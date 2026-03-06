Wizo y el Día Internacional de la Mujer

Desde su fundación en 1920, WIZO (Women’s International Zionist Organization) se ha consolidado como una organización pionera en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres a nivel mundial. A lo largo de más de un siglo de historia, su labor ha estado orientada a fortalecer el rol de la mujer en la sociedad, impulsando la educación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de comunidades más justas y solidarias.

En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, celebramos los avances logrados por las mujeres en múltiples ámbitos de la vida social, cultural, política y comunitaria. Sin embargo, esta fecha también nos invita a reflexionar sobre los desafíos que aún persisten y sobre la realidad de tantas mujeres que continúan enfrentando contextos de violencia, discriminación y vulnerabilidad.

En particular, nuestros pensamientos se dirigen hacia las mujeres que hoy viven en el Medio Oriente y en otras regiones atravesadas por conflictos y profundas tensiones sociales. Reconocemos su extraordinaria fortaleza y resiliencia al sostener a sus familias y comunidades en medio de circunstancias adversas, muchas veces marcadas por la guerra, la incertidumbre y la pérdida.

Del mismo modo, expresamos nuestra solidaridad con todas aquellas mujeres que luchan contra restricciones, desigualdades y formas de violencia cultural, religiosa o política, buscando ejercer plenamente sus derechos y participar activamente en la construcción de sociedades más libres y equitativas.

En esta fecha significativa, WIZO reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la promoción de la igualdad y el fortalecimiento del liderazgo femenino en nuestras comunidades y en el mundo.

Renovamos también nuestro llamado a la paz, la justicia y al respeto irrestricto de la dignidad y los derechos de todas las mujeres, sin distinción de origen, ideología o religión.

Porque el avance de las mujeres es, en definitiva, el avance de toda la sociedad.

Mariela Rotemberg

Presidenta WIZO Uruguay