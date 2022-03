Una despedida especial a Egon Friedler (Z’L), de su nieto Gabriel

En nombre de todos los integrantes del Comité Central Israelita del Uruguay, trasmitimos las más sentidas condolencias por la muerte del querido EGON FRIEDLER Z’L, referente, askan, intelectual y amigo; nos lega un ejemplo de trabajo y dedicación. A su familia y todos sus deudos, que no sepamos más de dolor. Como homenaje a Egon, reproducimos además las sentidas expresiones de Gabriel Katz, su nieto, quien también fuera destacado colaborador del CCIU.

Semanario Hebreo Jai, por Gabriel Katz

Escribo estas líneas luego de dormir a Theo -mi hijo de 5 años- tras la difícil tarea de convencerlo de que él no podía revivir a su bisabuelo, a pesar de su insistencia con creativas teorías.

Fue un día largo y triste, pero tengo que reconocer que encuentro cierto consuelo en que Egon haya dejado de sufrir. Estos últimos tiempos han sido duros y él ha demostrado una actitud de resiliencia ejemplar. En buena parte es por eso que llegó a vivir 89 años. Otra es sin dudas gracias a Etel, su gran compañera de vida y con quien estaba por celebrar nada menos que 70 años de casados.

Leo mensajes en su muro de Facebook y me ayuda a tomar dimensión de quién fue mi abuelo, un hombre que a pesar de su intelectualidad y sus posiciones tan marcadas respecto a varios temas como política, religión, conflicto del Medio Oriente y muchos más, evidentemente ha logrado obtener el afecto y admiración de muchas personas que hoy quieren despedirse.

Veo publicaciones del Comité Central Israelita del Uruguay, de la Organización Sionista del Uruguay, Casa Mordejai Anilevich, Semanario Hebreo, Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay y no puedo evitar pensar cuan variado y prolífico ha sido su aporte. Por whatsapp me saludan amigos dándome el pésame y me sorprendo y emociono al leer mensajes que demuestran que supo llegar a tanta gente y de distintas generaciones.

En lo personal, siempre sentí una gran afinidad con él y en particular compartiendo la vocación e involucramiento respecto de temas comunitarios y sionistas.

“Im ein ani, mi li”, (si no soy para mí, quién?), dice la conocida frase con la que él se identificaba tanto. Ese sentimiento lo llevó también a cosechar enemigos y hasta a recibir amenazas, a las cuales hacía oídos sordos o respondía en sus columnas con osadía, picardía y argumentos, como una especie de justiciero esclarecedor para el lector desinformado.

¿Cómo hablar de Egon y no mencionar a la Histadrut (ahora Grupo Rabin) del que se enorgullecía de haber sido fundador?. ¿O de su lucha por salvar a los judíos de la Unión Soviética? Y los textos que preparaba para los jaguim (las fiestas del calendario judío) que recorrían la historia judía y que fueron leídos en rincones de todo el país.

Siempre recordaré a mi abuelo como un luchador incansable por la paz y los valores humanistas, ahora con el objetivo y responsabilidad de poder transmitirlos yo en la familia que él ayudó a crear.

Se fue un grande y lo vamos a extrañar.

Que descanses en paz, abuelo.