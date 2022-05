Abolir el Día de la Nakba

Semanario Hebreo Jai- por Bassem Eid

¿Quién en el Medio Oriente no ha sido traumatizado por las convulsiones del siglo pasado? Todos nosotros celebramos la historia de nuestras familias y atesoramos los lugares donde hemos vivido, pero solo los líderes palestinos han armado la memoria del desplazamiento y la han transformado en una ideología de genocidio.

El “Día de la Nakba”, que se celebra todos los años el 15 de mayo, fue establecido en 1998 por el exlíder de la Autoridad Palestina y autor intelectual del terrorismo internacional, Yasser Arafat, para convertir el Día de la Independencia de Israel en una fiesta del agravio. El hecho mismo de la existencia de Israel fue calificado de “catástrofe” – nakba en árabe – pero no el desplazamiento que afectó a ambos bandos en la guerra posterior, que incluyó la limpieza étnica de todos los judíos de lo que se convirtió en Cisjordania y el este de Jerusalén. Y durante y después de la Guerra de Independencia de Israel en 1948, cientos de miles de judíos fueron expulsados ​​de las tierras árabes; esa es, de hecho, la verdadera nakba.

En la guerra en lo que había sido el Mandato Británico de Palestina, las comunidades judías fueron desarraigadas y expulsadas de sus hogares en Gush Etzion y Atarot en la actual Cisjordania por la Legión Árabe Transjordana comandada por los británicos. La antigua comunidad judía de Hebrón, donde se encuentra la Cueva de los Patriarcas, el lugar de enterramiento de los antepasados ​​bíblicos Abraham, Isaac y Jacob, ya había sido expulsada por un motín árabe de 1929 y las autoridades británicas les impidieron regresar.

Bagdad era un tercio judío a principios del siglo XX y, al igual que el Monte del Templo en la actualidad, había muchos sitios que compartían tanto los fieles judíos como los musulmanes, como la tumba del profeta Ezequiel en al-Kifl, hogar durante siglos de ambos. una mezquita y una sinagoga. En 1941, durante el breve golpe respaldado por los nazis dirigido por Rashid Ali al-Gailani, se permitió que una mafia antisemita asesinara y violara a miembros de la comunidad judía de Bagdad en un pogrom llamado Farhud. Irak también persiguió a su comunidad judía después de la independencia de Israel y, en 1951, Israel había rescatado por puente aéreo a casi toda la población judía iraquí en la “Operación Ezra y Nehemiah”.

La comunidad judía en Yemen también fue rescatada por el Estado judío embrionario en 1948-49, un año después de la independencia de Israel, en la “Operación Alas de Águilas”. Según la leyenda, muchos judíos yemenitas nunca antes habían visto un avión y lo tomaron como un cumplimiento literal de la promesa bíblica de que “los que esperan en el Señor… remontarán alas de águila” (Isaías 40:31).

En total, más de 850.000 judíos se vieron obligados a huir de los países árabes hacia Israel, seguidos por más de 70.000 judíos de Irán después de la Revolución Islámica de 1979. Al igual que Irak, Irán albergaba sitios multiconfesionales honrados por ambas religiones, como la Tumba de la Reina Ester en Hamadan, Irán. En el “Día de la Nakba” de 2020, un vándalo prendió fuego a partes del santuario en un probable crimen de odio.

El mundo árabe ha visto más desplazamientos que casi cualquier otra región, como pueden atestiguar las poblaciones modernas de refugiados de Irak y Siria. Aunque mi familia es musulmana, nací en el Barrio Judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén, entonces bajo control jordano. En 1966, cuando tenía 8 años, el gobierno jordano trasladó a mi familia al norte de Jerusalén, al campo de refugiados de Shuafat. Fue el gobierno de Jordania, no el gobierno de Israel, el que me convirtió en refugiado.

La diferencia entre una cultura palestina a la que se le enseña a celebrar el agravio y una cultura israelí que idealiza la libertad es marcada. La población de la minoría cristiana, por ejemplo, se ha desplomado en el territorio controlado por la Autoridad Palestina. En Belén, se ha reducido del 84% al 22% solo en la última década. Mientras tanto, un partido con bases islámicas tiene un papel fundamental en el actual gobierno de Israel, y la Corte Suprema de Israel nombró recientemente a su primer juez musulmán, Khaled Kabub.

Los palestinos deberían celebrar nuestra rica herencia y, como nuestros primos judíos, llorar nuestras pérdidas. Pero ahora es el momento de la reconciliación negociada, no de la perpetuación del victimismo generacional. El “Día de la Nakba” es parte del problema del victimismo, no parte de la solución prospectiva. La reconciliación ocurre solo cuando ambas partes dan un paso atrás y reconocen el sufrimiento conjunto. El “Día de la Nakba” hace lo contrario. Mientras que Israel ha ofrecido tres veces a los palestinos paz, dignidad e independencia, Yasser Arafat lanzó, y Mahmoud Abbas no ha logrado contener, la violenta cultura pública de la Segunda Intifada de 2000-2005, por lo que se puede entender el establecimiento de 1998 del “Día de la Nakba” como una acumulación.

La fetichización de la existencia misma de Israel como una catástrofe es una distorsión que hiere a nuestros hijos y los lleva a la guerra y al atentado suicida. Casi 1 millón de judíos en tierras islámicas se enfrentaron a su propia Nakba después de la independencia de Israel. Quizás si más palestinos entendieran esto, entenderíamos mejor a nuestros vecinos israelíes.

Debemos enseñar a nuestros hijos acerca de nuestros vecinos, buscar la comprensión y defender la paz. Los líderes palestinos deberían revertir el curso de la incitación contra Israel y los judíos, incluida la difusión de estereotipos antisemitas, en la educación pública y los medios. En cambio, los escolares y ciudadanos palestinos deberían aprender la historia, las alegrías y los traumas de nuestros vecinos los israelíes, con quienes tenemos mucho en común. Al hacerlo, podemos sentar las bases de un nuevo Medio Oriente, y ciudades como mi Jericó natal en el Valle del Jordán pueden florecer como centros de cooperación y comercio internacionales. Esto solo se puede lograr si aprendemos a comprender el dolor de nuestros vecinos, no a exacerbar el nuestro.

El “Día de la Nakba” hace lo contrario y debería ser abolido.