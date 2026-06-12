Valeria Ripoll compartió su conmovedor viaje a Israel: “Jerusalem tiene una energía única”

Valeria Ripoll sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir una serie de imágenes y reflexiones detalladas sobre su reciente viaje a Israel. A través de su cuenta de Instagram, la dirigente describió la experiencia como una vivencia “única e inolvidable”, destacando la fortísima carga histórica y espiritual que percibió al recorrer los puntos más emblemáticos de la región.

En su publicación, Ripoll se mostró sumamente movilizada por los contrastes del destino. “Jerusalem tiene una energía difícil de explicar, ¡el lugar más sagrado del mundo!”, expresó al describir su paso por puntos clave de la fe global como el Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos. La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que se la ve en un momento de recogimiento interior, apoyando sus manos sobre la histórica Piedra de la Unción.

Asimismo, la panelista de Esta boca es mía destacó el entorno multicultural de la ciudad antigua, definiendo el área histórica como un verdadero “ejemplo de convivencia en paz” donde confluyen y conviven comunidades musulmanas, católicas y judías.

Sin embargo, el itinerario también incluyó paradas de profunda sensibilidad y memoria histórica. Ripoll relató el impacto emocional que le causó visitar el Museo del Holocausto y, de manera muy especial, el memorial de la fiesta electrónica Nova: la zona que fue blanco de los ataques terroristas de Hamás. “Te llega a doler el alma con tanta maldad”, se sinceró respecto a la crudeza de los sitios conmemorativos.

El posteo, que rápidamente sumó miles de interacciones y muestras de apoyo de diversas figuras públicas, cerró con una contundente frase que refleja el impacto que el destino dejó en ella: “Ya quiero volver”.