Una nueva exposición muestra un antiguo poblado judío en el Mar de Galilea

Una nueva exposición en el norte de Israel ofrece la primera visión pública de una antigua aldea judía con mosaicos en el suelo de su sinagoga, considerados entre los más bellos jamás descubiertos en el país. La exposición Huqoq en el kibutz Ginosar presenta hallazgos de una comunidad del norte con 1600 años de antigüedad que floreció bajo el dominio bizantino.

La exposición «Secretos de Huqoq», en el Museo Centro Yigal Allon del Kibutz Ginosar, a orillas del Mar de Galilea, explora las ruinas de Huqoq, una próspera aldea judía que floreció durante el período romano-bizantino. El lugar ofrece vistas al yacimiento arqueológico de Huqoq en el Bosque de Amiad, a orillas del lago.

Este yacimiento, con 1600 años de antigüedad, destaca por su antigua sinagoga con mosaicos coloridos y bien conservados, que incluyen escenas de la historia bíblica de Sansón.

«Extraordinarios por su belleza y riqueza narrativa, incluyendo escenas bíblicas y extrabíblicas poco comunes… los mosaicos de Huqoq no tienen parangón en ninguna otra sinagoga de Israel», declaró la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) en un comunicado que anunciaba la nueva exposición.

Huqoq siguió siendo una próspera aldea judía durante el período bizantino, incluso cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante del imperio.

En el centro de la exposición se encuentra el mosaico original de Sansón, cargando sobre sus hombros las puertas de la ciudad de Gaza, tal como se describe en el Libro de los Jueces. Otros mosaicos aún no se exhiben al público, pero pueden verse en fotografías de la excavación, proporcionadas por la jefa de la excavación, la profesora Jodi Magness de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Entre los mosaicos descubiertos en el suelo de la sinagoga se encuentran las representaciones más antiguas conocidas de Débora y Yael, la primera representación conocida de la historia del oasis de Elim durante el Éxodo, así como ilustraciones del Arca de Noé, Jonás y la ballena, y la división del Mar Rojo.

La exposición también incluye un tesoro de monedas de bronce hallado en un sistema de escape oculto en la aldea, además de otros hallazgos. Un anillo y una daga descubiertos arrojan luz sobre los peligros que la comunidad judía enfrentaba por mantenerse fiel a su identidad bajo el dominio cristiano, según la IAA.

La exposición presenta Huqoq como un entorno vital integral, con un manantial, agricultura, mikvehs (baños rituales) y una red subterránea de escape que permitía a los residentes huir de la persecución cristiana.

«A través de hallazgos arqueológicos, fotografías, una maqueta del asentamiento y un espacio interactivo que simula parte de su mundo subterráneo, los visitantes se adentran en la historia de una ciudad cuyos descubrimientos aún se están revelando», declaró la IAA.

La exposición es una iniciativa conjunta del JNF-KKL y el Instituto WF Albright de Investigación Arqueológica, con el apoyo del gobierno estadounidense y la IAA.