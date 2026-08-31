129º aniversario del Primer Congreso Sionista

El 29 de agosto de 1897 comenzó el Primer Congreso Sionista, reunido en la ciudad de Basilea, Suiza. Luego del impacto producido por su libro “El Estado Judío”, Teodoro Herzl se relacionó con los dirigentes de las instituciones de Alemania y Austria que apoyaban la inmigración y colonización judía en la Palestina del Mandato Británico, como también con las que estaban bajo el dominio de la Rusia zarista.

Herzl había llegado a la conclusión de que debía reunir a esas instituciones para debatir cómo iniciar esa tarea política, para lo cual decidió convocar a un congreso para mediados de 1897, en la ciudad alemana de Múnich, lo cual no contó con la aprobación de la dirigencia comunitaria del lugar, en especial la religiosa -tanto ortodoxa como reformista-, temerosa de la reacción que ello podía llegar a producir en la población local.

Debido a esto, Herzl tuvo que modificar el lugar elegido, que pasó a ser la ciudad de Basilea.

Ese congreso, luego conocido como el Primer Congreso Sionista de la historia, se llevó a cabo en la sala de conciertos del Casino Municipal de dicha ciudad, a partir del 29 de agosto y con la asistencia de unas 200 personas, 69 de las cuales eran delegados de instituciones que apoyaban la inmigración y colonización judía en Éretz Israel, mientras que el resto eran invitados especiales.

Luego de que el miembro de más edad, el doctor Karpel Lippe, pronunciara la tradicional bendición “Sheejeianu”, que agradece el haber llegado a este momento, Teodoro Herzl fue designado presidente del congreso y comenzaron a debatirse las diversas propuestas que integraban el orden del día.

Al finalizar las deliberaciones se había aprobado el denominado “Programa de Basilea” o “Programa Sionista”, que sostenía que “el sionismo aspira a asegurar un hogar nacional en Palestina para el pueblo judío, garantizado por la ley pública; es decir, internacional”.

Para tal fin se propuso:

– Incentivar la colonización de Éretz Israel mediante la radicación de judíos agricultores, artesanos y profesionales.

– Organizar a los judíos en instituciones, de acuerdo con las leyes de cada país.

– Robustecer el sentimiento nacional judío.

– Efectuar los pasos preparatorios para obtener la aprobación de los gobiernos para alcanzar la meta del sionismo.

El congreso también aprobó que debía fundarse una organización que difundiera y llevara a la práctica el Programa de Basilea, lo cual ocurrió día después: se la denominó Organización Sionista y Teodoro Herzl fue designado su presidente.

Entre los participantes se destacaron Max Nordau, sobresaliente médico, quien describió la situación que atravesaban los judíos en el mundo; Ajad Haam, que se oponía a la tesis de Herzl, pues consideraba que Éretz Israel debía ser el centro cultural del pueblo judío y no un Estado independiente; y David Wolfsohn, quien fue el creador de la bandera del movimiento, que hoy es la insignia nacional del Estado de Israel.

Éste sucedió a Herzl en la presidencia de la Organización Sionista, tras su fallecimiento en 1904.

Al finalizar el congreso, que fue considerado un éxito por la mayoría de los participantes, Herzl escribió: “En Basilea senté las bases del Estado Judío. Si lo dijera en voz alta, todos se reirían de mí. Quizá dentro de cinco años, seguramente dentro de 50, todos estarán de acuerdo conmigo. En su esencia, el Estado ya fue creado porque el pueblo desea hacerlo”.

Tal como lo predijo, exactamente medio siglo después, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la creación de un Estado judío en Éretz Israel.

Ese congreso sionista, el primero, fue el inicio del movimiento político que el 5 de íar de 5708 (14 de mayo de 1948) concretó la milenaria aspiración del pueblo judío, estableciendo el Estado de Israel.