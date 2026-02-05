Una investigación descubre cientos de cuentas vinculadas al nazismo en Credit Suisse

Ejecutivos de UBS dijeron a senadores estadounidenses que el banco suizo teme litigios de grupos judíos por reclamaciones de restitución del Holocausto, ya que se niega a divulgar documentos adicionales.

El Comité Judicial del Senado de EEUU escuchó testimonios sobre los vínculos recientemente descubiertos entre los nazis y un conglomerado bancario suizo, en medio de una controversia legal en curso sobre la restitución a las víctimas del Holocausto.

El senador Chuck Grassley (republicano por Iowa), presidente del comité, dijo a los periodistas antes de la audiencia del martes que un investigador independiente encontró 890 cuentas con posibles vínculos nazis en Credit Suisse, que UBS adquirió en 2023.

«Estas cuentas fueron utilizadas en su día por individuos o entidades que participaron o ayudaron a los esfuerzos de guerra nazis», dijo Grassley. «Eso incluye cuentas en tiempos de guerra para el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, una empresa alemana de fabricación de armas y la Cruz Roja alemana.»

«La conexión de Credit Suisse con estas tres entidades era previamente desconocida, o sólo parcialmente conocida,» dijo Grassley a los periodistas. «La investigación también encontró pruebas de que la relación bancaria de Credit Suisse con las SS era más extensa de lo que sabíamos antes».

La Alemania nazi y los miembros del partido nazi tuvieron amplias relaciones con bancos suizos antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la neutralidad suiza y las leyes de secreto bancario del país para refugiar activos, incluida la riqueza incautada a judíos durante el Holocausto.

Grupos judíos, historiadores, comisiones nacionales de investigación y los propios bancos suizos han emprendido desde entonces esfuerzos para revelar el papel que Suiza desempeñó como banquero de los nazis.

Neil Barofsky, un defensor del pueblo independiente contratado primero por Credit Suisse y ahora por UBS para investigar esos vínculos, dijo a los senadores el martes que, a pesar de sus afirmaciones de transparencia, UBS está realizando esfuerzos para obstaculizar su investigación.

«Poco después de comunicar a UBS que este comité estaba considerando la posibilidad de celebrar esta audiencia, UBS me informó de que, por primera vez, llevaría a cabo una revisión de privilegios y nos ocultaría a mí y a mi equipo ciertos materiales relevantes y privilegiados», declaró Barofsky.

«A menos que UBS cambie de rumbo, los resultados pueden ser crudos. No podré comprobar completamente el trabajo del banco en ningún área en la que se me oculte información», declaró ante la comisión. «No podré informar sobre el contenido de los documentos relevantes retenidos, incluido si afectan a alguna de las conclusiones de la investigación, y no podré ofrecer garantías en mi informe final de que la investigación realmente no ha dejado piedra sin remover.«.

En 1999, bancos suizos como UBS y Credit Suisse llegaron a un acuerdo con grupos judíos y víctimas del Holocausto por 1.250 millones de dólares. Ese acuerdo cubría todas las reclamaciones «de cualquier forma relacionadas con el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y sus preludios y secuelas, víctimas u objetivos de la persecución nazi, transacciones con o acciones del régimen nazi» o «cualquier causa o cosa relacionada».

La consejera general de UBS, Barbara Levi, dijo a los senadores que su alegación de privilegio legal sobre los documentos que Barofsky buscaba tiene como objetivo proteger al banco de futuras demandas judiciales a pesar de la exhaustiva redacción del acuerdo de 1999..

«Se trata de un pequeño conjunto de documentos», dijo Levi. «Estamos hablando de menos de 300 documentos frente a los 16,5 millones de documentos que se han presentado hasta ahora».

Levi también señaló en su testimonio que su familia fue «trágicamente impactada por el Holocausto», y su colega Robert Karofsky, presidente de UBS Americas, señaló que era un «orgulloso judío-estadounidense».

«La razón por la que en este conjunto específico de documentos hemos reclamado el privilegio es que estos documentos se refieren al litigio del Holocausto de 1999, que es un tema específico sobre el que estamos en amenaza de litigio por el Centro Simon Wiesenthal y otros», testificó Levi.

El investigador, Barofsky, dijo a los senadores que cada «documento» que UBS está protegiendo podría contener cientos o miles de páginas de registros.

«Imagínese la escena final de ‘En busca del arca perdida’. Así son los archivos de Credit Suisse», dijo Barofsky. «Si sacas documentos de aquí, casi te los llevas a mi casa de Nueva York».

El Congreso Judío Mundial, que fue uno de los principales demandantes en el acuerdo de 1999, ha expresado su interés en reabrir el acuerdo basándose en las conclusiones de Barofsky.

«Probablemente nos dejamos entre 5.000 y 10.000 millones de dólares sobre la mesa,» Ronald Lauder, presidente del congreso, dijo a Bloomberg en enero. «Me dije: ‘No volveremos a cometer ese error’».

La comisión de investigación que contribuyó al acuerdo de 1999 se centró en gran medida en las cuentas bancarias suizas que los nazis confiscaron a los judíos o que permanecieron inactivas después de que sus propietarios judíos fueran asesinados.

Barofsky testificó el martes sobre los vínculos más extensos entre la Alemania nazi y los bancos suizos de lo que se había informado anteriormente, y el papel que desempeñaron esos bancos en ayudar a los nazis a evadir la justicia después de la guerra.

«Credit Suisse había mantenido cuentas bancarias para muchos de los operativos clave de esta llamada línea de ratas, y es casi seguro que fue desde esas cuentas desde donde se pagaron sobornos a funcionarios franceses y suizos para despejar el camino de estos criminales de guerra nazis hacia una vida de lujo yprosperidad en Argentina mientras huían de la justicia aliada», dijo Barofsky.

Tanto senadores republicanos como demócratas expresaron su frustración por el hecho de que UBS se haya negado a renunciar a sus privilegios legales y permitir que Barofsky y los grupos judíos que investigan la connivencia del banco con los nazis publiquen conclusiones concluyentes.

El senador John Kennedy (R-La.) comparó los esfuerzos de los ejecutivos de UBS por proteger a su banco de los litigios contemporáneos con la codicia de los banqueros suizos durante la guerra.

«De eso se trata todavía, ¿no? El dinero,» dijo Kennedy. «Se trataba del dinero cuando sus predecesores se llevaron el dinero nazi, y se trata del dinero ahora mismo».

«La jugada inteligente aquí para usted es publicar estos documentos y dejar que el señor Barofsky termine su informe y dejar que las fichas caigan donde puedan, y luego, delante de Dios y del país, si debe más dinero, entonces por Dios que lo pague», dijo Kennedy.