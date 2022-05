Una declaración del sueño sionista ilustrada en Estados Unidos

Israel Noticias

En los periódicos estadounidenses del siglo XIX siempre aparecían relatos de personas destacadas que instaban al retorno de los judíos a su patria en Palestina. El sueño de Herzl de la patria judía se describía a menudo en la prensa, e incluía una destacada fotografía del “padre del sionismo moderno” en varios periódicos estadounidenses tras el Primer Congreso Sionista de 1897. En la imagen, la portada del periódico “Nueva Palestina” del 13 de enero de 1920 que anuncia el Fondo para la Restauración de Palestina (Crédito: David Geffen)

Luego, en 1912, se produjo un importante acontecimiento en el movimiento sionista estadounidense. El juez Louis D. Brandeis se convirtió en el líder de la Federación de Sionistas Americanos. El objetivo de los sionistas estadounidenses era “crear el hogar nacional judío en Palestina”.

El compromiso de los judíos americanos con este movimiento se expresó a través de los 200.000 miembros pagados de la Federación de Sionistas Americanos para cuando estalló la Primera Guerra Mundial. La creencia en el “hogar revivido” fue planteada por los inspirados miembros sionistas.

Como ha señalado el profesor Jonathan Sarna, un destacado estudioso de la historia judía estadounidense “La guerra había introducido la filantropía judía en masa en los EE.UU., y un sinnúmero de judíos de base dieron dinero en respuesta a la hábil publicidad del Comité de Distribución Conjunta y otros. Los sionistas prestaron atención”.

Claramente, esta ilustración entraba en esa categoría.

Los 201.000 miembros de las distintas organizaciones sionistas, de los 3,3 millones de judíos que había en Estados Unidos, eran individuos comprometidos dispuestos a recaudar 10 millones de dólares para un Estado judío. En ese momento, consideraron la posibilidad de hacer aliá debido al entusiasmo de los legionarios judíos que regresaban a su país bajo el mando del general Edmund Allenby. Estos veteranos, en ese momento, estaban firmes en su decisión de regresar a la antigua patria prometida por la Declaración Balfour de 1917.

(Cabe destacar que es un poco sorprendente que todos los representados en la ilustración tengan barba. Es difícil creer que todos estos individuos fueran religiosos, ya que no hay pruebas de que una parte importante de las aliyot anteriores fueran judíos religiosos. Es posible que el artista no estuviera informado de la población real de 200.000 familias judías que vivían en la Palestina del Mandato).

LA CAMPAÑA DE RESTAURACIÓN DE PALESTINA nació en la convención de la Organización Sionista de América en Chicago a principios de diciembre de 1919. El juez Julian Mack era el presidente, y el juez Brandeis era el presidente de honor de las principales organizaciones sionistas estadounidenses.

Entre ellos y el juez Felix Frankfurter consiguieron motivar a los 600 delegados para poner en marcha la campaña enumerando sus 11 objetivos:

Una campaña contra la malaria antes de que lleguen los inmigrantes

La compra de tierras por parte del Keren Kayemet-Jewish National Fund y la Zion Commonwealth

La plantación de nuevos bosques para detener la arena, ayudar a las lluvias y proporcionar madera

Amplio apoyo a la conservación del agua y al riego a gran escala

Ayuda para el bienestar público y los grupos comunales

Mejora de las condiciones de la vivienda

Desarrollo del saneamiento y el drenaje en ciudades y pueblos

Estudio y desarrollo de los recursos naturales

Asistencia a la Universidad Hebrea de Jerusalem

Mejora del sistema escolar hebreo en Palestina

Creación de laboratorios técnicos para la agricultura y la industria

Con el llamamiento a los delegados y a los judíos de América de “levantémonos y construyamos”, la portada del periódico New Palestine de la ZOA del 13 de enero de 1920, fundado el mes anterior como órgano oficial de la ZOA, llevaba una ilustración a toda página en la que se destacaba con dibujos pintorescos lo que la campaña de 10 millones de dólares de 1920 podía conseguir. La mayoría de las ilustraciones reflejaban la lista de objetivos de la campaña aprobada en la reunión.

