Una colección judía encuentra nueva vida en un museo tras una historia familiar conmovedora

La historia de una colección judía en un museo en Estados Unidos conmovió a la comunidad cultural luego de que más de 200 objetos rituales reunidos durante décadas por una docente fueran donados a una institución para su preservación y uso educativo. El conjunto, que pertenecía a Deborah Brodie, ahora formará parte del acervo del Lillian and Albert Small Capital Jewish Museum, donde continuará cumpliendo una función pedagógica.

Durante más de 35 años, Brodie reunió una vasta colección de objetos vinculados a la tradición judía —menorás, platos de seder, dreidels y copas de kiddush— que utilizaba como herramienta didáctica para enseñar a estudiantes con necesidades especiales. Su enfoque era práctico: los objetos no eran piezas intocables, sino instrumentos vivos para el aprendizaje.

De un hogar familiar a un espacio educativo

La transición de esta colección judía comenzó tras el fallecimiento de Brodie, de 76 años, y de su pareja, Jay Brill, apenas 19 días después. La familia se enfrentó entonces a una difícil decisión: qué hacer con un legado tan significativo, cargado de valor emocional y cultural.

La hija de Brodie, Rae Ann Kaylie, describió el impacto de encontrarse con cientos de objetos distribuidos por toda la casa familiar en Maryland. Lejos de querer venderlos, la familia buscó una alternativa que respetara la esencia del proyecto educativo que había impulsado su madre.

La solución llegó de manera inesperada a través de redes sociales. Un mensaje enviado a Nick Fox, creador de la serie “Millennial Inheritance” en Instagram, puso en marcha un proceso que terminaría conectando la colección con el museo.

Fox, que documenta historias sobre herencias y objetos familiares, compartió un video del hogar repleto de piezas judaicas, generando una ola de reacciones. En pocas horas, miembros de la comunidad comenzaron a sugerir que la colección debía preservarse en una institución.

Un legado que continúa a través de la educación

El impacto de la publicación llegó rápidamente al Lillian and Albert Small Capital Jewish Museum, cuyo curador, Jonathan Edelman, recibió múltiples mensajes sugiriendo que el museo albergara la colección. Tras visitar la vivienda, Edelman describió el conjunto como una exhibición “de calidad museística”, cuidadosamente organizada.

El museo decidió incorporar la totalidad de la colección en su espacio educativo, el Community Action Lab, donde los visitantes podrán interactuar directamente con los objetos, replicando el enfoque pedagógico de Brodie. Además, se prevé digitalizar las piezas y prestar algunas a escuelas y organizaciones para ampliar su alcance.

Este proyecto no solo preserva los objetos, sino también el espíritu de su creadora. “Nuestro objetivo es la educación judía, y eso es exactamente lo que ella hacía”, explicó Edelman, subrayando la continuidad entre la labor individual de Brodie y la misión institucional del museo.

La historia también pone en evidencia un fenómeno más amplio: el desafío de gestionar herencias culturales. Expertos recomiendan, en la mayoría de los casos, recurrir a redes comunitarias, sinagogas o centros culturales antes de considerar la venta o donación.

Memoria, comunidad y patrimonio

El caso de esta colección judía representa un ejemplo poco común pero profundamente significativo. No todas las colecciones encuentran un destino institucional, pero cuando ocurre, el impacto puede trascender lo individual y convertirse en patrimonio colectivo.

Para la familia, la decisión significó transformar el duelo en continuidad. Los objetos que alguna vez formaron parte de un hogar ahora estarán al alcance de nuevas generaciones, manteniendo viva una tradición y una forma de enseñar basada en la experiencia directa.

Tal como destacan análisis de Reuters sobre patrimonio cultural, la preservación de colecciones privadas en instituciones públicas permite no solo conservar objetos, sino también historias, identidades y formas de transmisión cultural.

En este caso, la “leyenda” de Deborah Brodie —como la describía su familia— no terminó con su muerte, sino que encontró una nueva forma de continuar, abierta al público y proyectada hacia el futuro.