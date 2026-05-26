Un Sefer Torá español de hace 700 años reaparece como testimonio único de la Sefarad medieval

Fragmentos de un antiguo Sefer Torá español medieval, uno de los apenas cinco ejemplares tempranos conocidos en el mundo, fueron exhibidos por primera vez en el Museo ANU del Pueblo Judío, revelando tradiciones espirituales y escriturarias de la vida judía en España antes de la expulsión. Crédito foto: Museo ANU

«Más allá de su extraordinario valor histórico, nos recuerda que el rollo de la Torá ha servido durante mucho tiempo como un punto central de la identidad, la memoria y la creatividad judía», afirmó Oded Revivi, director ejecutivo del Museo ANU del Pueblo Judío. Los fragmentos contienen pasajes del libro de Génesis —capítulos 28 al 46— y fueron presentados antes de la festividad de Shavuot, informó el medio Ynet.

El antiguo rollo se conservó en un estado excepcional durante siglos y fue escrito con tinta sobre pergamino en una escritura hebrea cuadrada española, típica de la época. Estudios de carbono 14 sitúan el manuscrito entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV, otorgándole una antigüedad aproximada de 700 años.

Según explicó el museo al medio israelí, sobreviven muy pocos rollos de Torá españoles anteriores a la expulsión de los judíos de España en 1492, especialmente en comparación con los manuscritos medievales ashkenazíes. Muchos compartieron el destino de las comunidades que los utilizaron y fueron destruidos, perdidos o desplazados durante persecuciones, incendios y expulsiones.

Según Ynet, algunos de estos rollos acompañaron a los judíos expulsados hacia nuevas comunidades, mientras que otros terminaron en manos cristianas, preservados en bibliotecas eclesiásticas o reutilizados como material de encuadernación para libros.

Una tradición espiritual y caligráfica desaparecida

El valor del Sefer Torá no reside únicamente en su antigüedad y origen español, sino también en su singular tradición de escritura. Además de las tradicionales coronas ornamentales sobre ciertas letras hebreas, el manuscrito presenta marcas especiales y formas estilizadas conocidas en la literatura rabínica como «letras inusuales».

El museo explicó que estas marcas no eran meramente decorativas, sino que reflejaban una antigua tradición según la cual la forma visual de cada letra poseía un significado interpretativo, espiritual e incluso místico. Esta práctica se apoyaba en fuentes rabínicas y posteriormente ocupó un lugar central en los escritos de los Hasidei Ashkenaz, el movimiento judío místico y ascético que floreció en Renania alemana entre los siglos XII y XIII.

La tradición también aparece mencionada en el Sefer Tagin, obra dedicada a catalogar marcas escriturarias únicas presentes en los rollos de Torá. Con el paso del tiempo —especialmente desde el inicio de la era moderna— este estilo fue desapareciendo en favor de una escritura más estandarizada y hoy ya no se practica.

Los investigadores identificaron además anotaciones y correcciones posteriores en los fragmentos, lo que sugiere que el rollo continuó siendo utilizado por una comunidad judía durante largos períodos. En algún momento, el Sefer Torá original habría sido desmontado, sobreviviendo únicamente algunas de sus hojas de pergamino.

«Un mundo que estuvo a punto de perderse»

La pieza pertenece a la Colección de la Familia Feld, que la cedió temporalmente para la exhibición. Revivi destacó el significado especial de presentar el manuscrito en vísperas de Shavuot, la fiesta de la entrega de la Tora en el Sinaí. «Cada letra, ornamento y marca cuenta una historia de comunidad, fe y un rico mundo espiritual construido durante siglos», sostuvo.

La curadora principal del museo, la Dra. Orit Shaham Gover, afirmó que los fragmentos permiten al público encontrarse con «un mundo que estuvo a punto de perderse», incluidas las tradiciones escriturarias, la caligrafía y las ideas espirituales del judaísmo español medieval.

«En la actual era rápida y digital, encontrarse con la escritura original, las huellas de tinta y las letras decoradas crea una conexión directa con personas, comunidades y la memoria judía transmitida durante cientos de años», añadió ▪