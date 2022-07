28 años del atentado a la AMIA: Delegación uruguaya presente en Buenos Aires

En el marco del 28º aniversario del atentado a la AMIA se llevó a cabo en Buenos Aires el 17 y 18 de julio el Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo. Una importante delegación representó a nuestro país, encabezada por Marcos Israel y Roby Schindler (Presidente y Secretario del CCIU), los senadores Guido Manini Ríos y Alejandro Pacha Sánchez, los diputados Felipe Schipani y Pedro Jisdonián, el juez Luis Charles, el subsecretario de ambiente Gerardo Amarilla, el Profesor Oscar Destouet y representantes de la colectividad judía uruguaya. Todos ellos estuvieron también en los actos oficiales realizados en el lugar y hora del atentado en la calle Pasteur. En la foto: Guido Manini Ríos, Alejandro Sánchez, Marcos Israel, Felipe Schipani y Sergio Gorzy.

A continuación artículo de Iton Gadol sobre el Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo y de Infobae sobre el acto del 28º aniversario del atentado en la calle Pasteur.

Iton Gadol

SE LLEVÓ A CABO EN BUENOS AIRES EL FORO LATINOAMERICANO DE COMBATE AL ANTISEMITISMO

Con la participación de más de 200 especialistas en la temática y representantes de 20 países, el 17 y 18 de julio se realizó en Buenos Aires una nueva edición del Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo, el principal evento sobre antisemitismo y discursos de odio en la región.

Más de cuarenta legisladores, jueces y funcionarios estuvieron acompañados por 200 académicos, investigadores y representantes de las comunidades judías.

Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), dio la bienvenida y destacó la participación de tantos países y organizaciones comprometidas con la lucha contra el antisemitismo.

El Foro es una oportunidad única de encuentro entre distintos sectores en un campo donde el trabajo en equipo es fundamental. “Para que las estrategias de combate al antisemitismo sean efectivas a largo plazo, deben abarcar a todos los sectores de la sociedad. Y ahí radica uno de los valores centrales de este Foro: en el encuentro entre los diversos actores involucrados para trabajar juntos contra los discursos de odio”, remarcó Epelman.

Del primer panel participaron el rabino Marcelo Polakoff junto a Dani Dayan, presidente del Museo del Holocausto Yad Vashem.

“Tenemos 220 millones de página de documentos en el Yad Vashem, el más grande del mundo sin comparación. ¿Para qué? En primer lugar, para el futuro. Lamentablemente e inevitablemente nos estamos acercando a la época en la que ya no va a haber testigos y sobrevivientes, y esa va a ser la gran oportunidad de los negacionistas. Para combatirlos, en el Yad Vashem tenemos que tener una base muy sólida de relatos. Nos dicen, por ejemplo, que nos apuremos a tomar testimonios filmados de los sobrevivientes que todavía viven, y por supuesto lo hacemos. Pero yo no me olvido en ningún momento que seis millones de judíos nunca tuvieron el privilegio de sentarse frente a una cámara y dar testimonio. Esos son los documentos. Pero en segundo lugar, tenemos la obligación de saber todo lo que sucedió”, destacó Dayan durante su intervención en el Foro.

El encuentro continuó con un segundo panel del que fueron parte la funcionaria del gobierno de los Estados Unidos, Déborah Lipstadt, comisionada especial del Departamento de Estado para Monitorear y Combatir el Antisemitismo, y Fernando Lottenberg, con un cargo similar en la OEA, entre otros.

“Si el antisemitismo solo afectase judíos hubiese sido una buena razón para que el gobierno lo termine. Si hay un movimiento que está afectando a un grupo de la sociedad, el gobierno debe detenerlo, tiene la obligación. Pero el antisemitismo es mucho más que eso. Por eso mi mensaje para los líderes latinoamericanos es que el antisemitismo es como los canarios en la mina de carbón (una expresión inglesa que refiere a persona o cosa que sirven de advertencia temprana de una crisis por venir), puede empezar por los judíos pero no termina con los judíos. Y existen grupos como Hezbollah buscando hacer daño. Si se espera sin hacer nada luego será muy tarde”, afirmó Lipstadt en diálogo con la Agencia AJN en el marco del Foro.

El evento es una iniciativa del Congreso Judío Latinoamericano y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, en conjunto con la Latino Coalition for Israel, Combat Antisemitism Movement (CAM) y Hatzad Hasheni. Entre los oradores principales también se destacaron la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira; la Magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, Cristina Pardo; y Jimmy Morales, ex presidente de Guatemala.

Además, en el marco del Foro, los funcionarios, legisladores, magistrados y líderes latinoamericanos dijeron presente en el acto central por el 28 aniversario del atentado a la AMIA.

El sentido homenaje formó parte de la segunda jornada del encuentro, que culminó más tarde dentro del edificio de la AMIA con unas palabras de su presidente, Amos Linetzky, quien agradeció la presencia de tantos representantes y referentes regionales y el continuo apoyo de los países presentes en el reclamo de justicia. Luego, el evento cerró con un intercambio entre los participantes, que se comprometieron a continuar trabajando coordinadamente contra todas las formas de discriminación.

