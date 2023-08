Una experiencia diferente

Por Prof. Isabel Burstein, para CCIU

Días atrás informábamos sobre la inauguración de la muestra “Memoria y Legado del Holocausto” en la ciudad de Tacuarembó; y que se complementaba con talleres dirigidos a alumnos de Primaria, Secundaria y Formación Docente. De los talleres con estos últimos estuvo a cargo la Prof. Isabel Burstein, quien nos cuenta aquí su experiencia en la actividad.

Reconozco que cuando me invitaron a participar en una actividad en el departamento de Tacuarembó, lo primero que pensé fue en los largos 400 kilómetros que nos separan de Montevideo. Pero la oportunidad de brindar una capacitación docente a futuros educadores me resultó un desafío que no podía desestimar.

Es así que con gran satisfacción estuvimos presentes en la inauguración de la Muestra “¿Cómo fue humanamente posible?” que organizada por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Tacuarembó junto al Comité Central Israelita del Uruguay tuvo lugar el jueves 27 en la tarde en el Museo de Artes de la ciudad.

Para toda muestra es realmente muy relevante el lugar en la que se la coloca, la difusión que se le brinda, y cómo se implementan las visitas.

El lugar resultó ser sumamente acogedor y céntrico, hubo cámaras en la inauguración, y mucha difusión por radio. Asimismo nos consta que se organizaron visitas guiadas para los próximos días.

Por otro lado, la asertiva idea que tuvo el Comité de acompañar esta Muestra con visitas a escuelas, liceos y al Centro de formación docente, le dio a esta actividad un marco muy importante que seguramente despertará el interés de muchos por ir a visitarla.

Cabe destacar el gran interés de la Intendencia local que quedó en evidencia en la excelente organización y logística que estuvo presente en todos los detalles.

En lo que tiene que ver con mi actividad en particular, en el Centro de Formación Docente, consistió en un seminario de dos clases durante toda la mañana del día viernes 28. Titulamos esas charlas: ”Los aportes de la enseñanza de la Shoá para una mejor convivencia en la sociedad“ y “La Shoá, matriz de un genocidio.”

Lo primero que debo señalar es que me vi muy gratamente sorprendida por la masiva concurrencia. El salón colmado de jóvenes de diferentes grados y asignaturas, que en todo momento demostraron un sincero interés, respeto y empatía por lo que allí estábamos presentando.

Asimismo se logró un excelente clima de diálogo donde se pudo intervenir, preguntar, aportar y analizar en forma conjunta.

Esta experiencia que comenzó con alguna duda, culminó con una enorme gratificación profesional por lo cual agradezco al Comité Central Israelita por la oportunidad y espero que se vuelva a repetir pronto.