Uruguay celebró Iom Haatzmaut

CCIU FELICITA a la OSU por la excelente organización de los actos de IomHazikaron y de IomHaatzmaut que lograron plasmar, uno y otro, el sentir del pueblo judío, de congoja y tesón en la lucha por la concreción de un Estado judío y la alegría por finalmente haberlo logrado, hace 77 años! Presentamos el muy buen discurso de Martín Glass, Presidente de la Organización Sionista del Uruguay, y acompañamos con una galería de fotos.

Discurso de Martín Glass, Presidente de OSU

Queridos Javerim:

Hoy nos encontramos aquí reunidos para celebrar un hito histórico que no solo marcó el nacimiento del Estado de Israel, sino también la realización de un sueño milenario del pueblo judío. Hoy, en Iom Haatzmaut, nos reunimos para cantar, bailar y festejar un nuevo aniversario de la independencia de nuestra mediná, Israel.

Hace más de siete décadas, los cimientos de este Estado fueron establecidos sobre los sacrificios, sueños y esperanzas de millones de judíos que, a lo largo de los siglos, nunca dejaron de creer que algún día regresarían a su tierra ancestral. Y hoy, aquí, podemos decir con orgullo que ese sueño se ha convertido en una realidad.

En cada rincón de Israel, desde el Negev hasta el Galil, desde Tel Aviv hasta Jerusalém, palpita el corazón de un pueblo que logró levantarse, superar desafíos inimaginables, y construir una nación próspera, innovadora y vibrante. El sueño de ser un pueblo libre en nuestra tierra, de un hogar propio, hace tiempo dejó de ser un anhelo lejano para convertirse en una realidad concreta.

Ayer vivimos un día de duelo, Iom Hazikaron. Hoy es un día de alegría, de celebración. Es un día para cantar, para bailar y para recordar que el pueblo judío no solo ha sobrevivido a lo largo de la historia, sino que ha florecido. A pesar de todas las adversidades, a pesar de los momentos oscuros que nos tocó vivir, Israel sigue brillando como un faro de esperanza para todos nosotros.

La celebración de Iom Haatzmaut es una oportunidad para renovar nuestra fe en un futuro prometedor. A pesar de los desafíos que enfrentamos, hoy celebramos la fuerza y la determinación de un pueblo que ha demostrado al mundo que, unido, es imparable.

Sin embargo, sabemos que este Iom Haatzmaut no es completo. Hay 59 hermanos y hermanas que siguen secuestrados por Hamas desde el 7 de octubre de 2023. Mientras ellos no estén de regreso, nuestra libertad no es total y nuestra alegría está incompleta. En este día de celebración, también levantamos un reclamo: que vuelvan ya. Que el próximo Iom Haatzmaut podamos festejar con todos ellos de vuelta en casa.

Durante muchos siglos, soñamos con un lugar donde los judíos pudieran vivir en paz y prosperidad. Esa visión se cumplió en 1948, y desde entonces, hemos sido testigos del renacimiento de nuestra nación. El Estado de Israel no es solo un logro político; es un testimonio de la resistencia, el coraje y la perseverancia de generaciones enteras.

Hoy, más que nunca, celebramos no solo la independencia de Israel, sino también la independencia de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro futuro. Este es un momento para sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado, y para comprometernos a seguir trabajando por el bienestar de nuestro pueblo y de nuestra patria.

Este acto de hoy, esta fiesta que vamos a vivir, es una invitación a unirnos en alegría. Quiero agradecer a mis compañeros de directiva de la Organización Sionista del Uruguay: Brian, Melanie, Osvaldo, Javier, Ylan, Karina, Daniel, Alexia y Tamara, que junto a decenas de voluntarios hacen que esto sea posible. Como decíamos el año pasado, volveremos a bailar; hoy, cantemos con fuerza, porque el futuro de Israel está lleno de posibilidades y de esperanza.

Hoy, como pueblo, renovamos nuestra promesa de seguir adelante, de seguir siendo un pueblo libre en nuestra tierra. Que este día nos inspire a todos a seguir construyendo el futuro que merecemos, uno en el que la paz, la prosperidad y la seguridad sean nuestra realidad.

Hoy y más que nunca: ¡Am Israel Jai!