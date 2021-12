Una vez más, las Naciones Unidas tratan a Israel como el país más malvado de la Tierra

Hatzad Hasheni- por David Suissa (Jewish Journal)

Mientras decenas de millones de pobres almas mueren y pasan hambre bajo regímenes brutales en lugares como Yemen, Afganistán, Siria, Sudán, Congo y Somalia, entre otros, Naciones Unidas decidió el jueves pasado que solo un país merece una investigación abierta. Si usted no ha vivido en Marte en las últimas décadas, ya habrá adivinado el nombre de ese país, Israel, que recibió más condenas de la ONU que todos los demás países juntos.

Entonces, ¿qué hizo el único estado judío del mundo esta vez para merecer un nivel tan asombroso de discriminación por parte de un organismo mundial que afirma defender la justicia, la equidad y los derechos humanos? Oh, lo de siempre. En mayo pasado, Israel decidió que no quería ver morir a miles de sus ciudadanos, tanto judíos como no judíos, a manos de los cohetes terroristas de Hamás. Mientras Hamás lanzaba 4.000 cohetes contra civiles israelíes, Israel se defendió con todo lo que tenía, incluida la Cúpula de Hierro, refugios antiaéreos para civiles y ataques aéreos selectivos.

La defensa de Israel de su pueblo desencadenó el flagelo de los que odian a los judíos en todas partes, incluso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la sede mundial anti-Israel, que votó a favor de investigar a Israel contra posibles “crímenes de guerra”.

La votación del jueves en la Asamblea General hace que esta investigación sea oficial y abierta. La resolución, que el enviado de la ONU Gilad Erdan calificó de “despreciable y parcial”, pidió la creación de una “Comisión de Investigación” permanente para monitorear e informar sobre las violaciones de derechos en Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania.

Fiel a su estilo, esta es la primera comisión de investigación de este tipo con un mandato “en curso”, desarrollado exclusivamente para el estado judío como un regalo de vacaciones.

La ironía de las ironías es que el mismo día que la ONU acentuó su maníaca singularización de Israel, salió una encuesta que mostraba que los palestinos culpan a sus propios líderes por su miseria. El Centro Palestino de Estudios e Investigaciones Atlas encontró que el 45% de los encuestados responsabiliza a la Autoridad Palestina de las crisis perennes en la Franja de Gaza, y el 25% dice que responsabiliza a Hamás. Solo el 15% de los palestinos culparon a Israel.

Quizás, después de todos estos años, cada vez más palestinos se están dando cuenta de que sus líderes han utilizado cientos de millones de ayuda extranjera no para construir escuelas y hospitales, sino túneles y fábricas de bombas. Tal vez hayan dejado de ignorar que los terroristas de Hamás se esconden detrás de mujeres y niños cuando lanzan cohetes contra Israel para que se culpe a Israel de las bajas palestinas.

Quizás leyeron en alguna parte que el ejército israelí tiene la tasa de bajas civiles en tiempo de guerra más baja de cualquier ejército. Tal vez vieron un video de YouTube de compañeros árabes en Israel que están agradecidos de que Israel los defienda a ellos y a sus familias de los cohetes terroristas indiscriminados lanzados por Hamás, cuyos estatutos exigen la destrucción de Israel.

O tal vez han estado viendo informes de noticias de sus hermanos árabes de los Estados del Golfo y Marruecos diciendo exactamente lo contrario que han estado escuchando durante años sobre Israel de parte de sus líderes: en lugar de ser un estado demoníaco, Israel es en realidad un estado vibrante y productivo. nación que puede beneficiar a todos los habitantes de la región.

Nada de eso le importaba, por supuesto, a la ONU, que comprende la regla número uno de la diplomacia internacional: nadie es castigado nunca por discriminar a Israel. Muy por el contrario, apuntar a Israel incluso puede hacer que te asciendan.

La forma en que la ONU trata a Israel significativamente peor que los regímenes más asesinos y malvados de la tierra es en sí misma un crimen.

Hay una ironía especial en la ONU apuntando a un país que ya está marinado en críticas internas y disensión, gracias a su prensa libre. Pero más allá de eso, la forma en que la ONU trata a Israel significativamente peor que los regímenes más asesinos y malvados de la tierra es en sí misma un crimen. Esta grave distinción no solo socava la credibilidad de la ONU, sino que agrega combustible a los que odian a los judíos en todas partes.

En el espíritu de buscar luces plateadas, podemos esperar que el tiempo esté del lado de Israel, aunque solo sea porque los hechos sobre el terreno están de su lado. Con el tiempo, muchos de los países que el voto de forma automática contra Israel puede darse cuenta de que es en su mejor interés para ser amigable con Israel. Los Acuerdos de Abraham son el Anexo número uno.

Me pregunto si esos países leyeron otro anuncio que salió el jueves: un ensayo de fase dos mostró que un medicamento israelí evita que el 100% de los pacientes con COVID se deterioren. Imagina eso. El país más difamado en la ONU está haciendo todo lo posible para salvar vidas en los países que siguen votando en contra.

Quizás deberíamos crear una comisión de investigación para investigar a la ONU.