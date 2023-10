Por Bruno Petcho (posteo en X, ex Twitter)

¿Y a vos? ¿Te hubiesen matado también? Y sí. Si estás leyendo esto, es muy probable que seas una de las personas que los terroristas del Hamás hubiesen asesinado.

Si sos ateo te matarían al instante. Igual que a muchos de los chicos y chicas que masacraron en la fiesta.

Y si sos religioso también, porque es muy probable que tu religión no sea la misma que la de estos terroristas.

Pero también te hubiesen matado si profesaras su religión. Estos salvajes no hacen diferencia. Matan a cientos de palestinos y musulmanes todos los días.

Si sos mujer te matarían, pero no enseguida, primero te violarían. Como hicieron con la chica de Alemania y otras cientos de mujeres que secuestraron y cayeron en manos del terror.

Si sos gay, lesbiana o si sos trans no alcanzarías a pronunciar la sigla LGBT. Te prenderían fuego, como hicieron el sábado con cientos de personas.

Hamás es un grupo terrorista. Y si te llegás a encontrar con ellos te matarían.

Si sos de derecha te matarían. Si sos de izquierda te matarían. Si sos feminista te matarían. Si sos pro aborto te matarían. Si estudias te matarían. Si sos ateo te matarían. Si sos religioso te matarían. Si sos conserva te matarían. Y si sos progre te matarían.

Te matarían solamente por ser. Como mataron a más de 1000 personas en menos de 48 horas.

De Israel y de otras partes del mundo. Judíos y no judíos.

Te matarían sin pensar, porque responden a una teocracia islamofascista liderada por dictadores, tiranos y terroristas, que no quieren tierra, y que no quieren un estado. Simplemente no te quieren a vos.

Ah, y por si te llega a quedar alguna duda, si sos comunista también te matarían. Terminemos con el activismo selectivo.

¿Cómo no los vamos a condenar?