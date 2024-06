Un océano de verdades – Hay una cosa que llevó al 7 de octubre y no es de lo que se habla

Hatzad Hasheni- por David Ben Bassat (Maariv)

¿Por qué el mundo se está volviendo cada vez más antisemita? Porque los medios de comunicación internacionales educan para que sea así. Los niños palestinos absorbieron la ideología nazi-Hamás de la leche materna, de los libros de texto antisemitas y del canal de televisión de la Autoridad Palestina.

Los medios de comunicación son muy importantes para moldear la opinión pública y la influencia política. La cadena de televisión qatarí Al Jazeera, cuyas emisiones fueron prohibidas en Israel, no es la única que se caracteriza por mentir sobre Israel. La cadena BBC es conocida por su hostilidad demostrada hacia Israel y, a veces, las preguntas de los entrevistadores demuestran una ignorancia inimaginable, cuando en realidad la verdad no les interesa.

También lo es la red de medios holandesa NPO, que no es conocida por su excesiva simpatía por Israel. Esto es lo que me escribió un amigo israelí, cuyo hijo estudia en una escuela holandesa: “La compañía de noticias de la cadena produce un comunicado de prensa diario para niños”. “Todas las escuelas de los Países Bajos lo ven regularmente y, después de verlo, conversan con los estudiantes. Mi hijo me preguntó la semana pasada: ‘Mamá, ¿te enteraste? Cuatro líderes de Israel, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu y el jefe del Estado Mayor, se van a prisión. Es porque Israel mató a cientos de miles de palestinos”. Si usted estuviera buscando cómo la izquierda europea, a través de sus escritos en los medios de comunicación, trata de manipular las mentes de los niños pequeños, esta es probablemente una de las respuestas.

Los niños palestinos tampoco nacieron odiando a Israel y a los judíos, sino que absorbieron la ideología nazi-Hamás de la leche materna, de los libros de texto antisemitas y del canal de televisión de la Autoridad Palestina. En una entrevista concedida al Canal 14, Itamar Marcus, director del instituto de investigación “Palestina Media Watch”, presentó vídeos en los que niños palestinos hablan por a favor de los mártires mientras cantan “Muerte a Israel”.

En una entrevista en el Canal 7, añadió: “Necesitamos entender que lo que ocurrió el 7 de octubre no es sólo un acto de Hamás. Es el resultado son 30 años de educación para el odio por parte de la Autoridad Palestina, que hasta el día de hoy es responsable de la educación y los libros de texto también en Gaza, cuando sus mensajes son los que llevaron a esta situación”.

Explicó que “hay quienes piensan que ésta es una guerra por la tierra. Esta es una guerra contra el hombre, porque la Autoridad Palestina enseña a su pueblo que Israel existe sólo porque los países del mundo odiaban tanto a los judíos y sufrían su presencia que tuvieron que encontrar una solución para deshacerse de ellos, así que usurparon Palestina y arrojaron a los judíos allí. Un niño que creció en la Autoridad Palestina llega a la edad de 17 años y se dice a sí mismo que toda su vida ha sido dirigida para reparar esa injusticia.

“Israel será olvidada”

La educación y la incitación contra los judíos también aparecen en Yemen, como parte de un nuevo proyecto de los hutíes: una serie animada para niños que pide el asesinato de judíos. La trama de la serie, estrenada hace unos dos meses, desarrolla la historia de un pájaro “inocente” que es capaz de hacer retroceder en el tiempo a los niños pequeños y mostrarles la historia de la “ocupación”, la “entidad sionista” y la “israelíes traidores”.

La canción de apertura de la serie animada comienza así: “Gaza está en el corazón de lo que la entidad temporal está atacando. El complot y la conspiración de los judíos comenzaron en Europa, se fundaron y se extendieron. Israel será olvidado por el mundo”.

La serie fue presentada por el reportero de asuntos árabes Zvi Yehezkali en el programa “The Tube” del Canal 13.

El periodista y autor Mati Friedman, que trabajó para medios extranjeros, describió ya en 2014 una realidad en la que “el mundo está obsesionado con los judíos, y ellos son los culpables de las cosas que salieron mal”. Es interesante escuchar las palabras de Friedman, que se define como liberal e izquierdista, ya que describe una realidad mediática en la que la censura palestina se implementa mediante amenazas y a los periodistas no se les permite ejercer ningún tipo de discreción profesional.

Un artículo escrito por él, publicado en las revistas “Tablet” y “Haaretz”, analiza la forma en que los medios de comunicación mundiales cubren los combates en Gaza. En el artículo, Friedman afirma que al conflicto palestino-israelí se le dan intencionalmente dimensiones completamente infladas en relación con su tamaño e importancia, y que su glorificación hace que Israel sea presentado bajo una luz muy negativa, de una manera que contribuye a establecer su posición como uno de los mayores alborotadores del mundo.