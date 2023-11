A 30 días del horror que nos supera

Por Lic. Rafael Winter (Rufo), para CCIU

A un mes de la terrible masacre perpetrada por Hamas en Israel, con más de 1400 muertos y 250 secuestrados, coincidiendo con la festividad de Simjat Torá, el Lic. Rafael Winter, habitual colaborador, nos deja su reflexión.

“Oh Dios, ¡no te quedes en silencio!

¿No te quedes inmóvil y callado!…

Han pensado venir a destruirnos

para que dejemos de existir como nación.

Para que no vuelva a recordarse el nombre de Israel…”. (Salmo 83)

Pasó un mes.

¿Pasó un mes?

He perdido la noción del tiempo

No sé si me parece que fue ayer o si pasó una eternidad…no sé

7 de octubre.

Coincidía Simjat Torá con shabat

Como hace 50 años coincidía Yom Kipur con shabat

Aquel Yom Kipur comenzó una guerra terrible.

Pero esto fue peor…fue aun peor…

La “alegría de la Torá” se transformó en luto, inmenso dolor, una rabia infinita

El Simjat Torá más triste.

El día que Amalek nos quiso destruir.

Quizás por ser contemporáneo de los hechos, finalmente comprendí lo que la Torá quiso decir cuando expresa “borrar la memoria de Amalek de la faz de la tierra…no olvides”

Que no olvidaremos, no podemos ni debemos olvidar nunca…

No fue un ” común” ataque de Hamas.

¿Fue un “pogrom” contra israelíes y también extranjeros en la tierra de Israel?

Mucho más y aun peor que eso.

Fue un intento de exterminio por parte de Hamas, a toda la población civil israelí a la cual pudiera asesinar, usando métodos comparables a los nazis, que no quiero describir.

Las imágenes del horror no las miro, les digo sinceramente. No las miro.

Me alcanza y me sobra con lo que me dicen…y leo…y escucho…

Lo que nos hicieron…

Los nazis del islam…

Algunos buscan “razones” políticas, sociológicas, de todo tipo, por la masacre de Hamas.

No va por ahi.

La razón de lo que hicieron estos terroristas asesinos hay que buscarla en la carta fundacional de Hamas.

Allí claramente exponen su objetivo: la destrucción de Israel. Sin ambages ni rodeos.

Este no es un conflicto por territorio.

Si fuera por territorio ya se habría encontrado una solución.

La dieron las Naciones Unidas con el Plan de Partición (en dos estados) de 1947.

Dos estados para dos pueblos.

Plan no perfecto pero realista, que el movimiento sionista aceptó. Pero el liderazgo palestino y los países árabes NO lo aceptaron.

Querían todo…

Y otras ofertas muy generosas de solución de dos estados, entre las cuales la de Barak en 2000, la de Olmert en 2008, que el liderazgo palestino tampoco aceptó.

Este no es un conflicto debido a la “ocupación”.

DESDE EL AÑO 2005 ISRAEL se fue de Gaza. Es un hecho. Ya lo hemos dicho muchas veces.

¿De qué ocupación me hablan?

Pero al poco tiempo, año 2007 fue “elegido ” para gobernar Hamas en Gaza y se transformó en un territorio (no es un Estado) terrorista.

Vienen bombardeando por sobre todo al sur de Israel hace más de 15 años sistemáticamente.

Shderot es un símbolo…

Ante eso, el mundo no presta atención.

Presta atención ante la “desproporción” pero ante los bombardeos continuos de Hamas durante 15 años no…

Si no tuviésemos la bendita cúpula de hierro…no quiero ni pensar…

La masacre del 7 de octubre no fueron “simplemente” los comienzos de una guerra o una invasión a territorio de Israel.

Lo fue sin duda, pero hubo “algo” más: un intento de Hamas de “solución final” por un día, el odio, la barbarie, la insania llevada al extremo.

Luego del shock inicial, Israel reaccionó.

Y si: ¿qué esperaba el mundo que hiciera Israel cuando los asesinos de Hamas decapitan a bebes, violan a mujeres, asesinan a más de 250 jóvenes en una fiesta, asesinan a familias enteras, secuestran a casi 250 personas de todas las edades…?

(a propósito: ¿la Cruz Roja los ha ido a ver?)

Ah, sí… la “desproporción”. Solamente a Israel se le pide “proporción.”…

Los antisemitas disfrazados de anti sionistas levantan cabeza.

Manifiestan contra Israel…pero no manifiestan cuando Irán y Afganistán, los talibanes, discriminan a mujeres incluso hasta la muerte.

O cuando discriminan a homosexuales.

O cuando Isis realizó las horribles masacres que realizó, no me enteré que manifestaran.

No manifestaron contra la masacre después del 7 de octubre, no piden ahora por la liberación de los rehenes…

Hamas es una organización terrorista, y no de unos pocos centenares: son decenas de miles de terroristas que (con el apoyo de Irán) quieren destruir a Israel. Hay miles de objetivos terroristas en todos los rincones de Gaza.

Utilizan a sus propios civiles como escudos humanos.

Se esconden en medio de los civiles. Bajo hospitales y escuelas.

Les sobra combustible pero lo quieren para ellos, no para su población civil.

Los túneles, refugios son para ellos, no para su población civil.

Todos aquellos “civiles” palestinos que son conscientes de Hamas y no hacen nada, son de alguna manera cómplices de los terroristas.

De la misma forma que aquellos “civiles” palestinos que “acompañaron” a Hamas en la masacre del 7 de octubre lo fueron.

O aquellos “civiles” palestinos que festejaron con golosinas al ocurrir la masacre…

La “cultura” de la muerte…

Israel, aun peleando en dos frentes, saldrá adelante. Seguramente a un costo muy alto.

Hay que erradicar el mal aunque, reconozco, es más fácil para mi decirlo a 15.000 km. de distancia…

Y ojalá se pueda liberar a todos los rehenes. ¡Ojalá!

Aun en medio del horror hay cosas impresionantes: el heroísmo de los jaialim, el heroísmo el 7 de octubre de muchos civiles, la solidaridad de la sociedad civil; también tenemos amigos en el mundo, quizás los enemigos (antisemitas disfrazados de antisionistas) resalten más, pero también hay amigos. Incluyo a parte de la población del Uruguay.

La estrella amarilla. No. A pesar de todo, no.

La estrella amarilla fue símbolo de desamparo. Total y absoluto.

Porque a diferencia de la Shoá, Israel se defiende, contraataca, sí, y no está desamparado.

¡Hay un ejército! TZAHAL!

Prefiero en este caso la bandera azul y blanca…

AM ISRAEL JAI…