Una mirada a la batalla invisible de las mujeres israelíes que se quedan atrás mientras sus maridos se dirigen a la guerra

Desde el inicio de la Guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023, hasta 295.000 soldados de la reserva israelí han servido en Gaza y el Líbano durante semanas y meses. Pero ¿qué pasa con las mujeres que se quedaron atrás? Tres generaciones de una familia de reservistas de la FDI cuentan sus vivencias.

La corresponsal, Oriel Moran, entrevistó a tres generaciones de mujeres de la familia Golders que han tenido que ver a sus seres queridos luchar en las numerosas guerras y operaciones de Israel, sin saber si regresarán.

Adina, originaria de Argentina, sobrevivió a la Guerra de los Seis Días y crió a cuatro hijos, quienes sirvieron en diferentes roles de combate durante la Primera Intifada y la Primera Guerra del Líbano. Ahora son reservistas. Su nuera, Nili, crió a dos hijos, quienes actualmente sirven como soldados de combate. La más reciente incorporación a la familia es Adi, quien recientemente se casó con uno de los hijos de Nili.

Nili compartió: “De niña, cuando mi padre fue a la guerra de Yom Kipur, mi madre nos cuidó sola y no nos dimos cuenta entonces, pero ahora me doy cuenta de lo difícil que es. Pienso en ella, en cómo se las arreglaba con cuatro hijos. Yo era una llorona. Lloraba todo el tiempo porque extrañaba a mi padre. Era muy miserable. Era una estudiante pésima, no podía estudiar… Tenía siete años y además mi primo murió en la guerra”.

Nili dijo que no pensó en los riesgos de casarse con un soldado de combate. “Pero desde el momento en que nacieron los niños, esa es otra historia”, dijo. “Sabía que llegaría el día en que irían al ejército. Y no tenía ninguna duda de que probablemente estarían en combate”.

Moran observó que el corazón de Nili estaba dividido. Sus hijos eran a la vez un motivo de orgullo y, al mismo tiempo, una constante preocupación, de esas que solo una madre puede comprender. Mirando la habitación vacía de su hijo, dijo: «Dejó una foto de sus amigos», mostrando una foto de su hijo «S» con su unidad. «Sabes, son como hermanos… hermanos que se quieren, confían el uno en el otro, luchan juntos, entrenan juntos. Los conocemos a todos. Conocemos a las familias y, por eso, también nos encariñamos con cada una de ellas, y cuando nos preocupamos por nuestro hijo, no solo nos preocupamos por él, sino también por ellas».

Moran le preguntó a Nili: «¿Cómo hacen las esposas de los reservistas para compaginar el cuidado del hogar y los hijos con sus trabajos? ¿Cómo gestionan el miedo a enviudar, a perder a sus hijos, y cómo se apoyan mutuamente? ¿Cómo les hablan a sus hijos sobre la guerra?».

«No quería que mis hijos sintieran que algo malo estaba pasando, así que vivimos una vida normal, haciendo las pequeñas cosas que les gusta hacer a los niños», dijo Nili, recordando su infancia. Ella continuó: “Es difícil. Pueden intensificar la situación y preguntar: ‘¿Dónde está papá?’. Así que tienes que decir que volverá y que todo estará bien… Uno de mis hijos me preguntó: ‘¿Morirá papá?’. Y le dije: ‘No, es muy fuerte. Tienes que confiar en él. No morirá’”.

“Tenía miedo de que si algo le pasaba, mentí”, admitió Nili. “Por eso nunca les dije a mis hijos que, cuando crecieran, ya no habría necesidad de estar en el ejército”.

Y tenía razón. A medida que sus hijos crecían, la necesidad de proteger a Israel persistió, y ambos se convirtieron en soldados de combate: “R” en las fuerzas especiales de infantería y “S” como médico de combate en los paracaidistas.

La mañana del 7 de octubre, su hijo “S” estaba en el trabajo. Incluso antes de recibir la llamada oficial para unirse a la reserva, le envió la solicitud a Nili para que empacara su equipo militar.

“¿Qué pasa por tu mente?”, preguntó Moran. “Sobre todo en mi corazón. Siento que se me está hundiendo el corazón”, respondió Nili. “Estás en una situación extraña. No te despertaste esa mañana pensando que tendrías que despedirte de tus dos hijos.

“Cuando te despides con un abrazo, ¿pensaste que este podría ser mi último abrazo?” Moran preguntó.

“Sí”, fue la franca respuesta.

Adi conoció al hijo de Nili, “S”, en la preparatoria. Soñaban con casarse y un futuro juntos, y como muchas parejas jóvenes después del 7 de octubre, se dieron cuenta de que el mañana no era una promesa. Algunos incluso se casaron con sus uniformes y botas de combate, en sus bases, con una sencilla jupá sobre ellos, sin garantía de que las recién casadas no enviudaran pronto. Adi y “S” también sintieron que no tenía sentido esperar y se casaron, aunque él tenía que ir a servir, regresando a casa solo ocasionalmente.

Cuando Moran le preguntó qué consejo le daría a Adi, Nili le dijo: “Que crea, que sea optimista, que intente confiar en sus amigos. Eso es lo que hago. Así es como me las arreglo. Confío en sus amigos. Confío en su hermandad, su unión, su amor mutuo”. Tras escuchar los recuerdos y la experiencia de Adina, Adi comentó: «Lo que realmente me sorprendió de Adina es que ha pasado por tanto, tantas guerras, y tiene muchos años de experiencia con las guerras y sus hijos… que esta guerra ha sido la más difícil».

Las mujeres coinciden en que es una responsabilidad luchar por el país, aunque no sea deseado.

«Somos personas normales que queremos vivir en paz; lo último que queremos en la vida son guerras. A nadie le gustan las guerras», dijo Nili. «No crié a mis hijos para morir. Los crié para vivir».