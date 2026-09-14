Una difamación de sangre de la NAZA

El periodista Amit Segal cuestiona duramente la película NAZA, presentada en el Festival de Venecia, y sostiene que bajo la apariencia de una denuncia sobre el uso de inteligencia artificial en Gaza, el film construye una acusación contra Israel basada en testimonios anónimos y afirmaciones que considera no demostradas. Crédito foto: @la_Biennale/X

Es lunes, 14 de septiembre, y en lugar de las típicas sonrisas y muestras de gratitud, una solemnidad presuntuosa recibió a los asistentes del Festival de Cine de Venecia cuando Yuval Abraham y Rachel Szor aceptaron el Premio Especial del Jurado por su nueva película antiisraelí, NAZA. El título es el acrónimo militar hebreo que significa «daños colaterales», y parece que los cineastas se esforzaron por evitar esa similitud con otra palabra.

Esta aclamada difamación es la contribución de la extrema izquierda israelí a un género en constante crecimiento: la propaganda antiisraelí, lo que podría denominarse una provocación para el Tribunal de La Haya. De quienes aplaudieron la épica revisionista histórica Palestina 36 y de los directores del western de falsa frontera No Other Land, llega la distopía de ciencia ficción NAZA.

En el mundo de NAZA, Israel es Skynet, que utiliza IA para identificar y eliminar amenazas en Gaza. Basada en el testimonio anónimo de 24 personas que afirman haber servido en la Unidad de Inteligencia 8200, la película muestra listas de objetivos generadas a partir de datos extraídos de miles de teléfonos pirateados, y una interfaz donde un oficial selecciona un tejado y lee cuántas personas morirán en su interior, sin ninguna columna que separe a los bebés de los adultos. Uno de los entrevistados recuerda la aprobación de un ataque con 500 víctimas civiles previstas.

La provocación más superficial debe descartarse de entrada. NAZA utiliza la IA como se usa en solicitudes de subvención y tesis doctorales mediocres: una palabra de moda que encubre la falta de sustancia. La IA en aplicaciones militares resulta inquietante para muchos, pero seamos claros sobre qué es. Una herramienta que existe en formas anteriores desde hace casi 20 años y que está integrada en todos los ejércitos modernos. En la localización y el seguimiento de objetivos, salva vidas y mejora la eficacia militar. En las manos adecuadas, mejores datos significan menos bajas civiles y más bajas de Hamás.

NAZA alega que las FDI están manchadas de sangre, pero analicemos la afirmación. La Unidad 8200 es la unidad más grande de las FDI; encontrar a 24 personas que «confesen» fragmentos de información y luego organizarlos para que parezcan una acusación formal no constituye precisamente un caso irrefutable contra el Estado de Israel. El hecho de que sean anónimos, con rostros pixelados y voces distorsionadas, sin duda hace que el país parezca más malicioso, pero también deja en el aire si sirvieron en el ejército, en qué función o si tuvieron alguna participación en los hechos que describen. Los soldados rasos, que se identificaron como tales, no tendrían acceso a la estrategia nacional o militar, y algunos de los relatos se refieren a situaciones completamente ajenas al papel de la Unidad 8200.

Mientras tanto, ni siquiera las cifras palestinas de bajas registran un solo ataque que haya matado a 500 gazatíes, y esas cifras no han estado exentas de inflación. Incluso en el ataque que eliminó a Muhammad Deif y a un comandante de brigada de Hamás, quizás el ataque que más «justifica» una alta estimación de daños colaterales dada la importancia de los objetivos, los informes en tiempo real desde Gaza citaron alrededor de 80 gazatíes muertos, y un análisis posterior reveló que docenas de ellos eran miembros de Hamás. Incluso tomando las cifras del Ministerio de Salud controlado por Hamás, la proporción de civiles por combatiente es de aproximadamente 2:1. No 500.

Cabe destacar que la acusación de IA descontrolada que aparece en la película y en el artículo original de Abraham de 2023 no alega la ausencia de supervisión, sino únicamente que esta fue superficial, una afirmación que las Fuerzas de Defensa de Israel, otros oficiales y los hechos sobre el terreno desmienten. Documentos publicados en virtud de la Ley de Libertad de Información confirmaron que el dedo que acciona el botón siempre ha sido humano y que los ataques siguen estando sujetos a aprobación legal.

Pero esta película no era una crítica a los juicios de proporcionalidad de las Fuerzas de Defensa de Israel, ni un comentario sobre el uso de la IA en la guerra. No pretendía «iniciar un debate», como suelen decir muchos cineastas. Era una difamación con la intención de demonizar a Israel.

Abraham hizo un gesto incitando al diálogo y dijo a los presentes que era importante que los israelíes vieran la película, antes de dejar clara su intención: extender el llamamiento a alemanes y estadounidenses cuyos gobiernos, según afirmó, están bloqueando la presión sobre Israel y financiando los asesinatos. Ya hemos escuchado este discurso antes. En los Óscar, hizo una breve referencia a los rehenes, sin mencionar en absoluto el 7 de octubre, antes de pedir un boicot al país.

Pero lo más importante de esta película es la ovación de pie sin precedentes. Alexander Solzhenitsyn describió una conferencia en Moscú en 1937 donde los aplausos al mencionar a Stalin se prolongaron porque nadie se atrevió a ser el primero en sentarse. Lograron 11 minutos. Pocas cosas demuestran mejor el poder y la intolerancia de la ideología a la que pertenece NAZA que el hecho de que Venecia consiguiera 25 minutos.