Infobae

A 28 años del atentado terrorista, la AMIA renovó el reclamo de justicia por las víctimas: “¿Cómo se explica tanta impunidad?”

Crédito foto: Adrián Escándar

El presidente de la mutual, Amos Linetzky, recordó a las víctimas en un nuevo aniversario del ataque. “Es difícil explicar todo lo que no pasó en 28 años”, aseguró. También hubo críticas al Gobierno por el avión venezolano-iraní. El acto volvió a ser presencial después de la pandemia de COVID.

A 28 años del peor ataque terrorista que sufrió la Argentina y bajo la consigna “Volvemos a Pasteur”, la AMIA realizó este lunes a las 9:53 el acto central para recordar a las 85 víctimas fatales y a las más de 300 personas heridas cuando un coche bomba explotó contra la sede de Pasteur 633 el 18 de julio de 1994. Volvió a ser presencial luego de haberse realizado durante dos años de forma virtual a raíz de la pandemia.

Con el video de “No tiene olvido el amor”, la canción compuesta por Víctor Heredia para recordar a todas las víctimas, comenzó el acto oficial. Luego, el sonido de la sirena dio inicio formal. El acto estuvo conducido por la periodista Gisela Busaniche. Hubo testimonios breves de sobrevivientes, de familiares de las víctimas fatales y el mensaje del presidente de AMIA, Amos Linetzky.

En este marco, el titular de la mutual recordó a las víctimas, renovó el pedido de verdad y justicia, y se preguntó: “¿Cómo se explica tanta impunidad? Es difícil explicar todo lo que no pasó en 28 años”, aseguró. Así convocó a “seguir la tradición de hacer oír juntos nuestra voz” y “exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado”.

Durante su discurso, Linetzky planteó: “¿Cómo explicar que en 28 años no se ha podido atrapar siquiera a uno de los múltiples responsables de semejante atrocidad? Que los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad”.

También se preguntó: “¿Cuándo fue la última vez que la Fiscalía especial, a cargo de los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda, produjo al menos una novedad en la causa?”.

Y en tal sentido, añadió: “No estamos al tanto de que les hayan quitado recursos. Entonces, ¿a qué dedican sus jornadas ocupando una de las Fiscalías más grandes del país?”.

El flamante presidente de la AMIA, recordó que está clara la responsabilidad en el atentado de altos funcionarios del gobierno iraní de aquella época, como así también de miembros operativos del Hezbollah. “Estas personas tienen pedidos de captura internacional, y no deberían poder salir de las fronteras de los países que los protegen. Varios de los acusados viajan libremente por distintos países”, remarcó.

También hubo críticas al Gobierno por el avión venezolano-iraní. “En materia de lucha contra el terrorismo, la Argentina está exactamente igual que hace 30 años cuando sufrimos el primero de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. No hemos aprendido nada. Nuestras fronteras siguen siendo permeables, nuestros controles débiles”, enfatizó.

18 de julio de 1994

El atentado terrorista, cuya idea, planificación y ejecución fue acreditada por la Justicia argentina a manos de integrantes de Hezbollah, y una conexión local, fue perpetrado el 18 de julio de 1994. Dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Aquella mañana, una camioneta Traffic blanca con entre 300 y 400 kilos de explosivos explotó a las 9:53 contra la sede de Pasteur. Era el segundo atentado terrorista que sufría el país después del ataque a la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992.

La Justicia estableció que el hecho estuvo a cargo de la organización terrorista Hezbollah, de vínculo con el gobierno de Irán. La investigación apunta ahora a dar con quienes tienen captura internacional e identificar al resto de los involucrados.

En noviembre de 2006, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba los responsables intelectuales del caso. Se aplicó así una circular roja de Interpol para Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y en 2009 la de Samuel Salman El Reda.

También se libró un pedido de detención internacional para el ex embajador de Irán en el país, cuando ocurrió el atentado, Hadi Soleimanpour, pero este caso sin circular roja porque Interpol no las aplica a diplomáticos.

Pedido para declarar esta fecha como Día de Duelo Nacional

Por otra parte, en la página Change.org se lanzó una petición para que el Congreso de la Nación declare como Día de Duelo Nacional el 18 de julio y que, de esa forma, durante esta fecha las banderas en lugares y espacios públicos estén izadas a media asta en todo el país.

La iniciativa ya acumulaba más de 56 mil firmas hasta este lunes por la tarde y, según se precisó en la descripción, la propuesta no es que esta jornada sea considerada un feriado, ya que eso “desvirtuaría este necesario homenaje a las víctimas del atroz atentado”.

“Pedimos que esta iniciativa sea ley y que todos los años al cumplirse un nuevo aniversario de la voladura de la AMIA, los argentinos tengamos ese día para reflexionar y condenar la violencia. Esperemos que así lo entiendan los funcionarios, políticos y legisladores”, explicaron quienes impulsan esta medida.