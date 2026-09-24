Un momento de orgullo israelí: «Our Loves» de Avi Nesher recibe una ovación de pie en Toronto.

El cine israelí volvió a ocupar un lugar destacado en Toronto. “Our Loves”, la nueva película de Avi Nesher, recibió dos ovaciones de pie y agotó sus funciones en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Una cálida recepción para una historia que aborda el 7 de octubre y sus profundas consecuencias. Crédito foto: Our Loves/PR

En un momento emotivo durante el estreno mundial de » Our Loves» de Avi Nesher el domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto , el público ovacionó la película durante una larga vez, algo que se repitió en la segunda proyección del martes.La tercera proyección tendrá lugar el 19 de septiembre, y las tres proyecciones ya han agotado sus entradas.

El Festival Internacional de Cine de Toronto es el festival más grande y prestigioso de Norteamérica.

Nesher describe su película como la historia de “seis personas que pensaron que estaban viviendo el peor día de sus vidas el 6 de octubre de 2023”, y Our Loves continúa su historia hasta la masacre de Hamás el 7 de octubre . Cuenta con un elenco de las principales estrellas de Israel, incluyendo a Shalom Michaelshwilli, Magi Azarar y Yaniv Biton, junto con varios talentos emergentes, como Daniel Gimpel y Noa Cohen. Biton, Cohen y Gimpel acompañaron a Nesher a las proyecciones y se unieron a él en el escenario después.

Además de la entusiasta acogida en las salas de cine, la película también ha recibido críticas y reacciones positivas tras su estreno en Toronto, un logro particularmente significativo dado el actual clima antiisraelí, especialmente porque fue la única película israelí en Toronto este año, un festival que solía proyectar varias películas israelíes cada año.

Los primeros comentarios sobre la película

La película fue objeto de artículos en Variety y The Hollywood Reporter , dos importantes publicaciones de la industria cinematográfica.

“¿Pueden creerlo?”, dijo Nesher tras la segunda proyección. “Quizás, a nuestra manera, iniciamos el cambio. Tuvimos un estreno con entradas agotadas y una segunda proyección increíble: sala llena de nuevo y otra ovación de pie al final de la película”.

La película Our Loves tendrá su estreno en Israel el 26 de septiembre, cuando será la película inaugural del Festival Internacional de Cine de Haifa, y se estrenará en cines de todo el país el 15 de octubre. Próximamente se anunciarán las fechas de estreno internacionales.