Una subasta de objetos del Holocausto fue suspendida después de varias protestas

La casa de subastas Felzmann retiró más de 600 objetos del nazismo tras recibir críticas de gobiernos y organismos de memoria. Entre las piezas figuraban cartas de presos, fichas de la Gestapo y una estrella de David usada. Polonia exigió que los documentos sean entregados al Museo de Auschwitz para su preservación. Crédito foto. AFP Photo/Don Emmert

La polémica subasta prevista para esta semana de varios objetos personales de supervivientes del Holocausto, entre ellos una estrella de David con “señales de uso”, por parte de una casa de subastas alemana, fue suspendida después de que se acumulasen protestas, entre otras del Gobierno polaco.

La casa de subastas Felzmann de la ciudad de Düsseldorf, en el oeste del país, retiró el lote de 623 objetos, que se anunciaba bajo el nombre “El sistema del terror, parte II, 1933-1945”, de su web sin pronunciarse al respecto.

La víspera, el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, hizo público en X que se había quejado a su homólogo alemán, Johann Wadephul, y que ambos estaban de acuerdo en que era preciso evitar “un escándalo de tal magnitud”.

Memoria de las víctimas

“La memoria de las víctimas del Holocausto no es una mercancía y no puede ser objeto de comercio. La diplomacia polaca solicita la devolución de los objetos al Museo de Auschwitz”, escribió con respecto a los efectos personales de supervivientes del campo de exterminio nazi, procedentes de una colección privada.

Por su parte, un portavoz del presidente polaco, Karol Nawrocki, manifestó en X que el jefe de Estado espera que el Gobierno de Polonia adquiera todos los objetos de víctimas de los crímenes nazis en suelo polaco y sume su precio a la factura general de las reparaciones de guerra que sigue demandando Varsovia a Berlín.

Con anterioridad habían protestado también el Comité Internacional de Auschwitz, que instó a la casa de subastas a “preservar la decencia humana” y a cancelar la venta, y el Instituto Fritz Bauer sobre la Historia y el Efecto del Holocausto, con sede en Fráncfort.

“¿La carta de un prisionero polaco de Auschwitz de 1940 por 180 euros? ¿Una ficha de la Gestapo con informaciones sobre la ejecución de un habitante judío del gueto de Mackheim en Prusia Oriental en julio de 1942 por 350 euros? ¿O mejor la información sobre la muerte en 1944 de una paciente en el marco de la así llamada eutanasia en la institución sanitaria Hadamar también por 350 euros?”, se preguntaba este último en un comunicado.

El lote contenía varios cientos de cartas de presos en campos nazis con sus familiares, las notas personales del comandante de Auschwitz Arthur Liebehenschel en preparación para su proceso en 1947, fichas de la Gestapo, carteles de propaganda antisemita o una estrella de David “con señales de uso”, entre otros.

Originalmente, la casa de subastas había justificado la acción en declaraciones al diario alemán FAZ señalando que con la recolección de efectos históricos los investigadores privados realizan “una contribución al esclarecimiento de los hechos históricos” y que su actividad no tenía como objetivo “comerciar con el sufrimiento, sino la preservación” de la memoria.

“Tras las críticas que recibimos, anulamos la subasta”, declaró en un comunicado la casa Ulrich Felzmann, con sede en Neuss, cerca de Düsseldorf.

Una mala decisión

“Estamos conscientes de haber tomado una mala decisión (…) y lamentamos haber afectado los sentimientos de familiares de las víctimas del terror nazi”, agregó el comunicado de la subastadora, que certifica haber “adquirido” los artículos de esta colección “de manera seria en el mercado”.

Esta decisión ocurre dos días después de un llamado del Comité Internacional de Auschwitz para anular la subasta en la que, según su vicepresidente Christoph Heubner, “la historia y el sufrimiento de todas las personas perseguidas y asesinadas por los nazis son utilizadas para fines comerciales”.

Según el comité, esta subasta, denominada “El sistema del terror 1935-1945”, tenía como objetivo vender cartas escritas por presos de los campos de concentración alemanes a sus familiares, fichas de la Gestapo y documentos “muy personales” que cuentan la historia de la persecución y “la humillación” de las víctimas del régimen nazi.

Muchos de los documentos tenían los nombres de algunas personas. Para Heubner, los documentos “deben ser expuestos en museos oexposiciones de lugares de memoria, y no ser reducidos a mercancías”.

En 2016, el Consejo central de los judíos de Alemania expresó su indignación frente a una controvertida subasta, que facilitó a un argentino adquirir pertenencias de los nazis.

En 2019, la Asociación Judía Europea se indignó por la subasta de efectos personales de Hitler, al considerar que serían codiciados por quienes admiran al Tercer Reich.