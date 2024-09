¿“Vuelta a Palestina”?

El ciclista esloveno Primoz Roglic, ganó la Vuelta ciclista a España el domingo en Madrid. Pero más allá del aspecto deportivo, la última Vuelta ha estado caracterizada por una agresiva politización promovida por el movimiento BDS para conquistar la opinión de los aficionados y tratar que el equipo “Israel Premier Tech” fuera descalificado. Crédito foto: Amir Gutterman

Han sido escenas nada agradables para cualquier israelí, y desde luego menos aún para los integrantes del equipo israelí, uno de cuyos corredores ganó la etapa número 13 (el canadiense Mike Woods) y que quedó en la mitad de la tabla de la general por equipos: puesto 11 de 22.

Pero como viene ocurriendo en otras grandes competiciones internacionales, el movimiento BDS, con apoyo de políticos españoles de la izquierda radical, ha tratado de conseguir –sin éxito- la descalificación del equipo israelí y ha aprovechado la Vuelta para colocar banderas palestinas en muchos de los tramos más emblemáticos y en líneas de llegada.

La más emblemática quizá la bandera que colocó sobre un histórico puente sobre el Tajo de Ronda, uno de los lugares más icónicos de Andalucía. Pero no fue la única ni mucho menos. Las hubo sobre todo en las zonas con más activismo propalestino en el país.

Desde el equipo israelí, su director general, Ido Shalev, lamentó en entrevista con Aurora la politización de un evento deportivo como la Vuelta, pero, también, quitó hierro al fenómeno: “Es muy triste que traten de arrastrar este deporte a la política, pero no han sido tantos los manifestantes, ni miles ni cientos. Se trata de un grupo al que supongo habrán pagado para ir de etapa en etapa. Estaba todo muy preparado y, realmente, han sabido dónde colocarse: en la línea de meta que es donde se les ve”.

Según medios locales en España, que han dado cuenta del inusual fenómeno, los principales focos de estas protestas han estado en Andalucía, en el sur del país, y en varias regiones del norte, todas ellas zonas donde la izquierda tiene una presencia notoria y el BDS cuenta con muchos adeptos a través de organizaciones sindicales locales y de jubilados, y también actividad independentista.

El periódico “El Debate” de España se lamentaba en un artículo, la semana pasada, que el joven corredor español Pablo Castillo ganara la etapa del monte Cuitu Negro sin que se viera una sola bandera de España en la meta, sólo palestinas. Y es que a lo largo de gran parte de toda la competición de 21 días, el BDS y sus acólitos en España se han encargado de difamar a Israel, y han acusado a los organizadores de “blanquear el genocidio” supuestamente perpetrado por Tzáhal en Gaza al permitir la participación en la carrera del equipo “Israel-Premier Tech”.

En declaraciones a Aurora, su propietario, el empresario canadiense-israelí Silvan Adams, sostiene que se trata de gente con una gran confusión y no duda en calificarlos de “ignorantes”. “Tienen un concepto equivocado, asocian sus propios objetivos políticos -por ejemplo los separatistas vascos y catalanes, pero no faltan movimientos nacionales en España- con Israel y los palestinos. Ellos malinterpretan completamente el tema, son completamente ignorantes… No entienden que los judíos son el pueblo indígena de Eretz Israel”, afirma.

Acostumbrado a este tipo de cosas de otras competiciones europeas, Adams señaló que el equipo ha contado con seguridad especial –tanto propia como de la Policía española- durante toda la competición, en previsión de cualquier incidente, que no ha ocurrido.

Madrid. La respuesta israelí

La tensión se ha vivido más en las calles de Madrid, cuando en la última etapa, el domingo, la Policía local pidió a los activistas propalestinos que les entregasen los palos de las banderas, una práctica habitual en este tipo de eventos deportivos. Curiosamente, en Madrid la presencia de activistas propalestinos no fue tan notoria como en otras ciudades.

Líderes políticos de izquierdas, activistas y hasta algunos medios de ese entorno político inundaron las redes sociales denunciando a la Policía por supuestamente “quitarles la banderas” y pedir la identificación a algunos de ellos con fines de registro.

Pero nada más lejos de la realidad. La misma medida fue adoptada con un pequeño grupo de israelíes y miembros de la comunidad judía que decidió emular al BDS y colocarse junto a la meta en el centro de Madrid, con banderas de Israel para contrarrestar la iniciativa propalestina.

Larissa Drachler, que vive en Madrid desde hace años, dice que acudió a la etapa final para apoyar al equipo israelí porque “entendí que no sólo no tenían ningún apoyo sino que, además, han sido testigos de expresiones de odio a lo largo de todo el recorrido” de la Vuelta. Y aseguró haber sido testigo “con sus propios ojos” de estas expresiones, “personas con banderas palestinas que gritabn ´sionistas asesinos´ o ´Israel no existe´”.

La presencia del pequeño grupo, entre 15 y 20 personas ubicadas con banderas de Israel en diferentes puntos, no pasó desapercibida. Adams, que suele hacer con sus ciclistas el recorrido de reconocimiento antes de cada etapa, manifestó que se percató de banderas israelíes: “No estuvo nada mal tener un poco de apoyo de nuestro lado”.

También las vio el corredor Nadav Reisberg, el único israelí de los ocho que el Israel Premier Tech presentó a competición en esta Vuelta.

Desde el 7 de octubre España se cuenta entre los países de Europa más hostiles a Israel por las operaciones de Tzáhal en la franja de Gaza a raíz de la masacre perpetrada por Hamás. El Gobierno del socialista Pedro Sánchez no sólo ha reconocido al Estado palestino, sino que ha apoyado la demanda presentada ante la Corte Penal Internacional para el arresto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, entre otras muchas medidas. Antes de terminar el año, España celebrará una cumbre binacional de máximo nivel con “el Estado de Palestina”.

Pero política a un lado, los directores del equipo israelí aseguran que lo visto en la Vuelta no son más que “pequeños y vociferantes grupos que no representan a la mayoría silenciosa” y que, desde luego, nada tienen que ver con “el cálido trato que el Israel Premier Tech ha recibido de otros equipos y corredores, o de los propios organizadores”.