En nuestros días, las ilustraciones son tan comunes que tendemos a olvidar que la petición de fondos se hacía de forma mucho más “recatada” hace cien años. No sabemos quiénes eran los encargados de las relaciones públicas de la ZOA, pero es notable que la recaudación de fondos se pusiera en marcha con esta ilustración.

Hubo una pausa para ver cómo reaccionarían más de 200.000 hogares judíos.

EL PRIMER gran paso de la campaña tuvo lugar la noche del sábado 7 de enero de 1920.

Hubiera sido maravilloso estar entre los 3.500 trabajadores reunidos para una reunión informativa. Unos 1.500 estaban en Manhattan, en el Hotel Pennsylvania; 1.000 se reunieron en el Templo Masónico de Brooklyn, y otros 1.000 en el Pythian Hall del Bronx.

Estos judíos estadounidenses estaban entusiasmados con la idea de recaudar dinero para que Eretz Yisrael, la tierra del pueblo judío, pudiera empezar a desarrollarse. No ocurrió de la noche a la mañana, pero éste es uno de los pasos que a menudo se pasan por alto.

Esos trabajadores salieron de las reuniones con órdenes reales sobre la cantidad de dinero que tenían que recaudar. Debían “peinar” la ciudad de Nueva York para conseguir 3,5 millones de dólares. No recaudaron todos los dólares que buscaban, pero The New York Times informó que “más de 2 millones de dólares fueron recaudados por los inspirados miembros sionistas”.

El éxito inicial de la campaña motivó a Brandeis a intentar entre bastidores una fusión de los dos mayores organismos de recaudación de fondos de Estados Unidos en aquel momento: el Joint Distribution Committee y la ZOA. Se recurrió a Jacob Schiff para que mediara entre los dos grupos. Lamentablemente, Julius Rosenwald, propietario de Sears-Roebuck, echó un manto de agua a las negociaciones.

“Muchos judíos que no son sionistas contribuyen al JDC”, subrayó Rosenwald. “Desgraciadamente, se negarán a contribuir cuando sepan que una parte del dinero es para fines sionistas”. Así que no se produjo la unión de ambos.

Una historia sorprendente sobre la aliá formaba parte de este número de la Nueva Palestina. “Se formulan planes para el control científico de la inmigración a Palestina. Los emigrantes están siendo registrados y clasificados por su propio bien y por el de Palestina”.

Esto se dijo sin mencionar que el número de nuevos inmigrantes había aumentado realmente. El sueño de una gran aliá parecía ser real en la mente de los sionistas, por lo que había que manejarlo con cuidado.

Fueron incluso más allá. “Los funcionarios sionistas señalan que la dificultad de frenar la inmigración al por mayor a Palestina desde todas las partes del mundo se está convirtiendo en un problema agudo”.

El artículo también decía: “El elaborado sistema de manejo y control de la inmigración ha sido ideado, según explicó la oficina sionista de Londres, para garantizar que sólo las personas perfectamente aptas, físicamente y en otros aspectos, para vivir en Palestina, formen parte de los pioneros.”

Se señaló entonces que “su deber será recuperar el país, y que se equilibrará en cuanto a profesiones y ocupaciones para que no haya escasez o sobreabundancia de ningún tipo”.

Lamentablemente, la suposición del movimiento sionista de que habría una aliá masiva, al convertirse Herbert Samuel en Alto Comisionado, no se materializó. Una vez que los judíos del mundo vieron que los países en los que vivían no eran tan antisemitas como lo habían sido, se quedaron allí.

La ilustración es un hito maravilloso en la marcha hacia nuestro Estado de Israel. Al celebrar el 74º aniversario de Israel, recordemos lo que el judaísmo estadounidense intentó hacer para animar a las personas a hacer aliá. Que ese número siga aumentando.