Viaje a Polonia en 2026

El Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay invita a participar en una nueva edición del inolvidable viaje educativo a Polonia. La experiencia contará con la guía del Dr. Mario Sinay, reconocido mundialmente por su labor como educador y escritor sobre la Shoá, y con la coordinación de Myriam Broder, Directora del grupo de viaje, en actividad que cuenta con el auspicio del CCIU.

Para recibir información detallada sobre el programa y los costos, podés comunicarte a través de los siguientes correos y teléfonos:

Myriam Broder

brodermyriam@gmail.com

+598 98 81 80 00

Sandra Veinstein

sandra.veinstein@centroshoa.org.uy

+598 99 69 128