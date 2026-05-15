«Vamos a atacar»: Se revela la escalofriante carta enviada por los líderes de Hamás a Nasrallah la mañana del 7 de octubre

Un documentinterno, fascinante y escalofriante a la vez, incautado en una de las sedes clandestinas de Hamás en la Franja de Gaza, revela el pensamiento, la planificación y la desorientación mental de los líderes de la organización terrorista en los primeros instantes del ataque del 7 de octubre.

Se trata de una carta oficial firmada por tres altos cargos de Hamás: Muhammad Daf, quien aparece en primer lugar y es identificado como el jefe de la jerarquía militar; Yahya Sinwar; y Marwan Issa, los tres abatidos posteriormente por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El documento fue revelado por Ben Caspit en el periódico Maariv.

La carta fue enviada a quien llamaban «el hermano del combatiente yihadista», el secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah, exactamente a las 6:30 de la mañana del Sábado Negro, momentos después de que se diera la orden de iniciar la bárbara invasión de las comunidades que rodean Gaza.

«Miles de combatientes saldrán a derribar la valla».

La carta, repleta de versículos del Corán que instan a la yihad y la guerra santa, comienza con un anuncio dramático del inicio de la campaña. «Cuando lea estas palabras, miles de combatientes yihadistas de las Brigadas Qassam saldrán a atacar objetivos de la criminal ocupación sionista y a bombardear puestos enemigos, sus asentamientos, sus aeropuertos y sus nudos de comunicaciones en la región sur», escriben funcionarios de Hamás a Nasrallah.

«Romperán la valla de separación para enfrentarse a las fuerzas de ocupación, tomarán posiciones militares y civiles en la región y capturarán a un gran número de soldados. Si Dios quiere, solicitamos su apoyo y ayuda mientras nuestros combatientes se adentran en el territorio para asestar el golpe más duro al ocupante en las últimas décadas».

Según afirman, el principal motivo del ataque es la «defensa de Al-Aqsa», una afirmación que se ha repetido en numerosas ocasiones en la propaganda de la organización. Detallan una serie de supuestos «crímenes» israelíes: complots para expulsar a los musulmanes, el uso de trompetas en las laderas de la montaña y la famosa calumnia sobre la intención de Israel de «traer vacas rojas y destruir Al-Aqsa para construir el Templo».

Afirman que Israel planea atacar todos los frentes por separado —Cisjordania, el interior del país, Líbano y Siria— y que, por lo tanto, todos los frentes deberían unirse en la campaña bajo el lema de defender Jerusalén.

Una parte fascinante de la carta se refiere a la decisión de Hamás de excluir por completo a Nasrallah del plan y al momento en que se llevó a cabo. Los líderes de Hamás le piden perdón, explicando que temen a la inteligencia israelí: «Usted comprende la dificultad de la situación de seguridad y las capacidades de inteligencia del enemigo. El mayor desafío al que nos enfrentamos es lograr el factor sorpresa… Esto requirió tal nivel de ocultamiento incluso dentro de nuestra cadena de mando y liderazgo, especialmente entre quienes residen en el extranjero… por temor a que el enemigo revelara las intenciones e iniciara un ataque devastador contra nosotros. Estamos seguros de que usted, como lo conocemos, nos perdonará por no haberle revelado el secreto».

Llamamiento a un frente norte: «¡Derriben la Cúpula de Hierro!»

Los líderes de Hamás se dirigen a Nasrallah con una petición explícita y desesperada para abrir un frente abierto desde el norte, con el fin de colapsar Israel en cuestión de días. Utilizan el término «telaraña», acuñado por el propio Nasrallah en el año 2000, y escriben: «Esta es la telaraña hecha pedazos y dividida internamente… Esta telaraña no es más que una ficción que colapsará si usted y las demás fuerzas del eje de la resistencia confían en Alá y participan con toda su fuerza y ​​determinación».

El plan militar que le proponen a Nasrallah es bastante detallado: «Bombardeos concentrados con cohetes sobre las principales arterias de la ocupación en grandes andanadas que dispersarán y contendrán la «Cúpula de Hierro»… lo que paralizará la capacidad de la fuerza aérea. Esto pondrá al enemigo en estado de shock y temor, y será propicio para lanzar un gran ataque terrestre (desde el norte) para tomar el control del territorio y sus habitantes, lo que conducirá a un colapso rápido».

También señalan que no es necesaria una intervención directa de Irán y Siria, pero exigen la cooperación de «todas las fuerzas del eje de la resistencia».

«Hablar de resoluciones internacionales para adormecer al mundo»

El documento también revela el cinismo de la propaganda palestina hacia la comunidad internacional. Los líderes de Hamás instruyen a Nasrallah sobre cómo mentirle al mundo: «Para que los países del mundo no luchen junto a Israel, nuestro discurso no debe hablar de la eliminación o destrucción de Israel, sino de su compromiso con las resoluciones internacionales. El discurso político logrará que los países opresores del mundo no luchen contra nosotros».

Finalizan su carta con una advertencia a Nasrallah contra la inacción: «Nuestro querido hermano, el precio de cualquier vacilación será alto e intolerable… Las consecuencias de la vacilación superarán toda imaginación».

Hoy, muchos meses después de que se escribiera el documento, parece que sus advertencias se han cumplido irónicamente: su ataque provocó la destrucción de la Franja de Gaza, los tres fueron eliminados y el propio Nasrallah, a quien iba dirigida la carta, pagó el precio más alto.