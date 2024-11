Israel aprueba ley para expulsar a familiares de terroristas 

En una decisión histórica, el parlamento israelí aprobó una ley integral que autoriza la deportación de familiares de terroristas que sabían de atentados planeados o expresaron su apoyo a tales actos, al tiempo que aprobaba medidas para reforzar las penas para los menores involucrados en delitos relacionados con el terrorismo.

La Knesset promulgó la ley de deportación familiar en sus lecturas finales, logrando su aprobación con 61 votos a favor y 41 en contra. La legislación otorga a las autoridades el poder de deportar a familiares de terroristas que tenían conocimiento previo de atentados o expresaron su apoyo a actos terroristas, junto con nuevas disposiciones para aumentar las sentencias de los menores involucrados en atentados.

En sesiones nocturnas que se extendieron del miércoles al jueves, el pleno de la Knesset aprobó la medida que autoriza al Ministro del Interior a ordenar las deportaciones de familiares que sabían de atentados planeados y no los evitaron o que posteriormente expresaron su apoyo o elogios a los actos terroristas.

Según la nueva ley, el Ministro del Interior puede implementar deportaciones después de audiencias obligatorias, con disposiciones específicas diseñadas para contrarrestar el apoyo o el estímulo del terrorismo dentro del estado. Los ciudadanos enfrentan períodos de deportación que van de siete a 15 años, mientras que los residentes permanentes o temporales enfrentan períodos de 10 a 20 años.

«Esto representa un hito histórico en la protección de los ciudadanos de Israel y del futuro de nuestros hijos», declaró Almog Cohen, el promotor de la ley. «Cualquier familia terrorista que apoye el terrorismo se enfrentará a la deportación en desgracia. Sigo comprometido a defender resueltamente a nuestros ciudadanos».

La Knesset también aprobó una nueva legislación que permite sentencias más severas para los menores involucrados en ataques terroristas. El miembro de la Knesset Yitzhak Kroizer enfatizó: «El terrorismo no conoce límite de edad y no permite rehabilitación. Debe ser combatido, no contenido: esa es la esencia de esta ley». La medida garantiza que los menores que cometan ataques terroristas se enfrenten a un proceso y una sentencia de adultos.

Después de la aprobación de la ley, Kroizer declaró: «Hoy transmitimos otro mensaje claro: el terrorismo debe ser enfrentado y eliminado. Espero que esta ley evite futuras víctimas del terrorismo».

Una medida complementaria aprobada permite a los tribunales condenar a menores de 12 a 14 años que cometan homicidios relacionados con el terrorismo. Estos delincuentes permanecerán en centros de detención para jóvenes hasta los 14 años antes de ser trasladados a prisión, sujetos a revisión judicial.

La legislación también permite a los tribunales convertir la detención en centros de detención para jóvenes en prisión de corta duración cuando los menores representen riesgos para sí mismos o para los demás, abordando los casos de participación de jóvenes en actos de terrorismo al tiempo que se mantienen las medidas adecuadas de seguridad pública.