijo un analista de un banco de Dubái que no quiso ser identificado por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Khaled Majeed, gestor de fondos de SAM Capital en Londres, dijo que los ataques hasta ahora parecían ser más bien una advertencia a los EAU, que apoyan a las fuerzas yemeníes que recientemente se unieron a la lucha contra los Houthis en dos provincias productoras de energía.

Pero algunos residentes se preocupan por nuevas escaladas.

“Me mudé aquí pensando que habría menos caos”, dijo la estudiante de medicina estadounidense Tahlia Rivera, de 19 años. “En general, me siento segura, pero no sé cómo se intensificará”.