Un festival de luz para tiempos oscuros

por Dr. Stuart Halpern (Tabletmag.com)

Un mensaje de Hanukkah de Theodor Herzl, hace 125 años. En pleno invierno de 1897 y en medio de sueños de una creciente renovación nacional, Herzl, en un ensayo titulado “La Menorá”, ofreció una parábola centrada en Hanukkah, la festividad judía de las luces, que terminó esa semana.

En la víspera de Año Nuevo de 1897, “El Mundo” tenía solo unos meses. Die Welt, un nuevo semanario fundado por un periodista llamado Theodor Herzl, tendría una tirada que rondaría los 3.000 ejemplares. Originalmente con sede en Viena, el periódico se propuso explorar, según su editorial de apertura, “la solución reconciliadora a la cuestión judía”. Entre las páginas de Die Welt había objeciones a las tendencias asimilacionistas entre los judíos de la época, informes de ataques antisemitas y un ensayo sobre el sionismo escrito por un oficial de artillería francés llamado Alfred Dreyfus. La sede del periódico finalmente se trasladó a Berlín, donde, décadas más tarde, los lugareños ofrecerían una solución bastante diferente a la cuestión judía. El periódico cerró en 1914 con el estallido de lo que se conoció como la Primera Guerra Mundial.

En pleno invierno y en medio de sueños de una creciente renovación nacional, Herzl, en un ensayo titulado “La Menorá”, ofreció una parábola centrada en Hanukkah, la festividad judía de las luces, que terminó esa semana. “Había una vez un hombre que en el fondo de su alma sentía la necesidad de ser judío”, comenzaba. Este hombre era un artista urbano de mentalidad universalista, que se ganaba la vida adecuadamente y se realizaba creativamente. Pero un “odio secular se reafirmó bajo un eslogan de moda”, como es el hábito histórico del antijudaísmo. En respuesta, el hombre se volvió hacia adentro, hacia una recuperación de su fe, con fervor.

Sus amigos pensaron que se había enojado. ¿Cómo, se preguntaban, podría servir como remedio la profundización de la enfermedad del judaísmo? Se burlaron de él a sus espaldas, e incluso en su cara. Dudando si alguna vez podría aclimatarse por completo a la tradición de sus ancestros que había ignorado durante gran parte de su vida, dedicó sus energías a al menos asegurarse que sus hijos crecieran entre sus costumbres y rituales. Adquirió una menorá, los candelabros ramificados que los judíos encienden durante las ocho noches de Hanukkah. Considerando su parecido con un árbol, el artista se preguntó si sería posible regar sus raíces, revitalizando lo que había dejado secar.

Cada noche de la festividad encendía el número correspondiente de velas. La primera noche les contó a sus hijos sobre los antiguos Macabeos y el aceite descubierto cuando recuperaron el Templo de Jerusalén para su pueblo. La segunda noche, sus hijos le repitieron la historia, imbuidos de su entusiasmo y luminosidad juvenil.

Al final de la festividad, las ocho velas de la menorá estaban completamente encendidas, junto con el shamash, la vela que se usa para encender todas las demás. Herzl luego descorrió la cortina. La historia del europeo cosmopolita y la recuperación de su herencia por parte de su familia fue “una parábola para el despertar de toda una nación”.

Como señaló el historiador Daniel Polisar, es probable que Herzl escribiera de forma autobiográfica. Habitualmente había comprado un árbol de Navidad para su familia y estaba más versado en latín, griego y alemán que en hebreo. Pero estaba desarrollando la comprensión que las velas del orgullo nacional y la tradición judía, una vez encendidas, podían atraer compañeros. Escribiendo unos meses después del Primer Congreso Sionista, cuyo 125 aniversario se celebró en Basilea en 2022, Herzl esperaba el progreso de su proyecto de recuperación nacional. Anticipó que los más desesperados, los jóvenes y los pobres, serían los primeros en ver la luz.

Luego se unen los demás, todos los que aman la justicia, la verdad, la libertad, el progreso, la humanidad y la belleza. Cuando todas las velas están encendidas, todos deben detenerse asombrados y regocijarse por lo que se ha logrado. Y ningún oficio es más bendito que el de un servidor de esta luz.

Aunque Hanukkah es sin duda una festividad únicamente judía, que conmemora la sangrienta batalla por la preservación de sus antiguas prácticas y creencias hace 2000 años, todos los estadounidenses pueden encontrar inspiración en la representación de Herzl. Después de todo, imaginar la revitalización de la unidad política y el orgullo patriótico en los Estados Unidos hoy parece no menos descabellado de lo que parecía el sueño de Herzl de un Israel renovado en vísperas de 1898. Incluso si lo deseáramos, indudablemente sentimos que probablemente sería solo un sueño.

Sin embargo, durante las primeras décadas de las colonias estadounidenses, ya a medida que los colonos desarrollaron posteriormente la esperanza de independizarse de Gran Bretaña, miraron las ramas de un árbol para reflejar el potencial de un propósito nacional compartido. Los olmos viejos se consideraban «árboles de la libertad», un símbolo de lo que un observador llamó «esa libertad que nuestros antepasados ​​buscaron y encontraron bajo los árboles y en el desierto». La imagen con tintes bíblicos, como la menorá, reconoce ramas separadas, pero enfatiza la raíz compartida que alimenta su crecimiento. Nos recuerda que al extraer de nuestro núcleo común, aún podemos expandirnos hacia afuera y hacia arriba.

En la oscura desesperación de nuestra desunión social actual, la consideración de lo que Herzl denominó la «maravilla de los macabeos» puede servir como un recordatorio esperanzador, un medio para recuperar nuestro propio sentido de orgullo y propósito nacional. Si nos recordamos a nosotros mismos y a la próxima generación la fe en la que fuimos forjados, e imaginamos un mañana más brillante y feliz, aún podemos encontrar compañeros en medio de la oscuridad adormecida. Todavía podemos encontrarnos sirvientes de la luz.

****El rabino Dr. Stuart Halpern es asesor principal del rector de la Universidad Yeshiva y director adjunto del Centro Straus para la Torá y el Pensamiento Occidental de YU. Sus libros editados incluyen el recientemente publicado Esther in America , el primer tratamiento completo de la interpretación y el impacto de Megillah en los Estados Unidos, así como Gleanings: Reflections on Ruth y Proclaim Liberty Through the Land: The Hebrew Bible in the United. estados _