Vuelve el esperado Festival Internacional de Cine Judío de LIFE Cinemas.

Del 27 de octubre al 9 de noviembre tendrá lugar la 15ª edición en Montevideo, en las salas del renovado Cultural Alfabeta (Miguel Barreiro y Berro). El CCIU es uno de los auspiciantes del evento. 14 películas de diversos géneros y provenientes de varios países recorren múltiples temáticas de la vida y la cultura judía a lo largo de la historia. Todas las películas tienen subtítulos en castellano.

Las películas RESISTENCIA (30 octubre a las 19:15) y FOXTROT (01 noviembre a las 19:30) tendrán paneles auspiciados por la Kehilá y la NCI.

Asimismo, Miguel Kohan, director de LA EXPERIENCIA JUDÍA, de Basavilbaso a Nueva Amsterdam estará presente en la función del viernes 4 de noviembre a las 17:00 hs.

Entradas a la venta en la boletería de Cultural Alfabeta, por la App y por la web www.lifecinemas.com.uy

El precio de las entradas es el mismo que para el resto de las películas y valen todas las promociones vigentes.

Las siguientes son las películas que se presentarán en el Festival de Cine Judío.

SHAMIR, GUERRA, PAZ Y UN SUEÑO

ISRAEL – 2021 – Es este un film que revela por primera vez la extraordinaria vida de Yitzhak Shamir, quien fuera primer ministro de Israel y un innovador líder cuya actividad y decisiones impactaron en forma palmaria a Medio Oriente. Descubriremos su actividad durante la resistencia al Mandato Británico e íntimos detalles tanto personales como políticos de su destacada trayectoria. La presencia de este film en nuestro Festival implica el estreno para toda América Latina.

Jueves 27 Oct17:00

Miércoles 09 Nov19:30

SHELTER

ISRAEL/ALEMANIA/FRANCIA – 2017 – El Mossad ha logrado extraer del Líbano a una informante con estrechos lazos con la dirigencia de Hezbolá. Se procede a una cirugía plástica para cambiarle el rostro… y mientras se recupera en Hamburgo en una casa segura, se requiere que alguien conviva con ella y la proteja, hasta que esté en condiciones de viajar a otro continente. Para ello se acude a Naomi, agente del Mossad, que regresa a la actividad luego de un período de ausencia. ¿Cómo convivirán estas dos mujeres… y cuán segura es la casa que habitan? El operativo es considerado de alto riesgo, y es posible que las cosas se salgan de control. Eran Riklis, el experimentado director israelí de filmes tales como “Los Limoneros”, “La Novia Siria” y “Zeytoun”, nos ofrece un apasionante thriller no exento de aspectos íntimos y sensibles.

Jueves 27 Oct19:15

Sábado 29 Oct18:00

Jueves 03 Nov21:30

Miércoles 09 Nov21:30

TRAUTMANN

REINO UNIDO/ALEMANIA – 2019 – TRAUTMANN es un film que se balancea inteligentemente entre las condiciones de los prisioneros alemanes en territorio inglés hacia el final de la segunda guerra, el romance de una pareja que tuvo que enfrentar el prejuicio y la hostilidad pública, y la descripción de un triunfo deportivo que quedó en los anales del fútbol británico. Así, el experimentado director alemán Rosemüller nos cautiva con una historia para todos los gustos. Ganadora Mejor Película en el Festival de Cine Judío de Hong Kong. Ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine Judío de Filadelfia.

Jueves 27 Oct21:15

Sábado 29 Oct15:40

Miércoles 02 Nov19:30

Domingo 06 Nov15:00

EL HOMBRE DEL CORAZÓN DE HIERRO

FRANCIA/GRAN BRETAÑA/BÉLGICA/ALEMANIA – 2017 – Este film narra en primera instancia el ascenso al poder de quien se considera como tal vez el más oscuro personaje de la élite nazi, Reinhard Heydrich. Fue nada menos que Hitler quien lo tildó como “el hombre del corazón de hierro”. No solo Heydrich llegó a comandar el Protectorado de Bohemia y Moravia (hoy República Checa) sino que fue el verdadero ideólogo de la solución final. La segunda instancia del vibrante relato de la película tiende su trama sobre el operativo comandado por la resistencia Checa para asesinar a Heydrich. ¿Tuvo éxito el plan? ¿Cuál fue el destino de los dos jóvenes encargados de la misión?

