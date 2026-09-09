Una escuela del Cerro homenajea a Gabriela Fleiss y transforma su legado en arte

La Fundación Escuelas Vinculadas, junto a familiares y amigos de Gabriela Fleiss, acondicionó la sala de artes visuales de la Escuela Artística N.º 412, que lleva el nombre de la recordada escritora de cuentos infantiles.

Hay encuentros que parecen fruto de la casualidad, pero que adquieren un significado especial. Eso fue lo que ocurrió cuando la Fundación Escuelas Vinculadas llegó, en marzo, a la Escuela Artística N.º 412 del Cerro de Montevideo y descubrió que su sala de artes visuales llevaba el nombre de Gabriela Fleiss.

Gabriela, autora de cuentos infantiles y una querida amiga de la Fundación desde sus comienzos, había acompañado distintos proyectos con sus historias, su sensibilidad y una particular capacidad para conectar con niños y niñas. A través de sus relatos, regaló momentos de alegría, sonrisas y abrazos a generaciones de pequeños lectores.

Aunque hace algunos años dejó de estar físicamente, su obra y su recuerdo continúan presentes. Por eso, para la Fundación, encontrar su nombre en una sala de arte de una escuela del Cerro significó mucho más que una coincidencia: fue una oportunidad para mantener vivo su legado.

Con ese espíritu, familiares y amigos de Gaby, junto a B’nai B’rith Uruguay y La Casa by NCI, compartieron una jornada de trabajo para acondicionar y renovar el salón. Los personajes de La Fiesta Sorpresa, Bandanimal y la entrañable Lina pasaron a formar parte del espacio, llenándolo de color y alegría para acompañar las jornadas escolares.

La intervención busca que los niños y niñas que concurren a la escuela puedan encontrarse cotidianamente con el universo creativo de Gabriela y, de alguna manera, conocer a través de sus personajes a quien dedicó buena parte de su talento a crear historias para ellos.

Para Escuelas Vinculadas, este proyecto representa además el comienzo de un camino compartido con la comunidad educativa de la Escuela Artística N.º 412. Una iniciativa que une educación, arte y memoria y que permite honrar a Gabriela Fleiss haciendo aquello que ella más disfrutaba: acercar historias, imaginación y alegría a los niños.