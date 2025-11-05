Yad Vashem afirma haber identificado los nombres de cinco millones de víctimas del Holocausto

Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto en Jerusalén, anunció que ha recuperado los nombres de cinco millones de judíos asesinados durante el Holocausto. «Detrás de cada nombre hay una vida que importó», declaró Dani Dayan, presidente de Yad Vashem. «Un niño que nunca creció, un padre que nunca regresó a casa, una voz silenciada para siempre».

El memorial afirmó que muchos de los nombres restantes de las víctimas judías, estimados en alrededor de un millón, probablemente permanecerán desconocidos para siempre. Añadió que los investigadores están analizando cientos de millones de documentos de archivo con inteligencia artificial y aprendizaje automático para recuperar otros 250 000 nombres, aproximadamente.

El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos afirma que la cifra de un millón se basa en registros nazis supervivientes, estudios demográficos, registros judíos, documentos de la resistencia y otras fuentes de archivo.

El Dr. Walter Reich, psiquiatra y exdirector del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, declaró a JNS que “uno a uno, seis millones de judíos fueron sistemáticamente asesinados en el Holocausto por los alemanes y sus colaboradores: gaseados, fusilados, muertos de hambre y asesinados de todas las formas imaginables”.

“Para los alemanes, estos judíos, y todos los judíos, eran una masa anónima de subhumanos que debían ser aniquilados. Pero no eran anónimos”, añadió Reich, profesor titular de la cátedra Yitzhak Rabin de asuntos internacionales, ética y comportamiento humano, y profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad George Washington.

“Cada judío tenía una vida, una historia, familia y amigos que lo amaban, un futuro y un nombre”, dijo Reich. “Tras 37 años de una búsqueda heroica, Yad Vashem ha encontrado 5 millones de esos nombres”.

“Que cada uno de los judíos cuyos nombres se han revelado, y cada uno del millón de judíos restantes cuyos nombres aún no se han encontrado y que tal vez nunca se encuentren, sea una bendición para todos nosotros”, declaró a JNS, “y una advertencia para todos, especialmente en este momento en que el antisemitismo, que clama no solo por la muerte de los judíos sino también por la erradicación de su Estado, está proliferando en todo el mundo”.

Una encuesta realizada en enero de 2025 por la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania reveló que al menos el 20% de los encuestados en siete de los ocho países estudiados «creen que dos millones o menos de judíos fueron asesinados durante el Holocausto».

«Muchos judíos, cuyos nombres creíamos que jamás conoceríamos, han sido rescatados del olvido», declaró a JNS Deborah Lipstadt, ex enviada especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo. «Gracias a la labor de Yad Vashem, esto no ha sido así».

Lipstadt, catedrática Dorot de historia judía moderna y estudios del Holocausto en la Universidad de Emory, declaró a JNS que desea «desengañar a cualquiera que piense que esto podría cambiar la opinión de quienes niegan o minimizan el Holocausto».

“La negación del Holocausto es una forma de antisemitismo, y quienes niegan el Holocausto son antisemitas. Ninguna evidencia, por sólida que sea, los convencerá de que están equivocados”, afirmó. “Si no se han convencido con la ingente cantidad de pruebas que documentan el Holocausto, esto no les hará cambiar de opinión”.

Abraham Cooper, vicedecano y director de acción social global del Centro Simon Wiesenthal, declaró a JNS que la recuperación de los nombres por parte de Yad Vashem es “un logro monumental, porque los nazis pretendían deshumanizar a los judíos, reduciéndolos a meros números”.

“Según se cuenta, el dictador soviético Iósif Stalin dijo que una muerte es una tragedia. Un millón de muertes, una estadística. El compromiso épico de Yad Vashem de recuperar los nombres de nuestros mártires informa y fortalece la memoria”, concluyó Cooper.

Cooper declaró a JNS que documentar los nombres supone “un duro golpe para los negacionistas del Holocausto, que ochenta años después siguen proliferando, pero no acabará con la negación del Holocausto para los antisemitas, que se sienten más cómodos negando la existencia de Auschwitz o la Conferencia de Wannsee, ni para los genocidas actuales que niegan el Holocausto nazi y que, de tener la oportunidad, llevarían a cabo la visión de Hitler de un mundo libre de judíos”.

“La búsqueda de más nombres y datos históricos sobre el Holocausto, especialmente en zonas de la antigua Unión Soviética, sin duda continuará”, afirmó. “Recordemos también que familias y comunidades enteras fueron aniquiladas sin dejar rastro, por lo que espero que esta labor fundamental continúe”.