YOM YERUSHALAIM. Un acto comunitario muy destacado

Betar y Amigos Uruguayos de la Universidad de Jerusalem aunaron excelente organización. y capacidades.

Con un muy buen marco de público.

Con la presencia del Cónsul de Israel -quien luego trasmitió su mensaje alusivo- autoridades comunitarias, madrijim y bogrim de Betar y público en general, se desarrolló el acto, conducido de manera muy sobria por dos bogrim de la tnuá.

Pudimos ver y escuchar: un video sobre Einstein, su vinculación con la Universidad Hebrea y los orígenes de la misma; un video enviado por la Kvutza Shnat de Betar «in situ», refiriéndose a la importancia y significado de Yom Yerushalaim; el jug (grupo) de rikudim de Betar; la joven Nicole Gandelman cantando «Yerushalaim shel Zahav», todo excelente.

Discursos brillantes del Dr. Gabriel Goldman, Presidente de «Amigos Uruguayos de la Universidad Hebrea» y de Ianai Canias, Rosh Hanagá de Betar, ambos organizadores del evento.

Y obviamente el recitado de los himnos.

Un acto comunitario de gran relieve, al cual realmente valió la pena asistir.

Y lo más importante considero: el profundo sentimiento que trasmitieron los javerim de Betar -de aquí y desde Yerushalaim- a lo largo del gran evento.

KOL HAKAVOD!. YOM YERUSHALAIM SAMEAJ.