Viernes 28 Oct17:00

Jueves 03 Nov19:15

Martes 08 Nov21:30

LAS FLORES DEL PASADO

AUSTRIA/ALEMANIA/FRANCIA – 2016 – Tenemos aquí, en la Alemania contemporánea, una institución que se dedica a profundizar la investigación y la historia del Holocausto. Mientras dos de sus principales integrantes se disputan la conducción del trabajo, a uno de ellos se le asigna una pasante que proviene de Francia y que en sus hormonas posee una gran carga de teutofobia. Mientras se prepara un congreso sobre el tema y se intenta convencer a una remisa testimoniante, el realizador Chris Kraus va desgranando situaciones que oscilan entre la ira y el humor, el romance y sorpresivas revelaciones. Lars Eidinger, ganador del Austrian Film Award (Oscar Austríaco) al Mejor Actor. Ganadora Mejor Película y Premio del Público en el Festival de Tokio. Ganadora Mejor Película en el Festival de Cine Judío de Moscú.

Viernes 28 Oct19:30

Sábado 05 Nov22:00

Martes 08 Nov16:45

DIOS DEL PIANO

ISRAEL – 2019 – Para Anat, la música lo es todo. Al no lograr cumplir con las expectativas de su padre, pone todas sus esperanzas en su hijo que acaba de nacer. Cuando el niño nace sordo, Anat acude a medidas extremas para convertirlo en el compositor que su padre siempre soñó. “El resultado es genuinamente impresionante: esto es cine tan enigmático como interesante. No sorprende que el uso de la música sea excelente durante todo el metraje.” Wendy Ide: Screendaily

Viernes 28 Oct22:00

Jueves 03 Nov17:00

CRESCENDO

ALEMANIA – 2019 – Inspirada en la idea de la orquesta West-Eastern Divan cofundada por Daniel Barenboim, encontramos aquí al ficcional famoso director de orquesta Eduard Sporck aceptando la tarea de crear una orquesta juvenil con músicos de Israel y Palestina. Rápidamente Spork se verá sumido en una tempestad, tratando de que la joven generación aprenda a vivir juntos y en paz. ¿Será posible? “Ajustada y profunda introspección sobre una situación compleja, que busca la luz en una sinfonía tan humana como optimista”. Roland Hebel, Die Zeit

Sábado 29 Oct19:50

Martes 01 Nov21:30

Domingo 06 Nov17:15

Miércoles 09 Nov17:00

FOXTROT

ISRAEL/SUIZA/ALEMANIA/FRANCIA – 2018 – El realizador, que ya había conmovido y generado polémicas con su consagrado film “Líbano”, nos inmersa aquí en una compleja interrelación familiar que es sacudida no una sino dos veces por imprevistos que ponen a flor de piel sentimientos primarios e inesperados, mientras que dedica la parte central de la narración a eventos protagonizados por el hijo de la familia, que está cumpliendo su período obligatorio en la fuerza armada israelí. Profunda meditación sobre el laberíntico tema de los enfrentamientos bélicos y políticos en Medio Oriente, con la cual Samuel Maoz vuelve a provocar constructivos intercambios de ideas. Festival de Venecia, ganadora Mejor Película y Mención Especial del Jurado Ecuménico. Ganadora de los premios de la Academia Israelí a la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Dirección de Arte, Mejor Música y Mejor Sonido. Ganadora Mejor Película y Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Friburgo. Ganadora Mejor Director en el Festival de Palm Springs. Ganadora Mejor Película en el Festival de Cine Judío de Moscú.

Sábado 29 Oct22:00

Martes 01 Nov19:30

Sábado 05 Nov19:45

Martes 08 Nov19:15

LA CASA DE WANNSEE

ARGENTINA – 2019 – A pocas cuadras de la casona en la que se discutió el destino de los judíos de Europa en la reunión conocida como la “Conferencia de Wannsee”, hay otra atractiva villa que fuera el hogar familiar de Otto Lippman, un reconocido psicoanalista judeo-alemán y bisabuelo de la realizadora Poli Martínez Kaplún. Ochenta años después que la familia Lippman tuviera que abandonar el sitio, Poli visita la villa y utilizando entrevistas con parientes, filmaciones caseras de la época, fotografías y reveladores documentos, recrea la fascinante historia del desplazamiento forzado de su familia.” Ganadora del Premio del Público como Mejor Documental en el Miami Jewish Film Festival

