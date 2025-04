Uruguaya de 90 años reconocida por el Estado de Israel

El Estado de Israel reconoció a la uruguaya residente en Natanya, Blanca Gutt, de 90 años, con la distinción de llevar una de las antorchas en los actos del Día de la Independencia (Yom Haatzmaut). Desde el 7 de octubre de 2023 Blanca se dedicó a coser ropa para jaialim sin descanso.

Desde el 7 de octubre, Gut, de 90 años, decidió ofrecerse como voluntaria para servir a los soldados de las FDI por iniciativa propia. Junto con sus hijos, compró “toda la lana verde oliva que había disponible” y comenzó a coser ropa de abrigo para los soldados. Desde entonces, ella teje para ellos día y noche.

“El espíritu de movilización y entrega de Blanca no se detiene ni siquiera en su décima década de vida”, afirmó Regev. Con sus buenas manos, lleva adelante con éxito una labor impresionante y conmovedora. No solo teje gorros y abrigos para soldados, sino que también borda solidaridad para quienes están cerca y lejos, transmitiendo así un mensaje empoderador y fortalecedor: la edad no es un obstáculo para difundir luz y ayudar a los demás.