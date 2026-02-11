11 de febrero de 1986: liberación de Natan Sharansky

Hace hoy 40 años, después de ocho años en un campo de trabajo siberiano, el disidente judío Anatoly Shcharansky llega a Israel usando su nuevo nombre hebreo, Natan Sharansky, después de ser entregado al embajador de Estados Unidos en Berlín como parte de un intercambio de prisioneros. El CCIU y la colectividad judía uruguaya tuvieron una destacada participación en el movimiento por la liberación de los judíos de la URSS.

El CCIU se encontró con el Canciller Sheverdnadze de la URSS quien invitó a la colectividad judía a visitar la Unión Soviética para conocer in situ la realidad de los judíos de ese país, siendo la primer delegación judía invitada a esos efectos.

Center for Israel Education

Nacido en 1948, Sharansky se licenció en matemáticas aplicadas. Se convirtió en activista de derechos humanos después de que la Unión Soviética le negara la posibilidad de emigrar y hacer aliá a Israel en 1973. Sharansky reprendió a los líderes soviéticos por anular los «derechos humanos universales que proclamaba su constitución». Fue acusado de traición y espionaje en 1977 y condenado en 1978 a 13 años de trabajo en un gulag. Un niño prodigio del ajedrez, mantuvo su mente fuerte durante los periodos de aislamiento jugando partidas de ajedrez mentalmente.

Mientras su esposa, Avital, hacía campaña por su liberación, Sharansky se convirtió en un símbolo de la difícil situación de los judíos que se negaban a aceptar la idea de la Unión Soviética y de su anhelo por escapar de la represión y el antisemitismo. Judíos de Estados Unidos y Europa Occidental se unieron a su causa y a la de los casi tres millones de judíos que vivían tras el Telón de Acero. Esa presión, combinada con la nueva apertura que el líder soviético Mijaíl Gorbachov mostró tras su llegada al poder en 1985, posibilitó la liberación de Sharansky.

En Israel, Sharansky escribe unas memorias de su cautiverio, «Fear No Evil», que se publican en 1988. En 1995, él y su compatriota judío soviético Yuli Edelstein fundan Yisrael BaAliyah, un partido centrado en la integración de alrededor de un millón de inmigrantes soviéticos. El partido obtiene siete escaños en la Knéset en 1996. Sharansky fue miembro de la Knéset de 1996 a 2003 y de nuevo en 2006. Sus cargos en el gabinete incluyen ministro de Industria y Comercio, ministro del Interior, ministro de Asuntos de Jerusalén y viceprimer ministro. Tras dejar la política, Sharansky preside la Agencia Judía para Israel de 2009 a 2018.