Domingo 30 Oct15:30

Miércoles 02 Nov21:45

LA CANCIÓN DE LOS NOMBRES

CANADÁ/HUNGRÍA/REINO UNIDO/ALEMANIA – 2019 – Durante toda su vida Martin Simmonds ha cargado en su interior con la misteriosa desaparición de Dovidl Rapaport, su amigo polaco a quien el padre de Martin acogió en su casa de Londres en los comienzos de la segunda guerra. Dovidl era un niño prodigio con el violín y la amistad que se forjara entre los dos muchachos con el transcurso de los años se ve interrumpida cuando Dovidl no asiste al concierto -en 1951- que lo lanzaría a una brillante carrera. Obsesionado por el incierto destino de Dovidl, el ya adulto Martin no ceja en su intención de saber si Dovidl aún está vivo y por qué desapareció sin dejar rastros. Una maravillosa metáfora sobre la memoria colectiva. Ben Kenigsberg, New York Times

Domingo 30 Oct17:00

Miércoles 02 Nov17:00

Sábado 05 Nov15:15

Domingo 06 Nov19:15

RESISTENCIA

REINO UNIDO/FRANCIA/ALEMANIA/ESTADOS UNIDOS – 2022 – Marcel Marceau… El epitome del arte del mimo. Seguro que sabes de él y si no lo has visto en el Teatro Solís cuando nos visitó, probablemente lo hayas visto en videos. Pero… ¿sabías que era judío? ¿Que su verdadero apellido era Mangel? ¿Que su padre era un carnicero kosher? ¿Y que durante la 2ª guerra fue miembro de la Resistencia Judía en Francia? RESISTENCIA, justamente el título de este film que nos cuenta los avatares de Marcel durante el período de la ocupación alemana y su labor para salvar a niños judíos en peligro. “El director Jakubowicz maneja con coherencia y vigor los diversos desafíos que plantea la narración”. Glenn Kenny, Roger Ebert.com “Una inspiradora historia de coraje y valentía”. Garry Arnott, Los Angeles Daily News

Domingo 30 Oct19:15

Viernes 04 Nov19:15

Sábado 05 Nov17:30

Domingo 06 Nov21:30

TODO PASA EN TEL AVIV

LUXEMBURGO/BÉLGICA/ISRAEL/FRANCIA – 2018 – Una comedia sutil y divertida obre las tribulaciones de Salam, un guionista que vive en Jerusalem y trabaja en el set de la famosa telenovela palestina ‘Tel Aviv on Fire’. Todos los días, para llegar a los estudios de televisión, Salam debe pasar por un estricto control israelí. Allí se encuentra con el comandante del puesto de frontera, Assi, cuya esposa es fanática de la telenovela. Para impresionarla, Assi se involucra en escribir la historia, y sus ideas resultan dignas de un ascenso. Ganadora Mejor Película Israelí en el Festival Internacional de Haifa. Festival de Venecia: ganadora del Interfilm Award al Mejor Film, y ganador Mejor Actor (Kais Nashif) en la sección Horizons Award. Ganadora Mejor Guion por parte de la Academía Israelí de Cine. Ganadora Mejor Película en el Festival de Seattle.

Domingo 30 Oct21:30

Viernes 04 Nov21:30

LA CONFERENCIA

ALEMANIA – 2022 – Una potente ficción de la “Conferencia Wannsee” basada en las actas grabadas por Eichmann. Cuando en enero de 1942 Estados Unidos ingresa a la guerra, los nazis organizan dicha conferencia cerca de Berlín. Asisten altos jerarcas nazis y el canciller Kritzinger. Dos grupos se enfrentan para debatir una idea que, de imponerse, supondrá el asesinato de millones de personas.

Martes 01 Nov17:00

LA EXPERIENCIA JUDÍA – De Basavilbaso a Nueva Amsterdam

ARGENTINA – 2019 – Miguel Kohan intenta conectar los recuerdos de su familia gaucho-judía con la huida de los sefaradíes de la península ibérica, en 1492. Surinam, Nueva York, Jamaica y Brasil son algunos de los lugares en los que se visibiliza la historia no contada de aquellos que escaparon de la Inquisición.

Viernes 04 Nov17:00