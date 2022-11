4 niños de Sudán del Sur se someterán a una cirugía cardíaca que salvará sus vidas en Israel

UnidosxIsrael

Los trabajadores humanitarios israelíes están preparados para transportar por aire a cuatro niños desde Sudán del Sur a Tel Aviv para recibir una cirugía cardíaca que les salvará la vida. Los niños con cardiopatías congénitas recibirán tratamiento en el Centro Médico Wolfson de Holon como parte de una iniciativa conjunta de Save a Child’s Heart e IsraAID

Tres años después del final de la guerra civil de Sudán del Sur, el sistema de salud del país es un caos y los médicos simplemente no pueden proporcionar tratamientos especializados como los que necesitan los niños con enfermedades cardíacas congénitas.

IsraAID, una organización sin fines de lucro con sede en Tel Aviv, ha estado planeando durante casi tres años traer a cuatro de esos niños: Gai, de 8 años, Habiba, 6, Phillip, 5 y Joel, 5, a Israel para recibir tratamiento. Ahora, finalmente están dejando sus hogares en los campamentos de desplazados internos (IDP) de Juba y preparándose para volar.

Los niños recibirán tratamiento en el Centro Médico Wolfson en Holon, cerca de Tel Aviv, como parte de una iniciativa conjunta entre IsraAID y Save a Child’s Heart. Las organizaciones sin fines de lucro con sede en Israel trabajan en socorro en casos de desastre y atención médica, respectivamente.

“Esto es muy emocionante, porque el tratamiento es muy importante para los niños, y también porque finalmente está ocurriendo después de un largo retraso debido a la pandemia”, dijo Shachar May, un alto funcionario de IsraAID, a The Times of Israel el domingo desde Juba.

Las cirugías representan la primera vez que Save a Child’s Heart trabaja con comunidades en Sudán del Sur, y también marcarán la expansión de las operaciones de IsraAID en Sudán del Sur en la esfera de la salud.

May dijo que los niños que están a punto de viajar podrían ser los primeros de muchos, ya que se han identificado alrededor de otros 100 que necesitan un tratamiento similar, e IsraAID planea trabajar con Save a Child’s Heart para ayudar a más personas de Sudán del Sur.

Los niños que viajarán esta semana fueron evaluados inicialmente en marzo de 2019 durante una misión de Save a Child’s Heart en Sudán del Sur.

“Volarán a Israel el martes, tres con sus madres y uno con una tía”, dijo May. “Se quedarán en Israel durante todo su tratamiento, que será de unos meses”.

Mientras Save a Child’s Heart se preparaba para su tratamiento, IsraAID brindaba apoyo emocional a los niños y sus familias, además de trabajar en la logística.

Pasarán varios meses, junto con sus tutores, en el Hogar Infantil Save a Child’s Heart mientras se recuperan después de la cirugía.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel pagó los vuelos de los niños y sus escoltas como parte de una iniciativa para traer niños de 25 países africanos para conmemorar el 25 aniversario de la fundación de Save a Child Heart.

“Estamos increíblemente agradecidos por esta colaboración con Save a Child’s Heart”, dijo la Jefa del Sector de Salud de IsraAID, Sita Cacioppe. “Tenemos una conexión y un compromiso profundos y duraderos con esta comunidad y estos niños, que han sido parte de nuestra programación en Juba durante años.»

“Siempre nos ha sorprendido la fuerza y ​​la resiliencia de la comunidad en Sudán del Sur, y estamos orgullosos de trabajar para apoyar la salud y el bienestar en múltiples niveles en la comunidad”.

Save a Child’s Heart es una ONG israelí que, desde su fundación en 1995, ha ayudado a más de 6.000 niños a viajar desde el extranjero con sus familias para operaciones críticas.

Los niños provienen de más de 65 países, la mayoría de los cuales se encuentran en el mundo en desarrollo, y muchos de los cuales no tienen vínculos diplomáticos con Jerusalén.

La semana pasada, un niño de 5 años de Gaza se sometió a una cirugía a corazón abierto que le salvó la vida en el Centro Médico Wolfson, lo que lo convierte en el niño palestino número 3000 en someterse a una cirugía de este tipo en Israel como parte del programa Save a Child’s Heart.

IsraAID es una agencia humanitaria internacional no gubernamental que ha desplegado equipos en situaciones de emergencia, además de ejecutar programas de desarrollo a largo plazo en más de 50 países de todo el mundo.

Sudán del Sur ha sufrido una inestabilidad crónica desde que se independizó de Sudán en 2011, incluida una guerra civil que mató a casi 400.000 personas.

A principios de este mes, las Naciones Unidas advirtieron que casi ocho millones de personas, o dos tercios de la población del país, estaban en riesgo de sufrir hambre severa debido a las condiciones climáticas extremas, incluidas las inundaciones generalizadas.

El gobierno de Sudán del Sur se ha retirado de las negociaciones de paz con los grupos rebeldes, acusándolos de utilizar las conversaciones “para ganar tiempo mientras se preparan para la guerra”, según un informe del viernes.

Las conversaciones entre el gobierno y una coalición de grupos rebeldes, que no firmaron un acuerdo de paz de 2018 que puso fin a una guerra civil de cinco años, fueron negociadas en Roma por una asociación católica con vínculos con el Vaticano.

Las negociaciones comenzaron en 2019 pero no lograron frenar la violencia en el sur del país, a pesar de un alto el fuego firmado en enero de 2020.