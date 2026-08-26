Un nuevo informe revela cómo las escuelas de la Autoridad Palestina conmemoraron la masacre del 7 de octubre

Un informe especial presenta citas de ceremonias, asambleas y eventos celebrados en escuelas de la Autoridad Palestina en honor al heroísmo de los terroristas de Hamás el día de la masacre del 7 de octubre.

En un informe especial, Itamar Marcus y Aaron Shapiro, del instituto de investigación Palestinian Media Watch, presentan datos y citas que ilustran cómo las escuelas administradas por la Autoridad Palestina respondieron a la masacre del 7 de octubre.

El informe describe asambleas, ceremonias y celebraciones en las que los estudiantes recitaron pasajes que glorificaban las masacres perpetradas el 7 de octubre. Entre las citas recogidas en el informe de dichas reuniones se encuentran: «Octubre, mes de sangre, has llegado, bienvenido… Abre tu puerta, somos la muerte… Solo vemos la sangre como aliada, y apagaremos el fuego en nuestros corazones con partes de cuerpos y los gritos de los soldados. Abre tu puerta, somos la muerte».

Otras citas de asambleas escolares incluyen: «Nos despertamos [el 7 de octubre] con risas. Algunos creían que soñaban, pero era un sueño hermoso del que no querían despertar». «Jamás imaginamos este orgullo por los hijos de nuestro pueblo… El sentimiento de honor que sentimos es indescriptible». Anhelamos morir como mártires, mientras nuestro enemigo teme la confrontación. Está rodeado de muros. Ellos [los israelíes] fingen ser valientes, pero cuando ven las caras de los leones, son todos ratas. El 7 de octubre será una fecha que los historiadores recordarán en los años venideros, un día histórico que nos trajo satisfacción y restauró nuestra esperanza de liberación e independencia.

Los autores del informe también citan estas palabras: «Una mañana de victoria, oh Gaza, una mañana de honor y gloria, una mañana de mártires heroicos, una mañana de niños mártires. Buenos días, oh pueblo de la resistencia». «[Los hombres de] Gaza son quienes nos dieron honor y nos alzaron la cabeza… Hicieron sonar los tambores de guerra y le dieron al enemigo una lección que difícilmente olvidará».

Estas citas y muchas otras aparecieron en las páginas oficiales de Facebook de varias escuelas, entre ellas la Escuela Primaria para Niñas de Palestina, la Escuela Primaria para Niñas de Siris, la Escuela Secundaria para Niños de Sinjil, la Escuela Primaria Mixta de Asqalan, la Escuela Yasser Arafat y muchas otras.

Diez días después de la masacre, la Escuela Primaria Azzun para Niños celebró una marcha de la victoria encabezada por alumnos de primero a tercer grado, quienes cantaron, entre otras cosas: «¡Oh hombres, griten “Allahu Akbar”: ¡Allahu Akbar!… La inundación de Al-Aqsa ha caído sobre ustedes; no hay consuelo para el ocupante ladrón. Los mártires en sudarios les muestran cómo luchan los héroes… Nos llamaron y respondimos, ¡oh héroes de Jerusalén! Desde los cielos, los halcones se abalanzan, gritando: ¡Allahu Akbar! Convierten las olas del mar en puentes; leones rugientes los rodean. Hombres a quienes el miedo no doblega cavan los túneles de la gloria. Viniendo de la tierra de Gaza, en un instante aparecen a su alrededor… La tierra tiene dueños, que no la abandonarán bajo ninguna circunstancia. Gaza, sus hombres son victoriosos, ante los gritos de los habitantes de Jerusalén, los árabes del 48 y la gente de Cisjordania».

Resulta que la glorificación de la masacre en las escuelas de la Autoridad Palestina también se extiende a los ejercicios de matemáticas, y el informe especial profundiza en este tema, citando varios ejemplos. A los alumnos de tercer grado se les preguntó: «Ejercicios de multiplicación: Inundación de Al-Aqsa: “Al menos 150 israelíes murieron en un día. ¿Cuántos murieron en nueve días?”». Otro problema planteado fue: «“Hamás envió 150 combatientes yihadistas a cada uno de los nueve asentamientos en Israel. ¿Cuántos combatientes yihadistas entraron en todos los asentamientos juntos?”».

En los cuadernos de los alumnos, los maestros escribieron elogios por las respuestas correctas: «¡Excelente! ¡Que Alá te proteja!», «¡Excelente! ¡Campeón! ¡Que nuestras bendiciones se cumplan! ¡Misericordia y perdón para nuestros mártires!», entre otros.

En las conclusiones del informe, sus autores escribieron, entre otras cosas: «Algunos países han mostrado un apoyo superficial a las demandas de reforma al pedir a la Autoridad Palestina que cambie sus libros de texto. Sin embargo, como queda claramente demostrado en este informe, y en innumerables informes de PMW sobre lo que ocurre en las escuelas de la Autoridad Palestina, cambiar algunos textos de los libros de texto no constituiría ni siquiera una primera aproximación a la profunda reforma que se requiere en el Ministerio de Educación de la Autoridad Palestina. Palestinian Media Watch ha documentado que el Ministerio de Educación de la Autoridad Palestina en su conjunto —sus administradores y docentes, junto con el aparato educativo del partido gobernante Fatah— son culpables de envenenar las mentes de los niños palestinos al educarlos para odiar, negar el derecho de Israel a existir y glorificar actos de asesinato. Todos estos organismos e individuos deben ser destituidos de sus cargos de influencia y educación y reemplazados por nuevos administradores y educadores que estarán bajo estricta supervisión, de manera similar a como el sistema educativo y los educadores de Alemania fueron sometidos a la supervisión aliada después de la Segunda Guerra Mundial».